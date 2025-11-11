'6년 120억 보장' KBO 최고타자... ML 바늘귀도 뚫을까?

키움히어로즈

큰사진보기 ▲키움 송성문의 주요 타격 기록(출처: 야구기록실 kbreport) 케이비리포트

송성문의 이런 활약은 지난 8월 키움 히어로즈 구단이 그에게 6년 총액 120억 원의 다년계약(전액 보장)이라는 파격적 조건을 제시하게 한 배경이 됐다. 구단은 송성문에 대한 적극적인 투자를 통해 '돈을 쓸 땐 쓴다'는 이미지를 얻었다. 다만 이 계약은 송성문이 메이저리그 진출을 하게 될 경우 자동 해지된다.



실제로 풀타임 7시즌을 소화한 송성문은 포스팅(비공개 경쟁입찰)을 통한 해외 리그 진출 자격을 확보한 상태다. 6년 120억 원이라는 안전판을 확보한 송성문은 메이저리그 포스팅과 관련해 "주전 선수 수준의 금액까지는 아니더라도 일정 부분 기회를 받을 수 있는 조건이라면 도전해 보고 싶다"는 현실적 태도를 보이고 있다.



송성문이 관심을 받는 이유는 단순히 타격 능력의 개화 때문만이 아니다. 주포지션인 3루수 외에 2루수, 1루수까지 소화 가능한 멀티포지션 능력은 메이저리그 구단들이 관심을 보이는 유틸리티 내야수의 중요 자질이다. 거기에 송성문은 도루 성공률이 90%를 훌쩍 넘길 정도로 주루 센스도 갖췄다.



다만 메이저리그 도전을 앞두고 현실적 과제들도 있다. 3년 연속 리그 최하위인 키움에서 송성문이 빠졌을 때 생기는 전력 공백, 96년생으로 적지 않은 나이도 해외 진출 시점과 맞물리는 변수다. 미국 현지 매체들도 송성문을 준주전 또는 유틸리티급 내야수로 분류하고 있고 헛스윙 비율(30% 안팎), 메이저 특유의 빠른 패스트볼 적응력 등은 불안요소로 꼽았다.



그럼에도 불구하고 현재까지의 흐름 자체는 긍정적이다. 리그 최하위 팀에서 스스로 버팀목이 되며 리그 최정상급 타격 성적을 기록했고 MLB 스카우트가 고척스카이돔을 찾게 할 정도로 자신의 가치를 끌어 올렸다. 송성문에 대한 키움 구단의 파격적인 다년 계약 제시도 ML 포스팅에 있어 유리하게 작용할 가능성이 농후하다.



이번 겨울, 송성문에겐 두 갈래 길이 동시에 열렸다. 키움에서 연 20억이 보장받은 리그 최고 야수로 활약을 이어갈 것인가, 아니면 MLB 진출이라는 모험을 선택할 것인가? 어떤 방향이든 송성문의 선택에는 의미가 있다. KBO리그에서 대기만성형 성장을 보인 송성문이 내년에는 메이저리그 무대에서 활약할 수 있을지 주목된다.



[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KBReport), KBO기록실]



리그 최고 야수로 도약한 키움 송성문올시즌 KBO리그 최정상급 타자로 자리매김한 키움 히어로즈 내야수 송성문이 지난해 이후 폭발적인 기량 향상을 통해 리그 안팎의 주목을 받고 있다. 올시즌 리그 야수들 중 가장 높은 승리기여도(WAR 6.96/케이비리포트 기준)를 기록한 송성문에 대해 메이저리그 구단의 관심과 미국 현지 언론의 보도가 이어지고 있다.지난 2015년 프로에 입단한 송성문은 데뷔 후 8년 동안은 가능성 있는 유망주로 분류되었지만 타격에 있어서 확실한 장점을 발휘하진 못했다. 송성문의 본격적인 재능 폭발은 최근 2년 동안 이뤄졌고 그에 대한 평가와 팀 내 입지가 드라마틱하게 변했다.2024시즌 타율 0.340, 19홈런, 21도루 OPS 0.927 승리기여도 6.16을 기록하며 커리어하이를 찍은 송성문은 투고타저인 올시즌도 타율 0.315, 26홈런, 25도루 OPS 0.917로 성장세를 이어갔다. 특히 지난 8월에는 타율 0.396, 42안타, 8홈런, 장타율 0.726으로 생애 첫 월간 MVP까지 수상했다.