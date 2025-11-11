박보검·김혜수·양자경·케데헌... '이 무대'라서 가능합니다

▲'2025 마마 어워즈'의 총 연출을 맡은 마두식 PD. CJ ENM

'2025 마마 어워즈'의 총 연출을 맡은 마두식 피디는 '오직 마마에서만 가능한 무대'를 준비하고 있다. 시상식의 콘셉트는 'UH-HEUNG(어-흥)'이다. 예고 영상에서 호랑이를 형상화한 캐릭터는 포효한다. 여기에는 다양한 지역, 인종, 문화 속에서 자신의 모든 것을 받아들이며, 나답게 살아가는 것을 두려워하지 않는다는 의미가 담겼다. 동시에 자유롭게 노래하며 춤추는 순간 우리 안에 피어오르는 기쁨의 에너지 '흥'의 뜻도 있다.



마 피디가 강조한 '2025 마마 어워즈'의 대표적인 무대 중 하나는 지난 2017년 첫 호스트를 맡은 이후 7번째 '마마 어워즈'의 진행을 맡은 배우 박보검의 퍼포먼스다. 동시에 올해 처음으로 '마마 어워즈'와 호흡을 맞추는 또 다른 호스트 배우 김혜수는 그룹 스트레이 키즈의 멤버 필릭스와 함께 메시지 퍼포먼스를 선보인다.



스트레이 키즈의 새 앨범 수록곡 '신선놀음'의 최초 무대를 비롯해 그룹 제로베이스원의 멤버 성한빈과 <월드 오브 스트릿 우먼 파이터>에 출연한 일본 댄서 쿄카의 컬래버 등도 기대할 만하다. 조율 마무리 단계지만 <케데헌> 속 걸그룹 헌트릭스(HUNTR/X)와 보이그룹 사자보이즈(Saja Boys)를 케이팝 아티스트들이 꾸미는 무대는 '2025 마마 어워즈'에서만 볼 수 있다.



이영주 피디는 이 자리에서 글로벌 시상자로 양자경이 출연한다는 소식도 최초로 공개했다. 그는 "레전드 양자경이 '2025 마마 어워즈'의 시상자로 함께 한다"면서 "실제로 뵐 생각에 저 역시 설렌다. 더 이상 K팝이 변방이 아닌 세계 문화의 주축이 되고 있다는 걸 보여주는 장면"이라고 설명했다.



역대 최대 규모로 진행하는 '2025 마마 어워즈'는 200여 개국에서 글로벌 중계한다. 이 피디는 "케이팝 루키부터 케이팝 시대를 이끈 레전드 아티스트, 글로벌 무대에서 활발히 활동 중인 그룹, 홍콩의 아티스트까지 총 27팀에 달하는 아티스트 라인업을 완성했다"고 밝혔다. 이어 "역대 마마 중에서도 흥을 가장 크게 증폭시키는 무대가 될 것"이라고 강조했다.

