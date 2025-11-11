봉핌의 무시무시한 화력, 다음 상대는 김동현 꺾었던 코빙턴

UFC 제공

가브리엘 봉핌(사진 오른쪽)은 전략적인 움직임으로 랜디 브라운을 압도했다.'마헤치냐(작은 망치)' 가브리엘 봉핌(28, 브라질)이 무시무시한 니킥 공격으로 KO를 만들어내며 UFC 4연승을 달렸다.봉핌(19승 1패)은 지난 9일(한국시간) 미국 네바다주 라스베이거스 UFC 에이펙스에서 있었던 UFC 파이트 나이트 '봉핌 vs 브라운' 메인 이벤트에서 '루드 보이' 랜디 브라운(35, 자메이카/미국)에게 2라운드 1분 40초 니킥에 의한 KO승을 거뒀다. 펀치 싸움 과정에서 거리가 붙자 지체없이 왼손으로 뒷목을 제압하고 바로 니킥을 꽂아 넣었다.경기 초반부터 쌓아둔 카프킥이 주효했다. 봉핌은 경기 초반부터 브라운의 종아리에 강력한 킥을 찼고, 브라운은 눈에 띄게 고통스러워했다. 레그킥 때문에 봉핌과 거리를 두고 싸우는 게 불편해진 브라운은 2라운드에 펀치 싸움에 나섰고 거리가 가까워졌다. 다른 선택지가 없었다.봉핌은 이를 역이용했다. 이미 브라운의 다음 수를 예상했다는 듯 넥클린치에 이은 니킥을 명중시켰고 경기는 거기서 끝났다. 연승의 불길은 경기를 거듭할수록 활활 타오르고 있다.봉핌은 경기 후 인터뷰에서 "카프킥이 주효할 거란 걸 예상했다. 카프킥으로 데미지를 주면 니킥을 맞힐 기회가 따라나올 거란 걸 알았다"고 경기 전략을 설명했다.다음 상대로 원하는 건 UFC 웰터급(77.1kg) 랭킹 10위 '카오스' 콜비 코빙턴(37, 미국)이다. 봉핌은 "콜비, 그만 도망쳐라. 널 랭킹에서 삭제할 기회를 달라"고 도발했다. 코빙턴은 전 UFC 웰터급 잠정 챔피언으로 '스턴건' 김동현의 커리어 마지막 상대이기도 하다.코빙턴은 브라질 UFC 파이터들에게 공공의 적이다. 과거 브라질에서 데미안 마이아와 싸운 뒤 브라질 국민 전체를 도발한 바 있다. 봉핌은 지난 7월에도 스티븐 톰슨을 꺾고 다음 상대로 코빙턴을 요구한 바 있다.봉핌은 경기 후 있었던 기자회견에서 "콜비는 진작부터 고인물이다. 새 바람이 불어와야 할 웰터급을 정체시키고 있다. 언제까지 별 의미없이 자리만 차지하고 있을 것인가. 스스로 내려오기 어렵다면 도와주마. 내가 그를 은퇴시켜주겠다"고 강조했다.일각에서 제기된 KO 판정이 일렀다는 의견에 대해서는 "브라운은 잠들었다"며 반박했다. 브라운이 니킥을 맞고 뒤로 쓰러지자 심판은 바로 경기를 중단했다. 브라운은 일어나서 억울하다고 항의했다. 봉핌은 "그는 KO됐고, 눈이 완전히 돌아갔다"고 단언했다.