화제작 '프랑켄슈타인'... 나는 원작의 손을 들어주고 싶다

넷플릭스

스틸컷빅터는 끝없이 연구하고 도전했다. 당대 의학이 넘어서려 하지 않는 경계에 다가서 그 초월을 도모했다. 이미 확인된 방식으로 사람을 고치는 것이 그에겐 특별히 의미 있지 않았다. 구할 수 없다고, 해낼 수 없다고 하는 것을 해내는 것이 중요했다. 이미 죽어버린 존재는 살아날 수 없다는 것, 그러나 정말로 그러하다고는 누구도 자신할 수 없는 것이다. 과학 또한 지난 시대에는 불경하고 새된 목소리 취급을 받지 않았던가. 빅터는 그렇게 죽은 이를 되살리는 데 천착한다.마침 사재를 털어 그를 도우려는 이까지 나타나니 빅터의 연구가 속도를 낸다. 사형수며 전사한 병사의 몸뚱아리까지 얻어 해체한 뒤 재조립하고, 전기적 자극을 주어 활동하게 하는 것이다. 번개가 칠 때의 어마어마한 에너지로 사체를 자극해 가동시킨다는 그의 계획이 정말 작동하리라고 어느 누가 예상했을까.영화는 빅터가 창조한 괴물이 그의 기대에 영 미치지 못하는 모습으로 나타나는 과정을 인상 깊게 내보인다. 괴물이 거듭 "빅터"라는 말만 반복할 뿐, 지적 생명체로의 행동을 하지 못하자 빅터는 자포자기한다. 제가 만든 것이 인간이 아닌 괴물이란 걸 이제야 알았다는 듯이. 영화는 이 지점에서 원작과 다른 길을 걷는다. 추한 외모로 세상으로부터 천대받고 받아들여지지 못했던 창조물이 악마와 같은 악행을 저지르고 창조자에게 복수한다는 게 원작의 주된 이야기였다. 하지만 델 토로는 창조자와 창조물의 관계에 보다 집중하여 미성숙한 창조자와 인격이며 자기인식을 가진 창조물이 갖는 충돌을 비추려 든다. 마치 미성숙한 인간이 AI(인공지능)와 같은 존재를 창조했듯이.다만 아쉬운 점도 적잖다. 영화가 그린 창조자와 괴물의 관계맺음이 실패하는 모습이 다소 급작스럽게 보이는 것이다. 시체를 직접 가공하고 꿰매어 스스로 만든 창조물이 제 기대보다 못났다 하여 실망하고 좌절하는 모습이 설득력 있게 그려지지 않는다. 영화는 빅터가 그에게 어떤 지적 능력을 기대했는지 언급하지 않는다. 과학적 근거도 선례도 없는 창조로부터 그가 기대했던 이상적 수준이 너무 높았다는 것이 차라리 비현실적으로 느껴진다.