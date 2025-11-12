'왕의 숲'이라 불렸는데... '3일간 축제' 위해 밀어버린 천년 숲

시네마달

▲<종이 울리는 순간> 스틸

이런 문제는 한국만 벌어지는 걸까? 물론 그럴 리 없다. 카메라는 2026년 동계올림픽이 예정된 이탈리아 밀라노-코르티나로 향한다. 여기는 문제가 없을까? 현지 상황과 전문가 인터뷰를 취재해 교차 검증에 나선다.



예상대로 가리왕산에 닥친 일이 판박이로 진행중이다. 이탈리아 정부 역시 지속 가능한 올림픽 개최를 약속했지만, 실제 상황은 퍽 달랐고, 올림픽이란 거대 행사가 이권을 둘러싼 각축일 뿐, 자연 훼손은 물론 해당 지역 주민들에게도 그들이 꿈꾸던 이익을 보장하지 않는다는 어두운 진실만 드러난다. 그저 정치가의 치적과 토건자본의 배 불리기만 확인될 뿐이다. 사실상 마피아가 따로 없는 셈이다.



영화는 올림픽의 신화를 해체하고, 21세기엔 더는 이 축제가 상징하던 가치와 의의가 유효하지 않음을 폭로해 나간다. 평창의 교훈을 이탈리아 시민들에게 전하고, 그들의 걱정을 한국 관객에게 옮기며 연대의 손길을 내밀려 한다. 그동안 국내에선 쉽게 보기 힘들던 시도다. 21세기 세계화에 환경운동과 다큐멘터리 작업도 시야가 확장되고 있다는 신호탄이기도 하다.



이야기는 이제 코르티나 숲에서 사형 집행을 앞둔 나무를 애도하는 음악가의 연주와 가리왕산의 초토화된 현장을 교차 연결한다. 어떻게든 재생을 노력하는 애타는 시도와 벌어질 파괴를 막으려는 간절한 호소가 겹쳐지고, 국경을 뛰어넘는 국가와 자본의 폭력 대 공존을 꿈꾸는 시민의 구도가 관객의 뇌리에 서서히, 그러나 뚜렷하게 새겨진다. 도지사를 어느 당이 잡냐를 초월한 울림이다.



영화는 자연 다큐의 전형성 안에서 새로운 논점과 국제연대라는 변주로 관객에게 다가간다. 자연 파괴로 인한 기후위기에 직면한 21세기 지구, 이전투구의 장으로 전락한 지 오래인 동계올림픽은 정작 그 업보로 인해 금세기 내에 소멸할지 모른다는 묵시록적 경고가 준엄하게 다가온다. 그런 전 지구적 조망 속에서 가리왕산 복원을 위한 싸움은 철저히 지역적으로 벌어진다. 파면 팔수록 복잡한 문제를 풀기 위한 단초로서 <종이 울리는 순간>은 자신의 소임을 다하려는 충만한 의지의 작업이다.



<작품정보>



종이 울리는 순간

As the Bell Rings

2025 한국 다큐멘터리

2025.11.12. 개봉 80분 전체관람가

감독 김주영, 코메일 소헤일리

내레이터 솔비

출연 남준기, 윤여창

기획/제작 유랑필름

공동기획 (사)산과자연의친구

배급 시네마 달



<종이 울리는 순간> 스틸가리왕산을 지키려는 이들의 끈질긴 항거에도 불구하고 파괴는 막을 수 없었지만, 그나마 약속을 받았으니 복구하면 될 일이라 여길 관객에게, 이야기는 이상하게 흘러가기 시작한다. 중앙정부와 지방정부가 공개 약속한 복원이 차일피일 미뤄지는 것이다. 명분으로 내세운 건 지역 주민들의 요구다. 자연 파괴와 강제이주 등을 감수하며 치른 올림픽에서 수혜를 좀 얻자는 것이다. 원상 복구하면 대체 그동안의 희생은 뭐가 되냐는 울분과 하소연이 교차한다. 기왕 숲을 밀어버리고 설치한 걸 해체하느니 적절하게 활용하자는 어디서 많이 본 주장이 뒤를 잇는다.여기까지면, 개발 대 보호라는 환경영화의 전형적 이분법 구도에 충실해 보인다. 그러나 <종이 울리는 순간>은 그런 단순 논리에만 기대지 않는다. 환경을 중시하는 이들에게 분노를 점화하는 근시안적 접근 대신에 문제의 본질을 일깨우고 대립하는 이들과 대화를 청하려는 자세를 확고히 한다. 이는 단순 기계적 중립과는 궤를 달리 하는 중용의 미덕으로 기능한다.정치인이 등장한다. 해당 지자체장인 정선군수다. 그는 자신도 과거에 영월과 동강 댐 건설에 반대하는 활동가였음을 밝힌다. 그는 지역의 실정과 함께 올림픽 유치를 위해 무리한 약속을 한 거라며 자신의 입장을 토로한다. 그저 개발논리를 대변하는 것만으로 끝나지 않고, 카메라는 처음엔 가리왕산의 소중함과 아름다움을 찬탄하던 주민들이 원상회복 사안에 이견을 드러내는 당혹스러움으로 관객을 이끈다. 그들이 단순히 지역 번영이란 신앙을 맹신하는 것 같지는 않다.영화는 단기적 이익에 매몰된 어리석은 지역 주민 vs. 미래를 걱정하는 깨어있는 시민과 운동가 구도로 해당 사안을 환원하지 않는다. 대신에 꺼낸 건 민주주의의 본질을 향한 질문이다. 과연 가리왕산은 누구의 것인가? 질문은 꼬리에 꼬리를 물고 단계를 옮기며 난이도를 높인다. 정선군민의 것인가, 강원도민의 것인가, 대한민국 국민의 것인가, 원주민이지만 인간의 언어를 구사할 수 없는 비인간 주민들은 발언권이 없는가. 대체 올림픽의 수혜는 다 어디로 갔는가? 그렇게 제작진은 근본적인 물음을 거듭한다. 그래야 해답을 찾고 교훈을 얻을 수 있으니.