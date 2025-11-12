"기억해달라"... 이 영화가 들려주는 죽음 너머의 이야기

스콧 데릭슨 감독은 마블의 <닥터 스트레인지>로 성공을 거머쥔 후, 블록버스터의 화려함 대신 자신이 가장 잘하는 장르로 돌아왔다. 그 선택의 결과물이 바로 블룸하우스와 손잡고 만든 2022년작 <블랙폰>이었다. 적은 제작비로 10배가 넘는 수익을 올리며 '작지만 강한 공포'의 대표작으로 자리매김했던 그 영화가 3년 만에 속편으로 돌아왔다.
< 블랙폰 2 >는 전작보다 두 배의 예산이 투입되었지만, 이미 제작비의 4배 이상을 벌어들이며 순항 중이다. 무엇보다 이번엔 공포의 결이 달라졌다. 1편이 범죄 스릴러와 현실 공포의 경계를 오갔다면, 2편은 본격적인 판타지 호러로 방향을 틀었다. 현실과 악몽, 죽음과 삶의 경계가 완전히 허물어진 채 관객을 끌어들이는 것이다.
이야기의 무대는 1982년, 미국 콜로라도의 작은 마을. 4년 전 연쇄아동납치 사건에서 유일하게 살아남았던 피니는 이제 고등학생이 되었지만, 여전히 그날의 트라우마에서 벗어나지 못한다. 한편 그의 여동생 그웬은 매일 밤 죽은 아이들이 나오는 악몽을 꾸며 괴로워한다. 꿈속에서 그웬은 오래전 세상을 떠난 엄마로부터 전화 한 통을 받는다. 또 다시 시작되는 사건의 시작이다.
그렇게 향한 곳은 알파인 호수 겨울 캠프, 하지만 캠프장은 눈보라로 고립되었고 그곳에서도 악몽은 반복된다. 그웬은 자신이 꾸는 꿈이 단순한 상징이 아니라 현실로 이어진다는 걸 깨닫는다. 꿈속의 그래버, 즉 4년 전 피니가 죽인 연쇄살인마가 현실로 모습을 드러내고, 망가진 공중전화가 다시 울리기 시작한다. 죽은 자의 목소리가 들려올 때마다, 생존자들은 한층 더 깊은 공포의 미궁 속으로 빨려 들어간다.
'무서움'보다 '슬픔'을 밀어붙이다