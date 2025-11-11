장충고에 승리, '불꽃야구' 서버 터진 까닭은?

▲
'불꽃야구'스튜디오C1
<불꽃야구> 불꽃 파이터즈가 직관 경기 역전패 충격에서 탈출했다. 지난 10일 유튜브를 통해 공개된 <불꽃야구> 28회에선 고교 야구 강호 장충고 대 불꽃 파이터즈가 맞붙은 시즌 17차전 (9월 4일 대전 파이터즈 파크 녹화)내용으로 채워졌다.
앞서 TV 생중계(8월 31일 방영)로 진행된 연천 미라클과의 직관 경기에서 만루 홈런 한 방에 역전패를 당했던 파이이터즈는 이날 장충고를 만나 선취점을 내주는 등 자칫 2연패에 빠질 수도 있는 위기를 맞았다. 하지만 선발 5이닝 1실점 호투를 펼친 유희관의 역투, 2안타 4타점을 기록한 이대호 등 타선의 활발한 지원 속에 8대1 낙승을 거두고 시즌 15승(2패)을 달성했다.
이번 장충고 전은 결과뿐만 아니라 경기 외적으로 몇 가지 흥미로운 점이 팬들의 눈길을 사로잡았다. 그동안 몇몇 직관 경기에 대해 TV 생중계를 진행했는데 이날은 자체 서버를 활용한 인터넷 생중계를 깜짝 병행, 폭발적인 반응을 이끌어 냈다.
3년 연속 만난 강호 장충고