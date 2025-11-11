눈물과 웃음, 성찰까지... 11월에 놓치면 아쉬운 영화 3편

싸이더스

한줄평 : 중독성 있는 배우들의 연기, 눈물과 웃음이 교차한다

평점 : ★★★☆(3.5/5)

개봉 : 2025년 11월 5일

영화 <엄마를 버리러 갑니다> 스틸컷사실상 비수기라 하는 11월 극장가지만, 영화들은 꾸준히 개봉한다. 11월 2주차를 맞은 국내 극장가엔 현재 15편의 영화가 개봉해 상영 중이다. 여기에 오는 11월 15일까지 총 15편의 영화가 추가로 개봉할 예정이다. 이 중 지난 언론시사 및 온라인 시사를 통해 관람한 세 편의 영화를 소개한다.지난 5일 개봉한 <엄마를 버리러 갑니다>는 국내 영화팬들에겐 <이공삼칠>(2022)과 심은경 주연의 <너를 기다리며><2016>로 알려진 모홍진 감독의 연출작이기도 하다. 이 영화가 흥미로운 건 한국과 베트남 자본, 스태프가 각각 50 대 50 비율로 투입된 합작영화라는 사실이다. 참고로 그간 <수상한 그녀>의 베트남 버전 <내가 니 할매다>를 비롯, 한국 자본이 투자된 베트남 영화들은 여럿 있었지만, 양국이 직접 투자, 기획, 개발에 함께 참여해 결과물을 낸 건 <엄마를 버리러 갑니다>가 처음이다.영화는 따뜻한 가족 드라마 장르를 표방한다. 거리의 이발사로 일하며 알츠하이머에 걸린 엄마를 혼자 돌보는 아들 '환'이 친구들의 도움으로 엄마와 함께 한국에 있는 친형을 찾아가는 과정을 그린다. 베트남 국민 배우 홍 다오가 엄마 역을, 지난 5년 사이 스타로 부상한 뚜안 쩐이 환을 연기했다.설정상 신파 요소가 강하지만, 충분히 개연성 있는 신파다. 또한 환의 친구들로 분한 배우들이 전문 코미디언 출신들로 포진돼 유머 요소도 강한 편이다. 자칫 단편적인 사건이나 감정의 강요로 느껴지기 십상인데 <엄마를 버리러 갑니다>는 배우들의 안정적 연기와 더불어 세련된 촬영으로 신파의 식상함을 잘 무마시킨다. 특히나 결말 부분 환과 환 엄마의 어떤 선택이 제법 진한 여운을 준다. 추워지는 초겨울 무렵, 가족과 함께 보기 충분한 영화.