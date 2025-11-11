장충고에 승리, '불꽃야구' 서버 터진 까닭은?

▲'불꽃야구' 스튜디오C1

한편, 이날 장충고 전은 제작사 스튜디오C1가 자체 홈페이지를 활용한 인터넷 생중계를 시도해 화제를 모았다. <불꽃야구> 출범 이래 최초였던 터라 경기 전반부에 한해 한장희 캐스터·손건영 해설 위원 등 TV 중계진으로 진행된 테스트 방송에는 시작부터 엄청난 반응이 쏟아졌다.

​

10만 명 정도 동시 접속을 예상하고 서버를 준비했지만 폭주로 인해 채팅창은 멈춰 섰고 중계 화면은 원활하게 움직이지 않았다. 평일 오후 진행임에도 불구하고 이 정도로 팬들의 관심을 가질 것이라곤 제작진조차 예상하지 못했던 모양이다.

​

비록 중계 결과만 놓고 보면 분명 아쉬움이 남는 시도였지만 <불꽃야구>로선 그 이상의 성과를 거두었다. 부싯돌즈(불꽃야구 팬덤)의 놀라운 성원을 실시간으로 목격해서다. 여전히 법적 분쟁 속에 매주 공개되는 경기 영상은 삭제·재등록을 반복할 만큼 불안정한 상황이지만, 이에 아랑곳없는 팬들의 응원은 <불꽃야구>가 지속될 수 있는 숨은 원동력임을 재확인했다.

