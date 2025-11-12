호날두, 북중미 월드컵 후 국대 은퇴 선언... "마지막이 될 것"

EPA/연합뉴스

40세 호날두이처럼 불혹이 넘는 나이에도 압도적인 퍼포먼스를 뿜어내고 있는 가운데 호날두는 11일(한국시간) 미국 현지 매체 CNN과의 인터뷰를 통해서 북중미 월드컵이 국가대표 마지막 커리어가 될 거라고 답했다. 매체는 "호날두가 다가올 2026년 월드컵을 마지막 대회로 치르겠다고 밝혔다"라고 보도했다.매체에 따르면 호날두는 인터뷰를 통해서 "축구를 위해 모든 걸 바쳤다. 25년 동안 이 게임 속에서 살아왔다. 많은 기록을 세웠고, 지금은 이 순간을 즐기고 싶다"라며 "아직도 몸 상태는 좋다. 득점하고, 대표팀에서도 뛰고 있다. 하지만 41살의 월드컵이라면 그게 마지막이라는 걸 스스로 느낀다"라며 월드컵을 끝으로 국가대표 유니폼을 벗겠다고 직접적으로 답했다.이어 마지막으로 호날두는 "내 아들은 이제 축구를 시작했다. 그는 나보다 잘하길 바라지만, 무엇보다 행복하길 원한다. 내가 아니라, 스스로 길을 걸었으면 한다"라며 맺음을 지었다. 매체는 호날두가 국가대표팀에서의 은퇴를 고려하고 있지만, 2027년까지 계약된 알 나스르와의 동행은 이어갈 계획이라고 전했다.월드컵이 커리어의 마침표는 아니지만, 국가대표로서 '라스트 댄스'를 준비하고 있는 호날두인 셈이다. 클럽에서는 유럽 챔피언스리그 우승(5회), 라리가 우승(2회), 프리미어리그 우승(3회), 클럽 월드컵(4회), 세리에A 우승(2회), 유럽 슈퍼컵 우승(2회) 등 이적하는 리그마다 트로피를 들어 올렸으나 국가대표팀에서의 성과는 다소 초라하게 느껴진다.지난 2016년 유로 우승을 시작으로 네이션스리그 우승 2회(2024-25, 2018-19)를 기록했지만, 월드컵 성과는 아쉽다. 2006년 독일 월드컵서 처음으로 세계 무대에 도전장을 내민 호날두는 준결승까지 도달했지만, 4위에 그쳤으며 이어 2010 남아공 월드컵서도 주장으로 우승컵에 도전했으나 단 1골에 그치며 대표팀의 16강 탈락을 막지 못했다.잔혹사는 이어졌다. 2014 브라질 월드컵서는 부진 끝에 조별리그 탈락을 맛봐야만 했고, 이어진 2018 러시아 월드컵에서도 16강에서 우루과이에 패배하며 짐을 조기에 싸야만 했다. 또 직전 2022 카타르 월드컵에서는 8강까지 도달하며 우승에 대한 기대감을 키웠지만, 당시 돌풍의 팀으로 군림하던 모로코에 무너지며 쓰라린 눈물을 삼켜야만 했다.유로 대회를 통해 그토록 갈망하던 국가 대항전 트로피를 들었지만, 월드컵에서는 연이어 탈락하며 고개를 숙여야만 했다. 특히 카타르 대회서는 '숙명의 라이벌' 리오넬 메시가 트로피를 드는 순간을 목격하며, 자존심에 큰 스크래치가 났던 호날두였다.북중미 월드컵을 끝으로 22년간 입었던 국가대표 유니폼을 벗겠다고 시사한 호날두다. 본선 진출이 바로 앞으로 다가온 가운데 포르투갈과 호날두는 내년 북중미서 열릴 대회서 화려한 라스트 댄스를 출 수 있을까. 향후 귀추가 주목된다.