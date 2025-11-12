'절대자 복귀' KB, 우승후보 0순위 급부상

한국여자농구연맹

튀르키예 리그에 진출한 박지수는 시즌 초반 갈라타사라이의 주전으로 활약했지만 발목과 어깨 부상을 당하며 14경기 출전에 그쳤다. 박지수는 튀르키예 리그에서 11.6득점5.9리바운드로 나쁘지 않은 활약을 선보였음에도 지난 4월 KB 복귀를 결정하며 1년 만에 WKBL로 돌아왔다. 지난 시즌 팀 리바운드 최하위(36.6개)로 고전했던 KB로서는 그 어떤 대형 FA 선수를 영입한 것보다 큰 호재가 찾아온 셈이다



지난 시즌이 끝나고 FA자격을 얻은 선수가 없었던 KB는 센터 김소담이 현역 생활을 마쳤고 지난 시즌 12.9득점6.2리바운드3.1어시스트로 아시아쿼터상을 수상했던 나가타 모에(토요타 안텔로프스)가 일본으로 돌아갔다. KB는 지난 6월 아시아쿼터 드래프트에서 166cm의 단신가드 사카이 사라를 지명했다. 사카이는 일본리그에서 어시스트 2위에 오르기도 했을 만큼 패스와 경기 운영이 뛰어난 정통 포인트가드다.



박지수가 없었던 지난 시즌 KB가 얻은 가장 큰 수확 중 하나는 바로 허예은의 성장이었다. 2020년 프로 데뷔 후 박지수라는 든든한 그늘 밑에서 성장하던 허예은은 지난 시즌 실질적인 에이스로 활약하며 박지수가 없는 KB를 이끌었다. 비록 득점은 10.0점으로 다소 하락했지만 데뷔 후 가장 많은 7.03어시스트를 기록하며 안혜지(BNK)의 어시스트 1위 4연패를 저지하면서 새로운 어시스트 여왕에 등극했다.



허예은과 사카이, 강이슬,박지수가 KB의 주전으로 활약할 것이 유력한 가운데 나머지 주전 한 자리를 놓고 여러 선수들의 경쟁이 치열하게 전개될 것으로 전망된다. 박지수의 분당 경영고 동기이자 우리은행에서 오랜 기간 활약했던 나윤정의 경험이 가장 많지만 양지수와 이채은 등도 지난 시즌을 통해 많이 성장했다. 지난 시즌 신인왕 후보였던 송윤하 역시 주전 경쟁에 뛰어들기에 조금도 부족함이 없는 유망주다.



KB는 가드 허예은, 포워드 강이슬, 센터 박지수 등 각 포지션마다 리그 최고의 선수를 보유하고 있다. KB는 지난 10일 미디어데이에서도 선수단 투표 60.2%, 팬투표 45.8%, 미디어 투표 75.5%의 지지를 얻으며 압도적인 우승 후보에 선정됐다. 지난 시즌 봄 농구 막차를 탄 중·하위권 팀에서 이번 시즌을 앞두고 강력한 우승후보로 급부상한 KB는 많은 농구팬들의 예상처럼 세 번째 우승컵을 들어올 릴 수 있을까.



허예은은 박지수가 없었던 지난 시즌 어시스트 1위에 오르며 KB의 새로운 에이스로 활약했다.1963년에 창단한 KB는 농구대잔치에서도 3번이나 우승을 차지했을 정도로 오랜 역사와 전통을 자랑하는 명문팀이다. 하지만 정작 WKBL 출범 후에는 20년 동안 단 한 번도 우승을 차지하지 못했다. 2000년에 창단했던 신생구단 금호생명 펠컨스도 2004년 겨울리그에서 우승을 차지했던 점을 고려하면 정선민(하나은행 수석코치)과 신정자, 변연하(BNK 썸 코치) 등 레전드들이 거쳐 간 KB의 무관은 의외의 결과다.하지만 KB는 2016-2017 시즌 신인 드래프트에서 전체 1순위로 분당 경영고 센터 박지수를 지명하면서 팀의 운명이 달라졌다. 입단하자마자 신인상을 차지한 박지수는 3년 차가 되던 2018-2019 시즌 역대 최연소 MVP(20세3개월5일)와 함께 KB의 프로 출범 후 첫 우승을 이끌었다. 여기에 2019-2020 시즌을 끝으로 외국인 선수 제도가 폐지되면서 WKBL에서는 더 이상 박지수를 제어할 선수가 없었다.박지수는 2020-2021 시즌과 2021-2022 시즌, 2023-2024 시즌 정규리그 MVP를 차지했고 2023-2024 시즌에는 챔프전 우승을 놓쳤음에도 개인 8관왕을 휩쓸며 리그를 지배했다. 더 이상 WKBL에서 이룰 것이 남지 않았던 박지수는 해외 도전을 선언했고 작년 5월 갈라타사라이 SK와 계약하면서 튀르키예 리그에 진출했다. KB로서는 팀을 이끌었던 '절대 에이스'를 잃는 초대형 악재가 터진 것이다.KB는 FA 시장에서 나윤정을 영입하고 아시아쿼터 드래프트에서 나가타 모에를 지명하며 시즌을 시작했지만 박지수의 공백을 메우기엔 무리였다. 시즌 개막 후 6경기에서 4승2패로 선전했던 KB는 이후 12경기에서 2승10패를 기록하면서 5위로 내려 앉았다. 하지만 KB는 6라운드 5경기에서 3승을 따내며 신한은행 에스버드와 동률(12승18패)이 됐고 골득실에서 앞서며 간신히 봄 농구 막차 티켓을 따냈다.하지만 KB는 정규리그 우승팀 우리은행 우리WON을 상대한 플레이오프에서 놀라운 반전을 보여줬다. 정규리그에서 우리은행에게 9경기나 뒤졌던 KB는 플레이오프에서 놀라운 투혼을 발휘하면서 우리은행과 5차전까지 가는 명승부를 펼쳤다. 비록 챔프전 진출에는 실패했지만 박지수 없이도 KB의 저력을 보여주기엔 충분했다. 그리고 시즌이 끝난 후 KB에게 '박지수 복귀'라는 엄청난 희소식이 들려왔다.