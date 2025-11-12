화제작 '프랑켄슈타인'... 나는 원작의 손을 들어주고 싶다

오랜 기간 기예르모 델 토로는 소위 '쓰리 아미고'의 가장 처지는 일인 정도로 취급받아왔다. 적어도 <셰이프 오브 워터>로 오스카의 주인이 되기 전까지는 그랬다. 할리우드에서 활동하는 멕시코 출신 감독 셋을 일컫는 '쓰리 아미고'는 델 토로에 더해 알레한드로 곤잘레스 이냐리투, 알폰소 쿠아론이 구성원이 된다. 이들이 모두 오스카 트로피를 거머쥐었다는 사실은(그것도 뒤의 둘은 무려 두 차례나!) 수십 년 전 할리우드가 수혈한 멕시코산 피가 얼마나 건강한 것이었는지를 증명한다.
셋 모두가 할리우드의 정점에 오른 지금에 이르러서 이들 중 누구를 가장 좋아하느냐 하는 질문은 영화 애호가라면 수십 번씩은 받아본 익숙한 주제다. 이들 각자가 영화를 제작하는 방식부터 지향이 극명히 다르다는 점, 또 완성된 작품에서 각자의 스타일을 선명히 느낄 수 있다는 점이 이러한 질문의 이유가 된다. 델 토로는 셋 중에서도 독특한 색채를 가진 감독이다. 거대 로봇이 컨테이너 박스를 무기처럼 집어 들고 격투를 벌이는 장면을 그가 아니고서 다른 누구의 작품에서 만날 수 있겠는가.
무튼 기예르모 델 토로도 성공에 이르고 나니 수구초심할 마음이 들었던가 보다. 마치 <반지의 제왕>으로 정점에 오른 피터 잭슨이 어린 시절 최애였다는 <킹콩>을 자기 버전으로 만들었듯, 또 < 공동경비구역 JSA >로 성공한 박찬욱이 무려 '복수'를 주제로 세 편의 기기괴괴한 작품을 연달아 찍었던 것처럼, 그 또한 가장 저다운 이야기를 펼치기로 결심했단 뜻이겠다. <프랑켄슈타인>은 동화적이고 환상적이면서도 기괴하고 우악스럽다는 평가를 받는 델 토로의 영화가 가장 멋들어지게 뛰어놀 수 있는 장이 되어줄까. 그건 델 토로를 기대하는 모든 이들에게 몹시 흥미로운 주제였을 테다.