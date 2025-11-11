악기를 사랑하는 사람들의 축제

염동교

2025 기타쇼 낙원최근 몇 년간 미국에서 전기기타 판매량이 감소했다는 소식을 왕왕 들었다. 20세기에 비해 음악을 소비하는 방식, 제작하는 방식이 변화했기에 자연스러운 흐름일는지 모르겠다. 컴퓨터 한 대면 수만 가지 음색을 뚝딱 찍어낼 수 있는 시대기에. 하지만 기타와 베이스, 드럼 같은 '생악기'만의 '아날로그' 음향은 여전히 많은 이들에게 감동이다. 1970년대 초부터 서울의 '악기 메카'로 역사와 전통을 이어온 낙원상가가 한국의 수많은 연주자에게 알알이 박혀 있는 이유다.총감독 김지연의 총괄 아래 낙원악기상가가 주최하고 2018년부터 상가 내부의 전시회를 운영 중인 d/p가 주관한 '2025 기타쇼'가 성료했다. 11월 8일, 9일에 열렸으며 2024년에 이은 2회째를 맞았다. 악기 상가의 본질이라고 할 법한 다양한 브랜드 몰에서의 시연과 음악 관련 각종 굿즈를 판매하는 팝업 스토어가 60년 전통의 건물을 빼곡히 채웠다. 밴드 문화에 대한 애정을 공유한 '밴굿걸'과 한대수, 산울림의 의류를 다룬 '룰루랄라 레코드'가 돋보였다.관련 이벤트도 풍성했다. 일렉트릭 기타 명가 깁슨 가게에서 열린 메탈 밴드 크랙샷 기타리스트 윌리K의 클리닉과 토크 세션 '실용음악 입시썰 대방출'같은 연주자 꿈나무들을 위한 프로그램이 마련되었다. 귀를 쫑긋 세우고 선배 연주자들을 경청하는 모습이 훈훈했다. 4층 야외무대에서 열린 보울스의 콘서트는 록 페스티벌을 방불케 하는 짜릿함을 안겨줬고, '베이스 잼 콘테스트'가 리듬과 그루브의 마력을 선사했다.