'승격 시즌 잔류 확정' FC안양, 이들이 생존할 수 있었던 이유

승격 시즌 조기 잔류를 확정한 안양. 이들이 1부에 생존할 수 있었던 이유는 과연 무엇일까.유병훈 감독이 이끄는 FC안양은 '하나은행 K리그1 2025' 36라운드 종료 시점 14승 6무 16패 승점 48점으로 7위에 자리하고 있다. 어느새 리그 마무리까지 단 2경기가 남은 상황 속 이번 시즌 K리그1 잔류를 빠르게 확정했다. 지난해 K리그2서 1위의 성적을 기록하며, 구단 재창단(2013년) 후 역사상 처음으로 1부 무대를 밟는 데 성공했다.2부서 압도적 성과를 이룩한 안양은 이번 시즌 처음으로 1부에 도전장을 내밀었고, 잔류라는 목표 아래 고군분투했다. 개막전서는 디펜딩 챔피언 울산HD를 격파하는 이변을 보여줬고, 이어진 10경기서 4승 6패로 오락가락한 모습이었다. 이후 26라운드까지 8승 3무 15패의 불안한 성적을 기록했지만, 8월 중순 이후 상승 곡선에 탑승하며 반전을 보여줬다.27라운드서 대전에 3-2 승리를 거둔 이후 6경기 무패 행진(3승 3무)을 질주했고, 파이널 라운드 돌입 후에도 광주(패)전을 제외하고 울산-제주를 연이어 잡아내며 빠르게 조기 잔류라는 목표를 이룩하는 데 성공했다. 이처럼 1부 입성 첫 해, 까다로운 팀들을 모두 발밑 아래로 두고 이들이 생존할 수 있었던 이유는 무엇일까.첫 번째 요인은 바로 외국인 선수들이 모두 적재적소 중요한 순간 능력을 발휘해 줬다는 것. 이번 시즌을 앞두고 안양은 외국인 쿼터에 대한 변화를 가져갔다. 기존 자원인 야고, 마테우스만이 팀에 잔류했고, 모두 교체됐다. 가장 먼저 최전방에는 강력한 카드를 수혈했다. 지난 시즌 K리그2 득점왕(16골)을 수상한 브루노 모따를 영입하는 결정을 내렸다.194cm의 장신 스트라이커 모따의 승부수는 완벽하게 먹혔다. 모따는 개막전 울산을 상대로 선제 결승 골을 터뜨리며 기분 좋은 출발을 알렸고, 이후 광주-김천-포항-수원FC-제주-대구-강원에 연이어 공격 포인트를 쌓았다. 활약에 힘입어 지난 8월에는 팀 K리그 22인에 선정되기도 했고, 후반기에도 상승 곡선은 이어졌다.35라운드 울산과의 홈 맞대결서 동점 골을 기록하며 역전 승리의 시발점 역할을 톡톡히 해냈고, 직전 제주전서도 멀티 도움으로 잔류를 확정 짓는 데 공을 세웠다. 현재까지 35경기서 14골 4도움을 기록, 안양에 큰 힘이 되어주고 있다. 모따에 이어 에두아르도·토마스도 제 역할을 해냈다. 이번 시즌 입단한 에두아르도는 주전 자원은 아니었지만, 제 몫을 해냈다.18경기에 나서며 준주전급 자원으로 경기장을 누볐고, 미드필더 전 지역을 커버하는 다재다능함도 보여줬다. 이에 더해 토마스는 압도적인 클래스를 선보였다. 네덜란드 2부 리그에서 주로 활약했던 그는 K리그1 무대서 본인의 진가를 100% 발휘했다. 초반에는 3백의 좌측 스토퍼로 안정적인 수비 실력을 뽐냈고, 16라운드 강원전서는 미드필더 자원으로도 역할을 했다.수비수 본연의 업무를 충실하게 이행하는 거에 더해, 전술적인 이행 능력도 뛰어났다. 또 중요한 순간 공격 포인트까지 올리는 클러치 모습을 보여줬다. 유 감독은 이런 모습에 대해 "토마스는 중앙 수비수도 볼 수 있고, 측면에도 설 수 있는 멀티 자원이다"라며 흡족함을 표하기도 했다. 에두아르도·토마스에 이어 여름 수혈한 유키치도 가치를 확실하게 증명했다.측면 공격수 유키치는 합류 직후 빠르게 팀에 녹아들었다. 빠른 속도와 양발 능력으로 팀 공격을 이끌었다. 주로 교체로 나섰으나 나올 때마다 번뜩임을 보여줬고, 특히 직전 라운드 제주전서는 홀로 2골을 터뜨리며 조기 잔류에 도장을 찍는 데 성공했다. 이처럼 영입생들이 본인의 역할을 다한 가운데 기존 자원인 마테우스와 야고도 120% 이상의 능력을 과시했다.마테우스는 시즌 내내 에이스 다운 면모를 뿜어냈고, 33경기서 9골 5도움으로 팀 내 에이스 입지를 굳건하게 다졌다.신구 조화도 완벽하게 이뤄졌다. 가장 먼저 베테랑 자원들이 인상적인 활약을 선보였다. 후방에서는 김다솔 골키퍼가 선방을 통해 여러 차례 위기 상황에서 구해냈으며 후방에서는 김동진(5도움)·이창용(35경기)·이태희(31경기)는 꾸준한 경기 출전을 통해 팀을 지탱했다.특히 여름 이적시장을 통해 합류한 권경원은 수비 불안을 해소하는 데 주요한 역할을 했다. 전반기 안양은 리그 21경기서 28골을 내줬지만, 권경원 영입 후 치른 11경기서 단 12골만 내주는 짠물 수비를 선보였다. 후방에서 이창용과 함께 탄탄한 수비 실력을 뽐냈고, 전술적인 이행 능력도 유연하게 해내며 잔류에 결정적인 역할을 해냈다.이외에도 김정현(25경기)·김보경(18경기 2G)·이민수(7경기) 등 베테랑들이 뒤에서 묵묵하게 팀을 돕는 역할을 자처하며 힘을 보탰다. 베테랑들이 솔선수범하자, 신예 자원들도 이에 화답했다. 왕성한 활동량을 통해 경기장서 패기와 능력을 보여줬다. 공격 지역서는 최성범(2골 2도움)·채현우(4골)·문성우(1골 1도움)가 중원에서는 최규현(2골)이 본분을 다했다.모든 선수단이 제 몫을 해낸 가운데 수장 유병훈 감독의 지도력도 빛났다. 시즌 중반까지 3백(3-4-3, 3-5-2) 전술이 간파되자 중반부터는 과감하게 4백으로 전환을 시도하기도 했다. 토마스·권경원과 같은 멀티 자원들을 수비형 미드필더에 세우는 하이브리드 전술 형태를 구사하는 전술적인 과감함도 선보였다. 이는 후반기에 완벽하게 적중했고, 최근 10경기서 6승 3무 1패의 좋은 성적으로도 이어졌다.승격 첫 해부터 '최약체'라는 평가를 뒤집고 조기 잔류를 확정한 안양은 단순한 생존을 넘어 가능성을 증명했다. 외국인 자원의 활약, 베테랑과 신예의 조화, 그리고 유병훈 감독의 전술적 결단이 만들어낸 결과였다. 이제 안양은 잔류라는 성과를 발판 삼아, 2026시즌 K리그1에서 더 높은 목표를 향해 나아갈 준비를 마쳤다.