영화 서울 인생은 작은 순간들로 바뀐다... 우디 앨런 '럭키 데이 인 파리'의 질문 [리뷰] 우디 알렌 감독의 50번째 영화 〈럭키 데이 인 파리〉 임순혜(soonhea) 25.11.12 14:34최종업데이트25.11.12 14:34

영화 <럭키 데이 인 파리>는 파리를 배경으로 한 부유층의 삶과 불륜·우연·운명의 갈림길을 다룬 로맨스, 멜로, 스릴러 영화다. 파리의 가을은 언제나 누군가의 마음을 흔든다. 거리에는 낙엽이 흩날리고, 바람은 아주 작은 틈으로 스며든다. 우디 앨런의 50번째 영화인 신작 <럭키 데이 인 파리(Coup de Chance)>는 그 바람의 틈으로 들어온 한 여자의 이야기다.

큰사진보기 ▲영화 〈럭키 데이 인 파리〉의 한 장면해피송 파리의 고급 아파트에 살며 저녁엔 사교 파티, 주말엔 별장에서 사냥을 즐기는 이상적인 상류사회 커플, 파니(루 드 라쥬)와 장(멜빌 푸포)은 남부럽지 않은 삶을 사는 부부다. 파니는 완벽한 삶을 살고 있었다. 멋진 남편, 안정된 집, 세련된 친구들. 모든 것이 제자리에 놓여 있는 삶이다. 하지만 그 완벽함 속에는 설명할 수 없는 공허가 숨어 있었다. 어느 날, 파니가 고등학교 동창 알랭(닐스 슈네데르)과 공원에서 우연히 마주치면서 둘은 다시 불꽃을 튀기며 서로에게 점점 빠져들게 된다. 공원에서 우연히 마주친 옛 친구 알랭과의 그 짧은 인사는, 그녀의 인생을 천천히 흔들기 시작하고, 예기치 못한 삶의 아이러니에 휘말리게 된다.

큰사진보기 ▲영화 〈럭키 데이 인 파리〉의 한 장면해피송 〈럭키 데이 인 파리〉는 거대한 사건 대신 아주 작은 흔들림, 눈빛 하나, 말 한마디, 가을의 바람 한 줄기 같은 것들이 인생을 바꾸는 순간을 포착한다. 〈럭키 데이 인 파리〉의 제목 'Coup de Chance'는 직역하면 "행운의 일격"이다. 하지만 영화 속 행운은 단순하지 않다. 우디 앨런 감독은 영화를 통해 삶은 계획의 결과가 아니라, 선택의 연속이라는 것을 말한다. 파니에게 찾아온 우연은 단순한 사랑이 아니다. 그건 잊고 지냈던 자기 자신과의 재회다. 그녀가 갈망한 건 누군가가 아니라, 스스로의 감정을 인정할 용기였다.

큰사진보기 ▲영화 〈럭키 데이 인 파리〉의 한 장면해피송 〈럭키 데이 인 파리〉의 파리는 엽서 속 낭만의 도시가 아니다. 창문 너머의 빛, 카페의 유리잔, 바람에 흩날리는 낙엽 등 모든 것이 아름답지만, 동시에 차갑다. 촬영감독 비토리오 스토라로가 참여해 파리의 가을, 상류층의 풍경을 미감 있게 그려냈다. 고급스러운 공간과 장면 구성, 그리고 우연이 지닌 미묘한 긴장감을 시각적으로 잘 표현한 영화다. 그러나, 촬영감독 비토리오 스토라로의 렌즈는 파리의 햇살은 언제나 그림자를 품고 있다는 것을, 그 모든 아름다움을 균열의 징후처럼 담아낸다.

