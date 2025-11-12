'왕의 숲'이라 불렸는데... '3일간 축제' 위해 밀어버린 천년 숲

▲
<종이 울리는 순간> 스틸시네마달
지구의 인간으로 최초로 우주공간에서 자신의 모행성을 바라본 우주비행사 유리 가가린은 창백한 망망대해 같은 공허 속에서 오직 푸르른 작은 점을 보았다고 말했다. 근대 과학문명 이후 인류는 자신이 거머쥔 강대한 힘으로 숱한 자연을 파괴했지만, 역설적으로 그 능력으로 확보한 광활한 시야 덕분에 자신이 무슨 일을 저지르고 있는지와 자연의 경이로움을 확인할 수 있었다. 그런 체험을 겪는 이들, 대양과 우주를 두 눈으로 목겨한 이들이 환경보호에 눈을 가장 먼저 뜬 사례는 무수히 많다.
<종이 울리는 순간>은 가리왕산의 숨은 비경으로 관객을 안내한다. 그저 평범한 묵은 숲으로 보이던 그곳에는 조화로운 생태계가 펼쳐져 있고, 도시인은 구별하기 힘든 수목 가운데는 석탄기로 거슬러 오르는 고대의 유산과 조상들이 나물로 먹고 종이의 재료로 쓰던 유용한 것들이 즐비했다. 남들은 애써 복원하려 애쓸 법한 천혜의 자원이 가리왕산 곳곳에 자연스레 존재하고 있었다.
풍요로운 기반 위에 다양한 동물군이 자리잡고 있었다. 둥지에서 입을 벌린 새끼에게 먹이를 전하는 팔색조와 딱새의 행동은 저절로 보는 이의 감성을 적신다. 나무구멍에서 하늘다람쥐가 기지개를 켜고, 담비와 삵, 수달이 빼꼼히 모습을 비친다. 멧돼지와 노루가 수풀을 활보하며 자유롭게 지낸다. 인간만 방해하지 않으면 지금껏 그래온 것처럼 가리왕산은 앞으로도 영속적으로 비인간 주민들에게 보금자리가 될 터이다.
카메라는 오랫동안 공들여 그 땅에 터를 잡고 살아온 원래 주인들을 조명한다. 관객이 가리왕산의 생태계를 제대로 확인해야 이야기를 풀어갈 수 있다는 판단에서다. 총천연색으로 근접촬영한 대낮의 생태계는 적외선 장비를 활용한 야간의 자연스러움으로 전환되고, 화면 한켠에선 그들의 존재를 자막으로 해설하며 생소한 풍경과 존재들을 알린다.
서서히 짙은 안개가 가리왕산을 감싼다. 아니, 엄습하는 것처럼 보인다. 기계톱의 굉음이 저 너머에서 들리고, 숲길에는 위압적인 중장비와 차량이 끊이지 않는다. 자연의 소리만 가득하던 시공간에 인위적 굉음과 불안을 조성하는 배경음악이 깔린다. 공포의 서막이다.
일단 시작된 파괴는 멈출 수 없다