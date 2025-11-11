장애를 꼭 구구절절 설명해야 하나요? 이 드라마는 다릅니다

첩보영화 같은 드라마의 한 장면. 이모가 어린 조카를 꼬드겨 함께 어느 기업 본사 건물에 들어선다. "이모가 다이아몬드라고 말하면 화장실에 가고 싶다고 하는 거야" 몇 번이고 말을 맞추며 찾아든 곳은 기업 사무실 한편에 자리한 사내 어린이집이다. 그곳에서 이들을 맞이하는 이는 어린이집 교사로 보이는 젊은 여성이다. 그런데 이 여성, 오른팔이 팔꿈치 위에서 잘려 있다. 말하자면 한 팔이 끊어진 장애인이다.
영국 공영방송국 BBC가 2019년에 제작한 TV 드라마 < 이어즈&이어즈(Years and Years) >에 등장하는 이 장면은 기업에 몰래 침입해 내부 자료를 빼내는 시민사회단체 활동가의 활약상을 다룬 짤막한 에피소드다. 이모는 마치 회사에 제 자식을 데려온 직원처럼 행세하며 어린이집 교사의 주의가 산만해진 틈을 타 컴퓨터에 저장장치를 삽입한다. 그러고는 정보가 모두 다운로드 된 뒤 저장장치를 회수해 유유히 자리를 뜬다.
이 장면에서 어린이집 교사는 꼭 필요한 조연이다. 대단한 역할까진 아니래도 한 신의 주요 인물이라고 해도 좋을 만한 역할을 수행한다. 그런데 그녀가 팔이 잘려 있는 장애인인 건 어째서인가. 장애인이 아니어도 좋을 이 역할을 확연히 그 장애가 눈에 띄는 배우에게 맡겨두고도 드라마는 그에 대한 언급을 따로 하지 않는다.