큰사진보기 ▲영화 〈럭키 데이 인 파리〉의 한 장면해피송 파니의 이야기는 결국 사랑의 서사가 아니라 선택의 서사다. 그녀는 누군가를 사랑했기 때문에 흔들린 게 아니라, 스스로의 결핍을 외면할 수 없었기 때문이다. 그녀의 결정은 도덕적으로는 틀릴 수 있으나, 감정적으로는 그보다 더 진실할 수 없다. 그 모순 속에서 영화는 우연과 윤리의 경계선을 아슬아슬하게 걷는다. 영화가 끝나고 나면 어딘가 서늘한 바람이 마음 한켠을 스친다. 그건 불륜의 여운이 아니라, 나도 모르게 지나쳤던 우연의 순간들에 대한 회한이다. 어쩌면 우리 모두 파니처럼 한순간의 눈빛 때문에, 한 번의 우연한 만남 때문에, 삶의 방향이 살짝 바뀌어버린 경험이 있지 않을까?

큰사진보기 ▲영화 〈럭키 데이 인 파리〉의 한 장면해피송 우연히 찾아온 사랑에 흔들리는 여자, 파니 역은 루드 라쥬가 맡아, 상류층 삶의 공허함, 내부의 갈등을 작은 표정과 분위기로 드러냈다. 매력적이고 미묘한 분위기가 관객을 매료시킨다. 운을 만드는 사업가, 자신이 모든 것을 통제하길 원하고 운 역시 스스로 만들 수 있다고 믿는 파니의 남편, 장은 멜빌 푸포가 맡아, 카리스마 있는 연기로 대체 불가능한 존재감을 발휘하고, 파리의 한 클럽가수와 재즈 드러머가 주인공인 새 소설을 쓰기 위해 파리에서 머물고 있는 작가 알랭 역은 닐스 슈네데르가 맡아 순수하고 로맨틱한 매력으로 관객을 사로잡는다.

큰사진보기 ▲영화 〈럭키 데이 인 파리〉의 한 장면해피송 〈럭키 데이 인 파리〉가 던지는 중심 질문은 '우리는 진짜로 운(Chance)을 만드나, 아니면 선택(Choice)이 우리를 운으로 이끄나?'이다. 파니와 알랭의 만남이 단순한 우연이었을까, 아니면 파니 스스로 선택한 길이었을까 하는 경계에서 영화는 여러 힌트를 남긴다. 또한, 상류사회라는 배경은 단순히 화려함을 표현하기 위한 무대가 아니라 '모두가 갖고 있지만 결코 만족스럽지 않은 것들'의 메타포로 작동한다. 외형적으로 완벽한 삶이 내면적으로는 공허할 수 있다는 이야기를 말한다. 영화 서사의 후반부로 가며 스릴러적 요소가 가미되는 것도 흥미로운데, 불륜·배신·탐정·숨겨진 진실 등의 플롯 요소가 점차 긴장감을 쌓고, 이로써 단순한 멜로 영화가 아니라 윤리와 도덕의 문제로까지 확장된다. 〈럭키 데이 인 파리〉는 운명은 늘, 우연의 얼굴을 하고 다가온다는 것을, 우연은 늘, 아무 일도 없다는 얼굴로 찾아온다는 것을 천천히, 아주 섬세하게 보여주는 영화다. 조용하고, 우아하고, 그리고 잔인할 만큼 솔직하다. 〈럭키 데이 인 파리〉는 사랑이 아니라, 선택의 이야기다. 삶은 우리가 만든 것이 아니라, 우연이 남긴 흔적들의 집합이라는 것을 무섭게 깨닫게 하는 영화다.

큰사진보기 ▲영화 〈럭키 데이 인 파리〉 포스터해피송

럭키데이인파리 우디앨런 루드라쥬 멜빌푸포 닐스슈네데르

글 임순혜 (soonhea)

현 미디어기독연대 대표, 표현의자유와언론탄압공동대책위원회 공동대표/운영위원장, 언론개혁시민연대 감사, 5.18영화제 집행위원장, 전 NCCK언론위원장, 전 방송통신심의위원회 방송특별위원, 전 방송통신위원회 보편적시청권확대보장위원, 한신대 외래교수, 영상물등급위원회 영화심의위원을 지냈으며, 영화와 미디어 평론 활동을 하고 있습니다 .