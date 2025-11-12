'절대자 복귀' KB, 우승후보 0순위 급부상

지난 2014년 브라질 월드컵에서 브라질의 에이스 네이마르 주니오르(산투스FC)는 콜롬비아와의 8강전에서 척추골절 부상을 당하면서 대회를 마무리했다. 브라질은 콜롬비아를 꺾고 4강에 진출했지만 4강에서 네이마르의 공백을 실감하면서 독일에게 1-7이라는 역사적인 참패를 당했다. 물론 네이마르는 공격 지향적인 선수지만 에이스의 부재가 선수단 전체의 사기와 전력에 큰 영향을 끼친 셈이다.
작년 KBO리그에서 통합 우승을 차지한 KIA 타이거즈는 올해도 많은 야구팬들로부터 가장 유력한 우승후보로 평가 받았다. 하지만 작년 타율 .347 38홈런109타점143득점40도루로 정규리그 MVP에 선정됐던 김도영이 햄스트링 부상으로 무려 114경기에 결장했고 작년 우승팀 KIA는 올해 8위로 추락했다. KIA의 부진에 김도영의 부재가 큰 원인이 됐을 정도로 김도영은 KIA에서 절대적인 존재가 됐다는 뜻이다.
지난 2023-2024 시즌 정규리그 30경기에서 27승3패를 기록하며 구단 역사상 최고 승률 기록(.900)을 세웠던 KB스타즈는 지난 시즌 12승18패로 승률이 .400로 뚝 떨어졌다. 이는 팀에서 절대적인 역할을 차지하던 에이스 박지수가 튀르키예 리그에서 활약했기 때문이다. 그리고 박지수는 지난 시즌이 끝난 후 짧은 유럽 생활을 마치고 KB로 돌아왔고 KB는 선수 한 명의 복귀로 단숨에 우승후보 0순위로 급부상했다.
'절대자' 박지수 없는 지난 시즌 고전했던 KB