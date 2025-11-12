인생은 작은 순간들로 바뀐다... 우디 앨런 '럭키 데이 인 파리'의 질문

해피송

영화 〈럭키 데이 인 파리〉의 한 장면〈럭키 데이 인 파리〉가 던지는 중심 질문은 '우리는 진짜로 운(Chance)을 만드나, 아니면 선택(Choice)이 우리를 운으로 이끄나?'이다. 파니와 알랭의 만남이 단순한 우연이었을까, 아니면 파니 스스로 선택한 길이었을까 하는 경계에서 영화는 여러 힌트를 남긴다.또한, 상류사회라는 배경은 단순히 화려함을 표현하기 위한 무대가 아니라 '모두가 갖고 있지만 결코 만족스럽지 않은 것들'의 메타포로 작동한다. 외형적으로 완벽한 삶이 내면적으로는 공허할 수 있다는 이야기를 말한다.영화 서사의 후반부로 가며 스릴러적 요소가 가미되는 것도 흥미로운데, 불륜·배신·탐정·숨겨진 진실 등의 플롯 요소가 점차 긴장감을 쌓고, 이로써 단순한 멜로 영화가 아니라 윤리와 도덕의 문제로까지 확장된다.〈럭키 데이 인 파리〉는 운명은 늘, 우연의 얼굴을 하고 다가온다는 것을, 우연은 늘, 아무 일도 없다는 얼굴로 찾아온다는 것을 천천히, 아주 섬세하게 보여주는 영화다. 조용하고, 우아하고, 그리고 잔인할 만큼 솔직하다.〈럭키 데이 인 파리〉는 사랑이 아니라, 선택의 이야기다. 삶은 우리가 만든 것이 아니라, 우연이 남긴 흔적들의 집합이라는 것을 무섭게 깨닫게 하는 영화다.