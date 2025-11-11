박보검·김혜수·양자경·케데헌... '이 무대'라서 가능합니다

"언제나 그랬듯이 오직 '2025 마마 어워즈(2025 MAMA AWARDS)'에서만 볼 수 있는 무대들로 가득 채웠습니다. 이번엔 넷플릭스와도 협업했는데요, 전 세계적으로 K팝 열풍을 불러온 넷플릭스 애니메이션 <케이팝 데몬 헌터스>(아래 케데헌) 속 무대가 재현될 겁니다. 기대하셔도 좋습니다."
'2025 마마 어워즈(2025 MAMA AWARDS·아래 마마 어워즈)'의 총 연출을 맡은 마두식 피디가 말했다. 11일 서울 마포구 사옥에서 열린 '2025 마마 어워즈' 프레스 프리미어 행사에서 CJ ENM 관계자들은 약속이라도 한 듯 '오직 마마에서만 볼 수 있는 무대'라는 말을 여러 번 하며 자신감을 드러냈다.
동시에 '케이팝의 글로벌 인기'를 일찌감치 선도해 나갔다는 자부심도 내비쳤다. 실제로 '마마 어워즈'는 지난 1999년 '엠넷 영상음악대상'으로 시작해 2009년 국내 최초의 아시아 음악 시상식으로 발돋움했다. 지난 2022년 '마마 어워즈'로 리브랜딩에 나서며 글로벌 시상식으로 자리매김했다. 그리고 오는 28~29일(현지시간) 홍콩 카이탁 스타디움에서 '2025 마마 어워즈'를 개최한다.
홍콩에서 7년 만에 개최, 왜?