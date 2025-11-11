'예술계의 수치'로 불렸던 인상주의, 어떻게 세계를 열광시켰나

▲벌거벗은세계사
인상주의(印象主義, Impressionism)는 미술에서 빛과 분위기 또는 감정이 변화할 때 느낀 인상을 표현한 화풍을 의미한다. 인상주의 등장은 당시 서양 회화의 전통을 송두리째 뒤집고 혁신적인 변화를 일으켜 미술사에서 한 획을 그은 위대한 혁명으로 평가받고 있다.
지금은 현대 인류가 창조한 가장 경이로운 예술로 꼽히지만, 정작 초창기 인상주의에 대한 평가는 전혀 달랐다. 품위없고 외설스러우며 '예술계의 수치'라는 악평 세례까지 받던 인상주의는, 어떻게 대반전을 이뤄내며 재평가를 받게 되었을까.
11월 10일 방송된 tvN <벌거벗은 세계사>에서는 '마네 모네 고흐, 세계를 열광시킨 인상주의'편을 조명했다.
인상주의가 등장하기 이전, 유럽미술계에서는 대상을 최대한 실물에 가깝게 재현하는 엄격한 고전주의 화풍이 수백년간 이어져 왔다. 고전주의 작품들은 정확한 원근법 강조, 신화나 종교, 역사적 인물 등 중요한 의미를 지니거나 교훈적인 소재만을 다뤄야 한다는 등 엄격한 규칙을 지켜야 했다.
이러한 전통과 규칙에 저항하면서 등장한 화풍이 프랑스에서 시작된 인상주의였다. 에두아르 마네는 <피리부는 소년> <풀밭 위의 점심>같은 작품을 통하여 간략한 묘사, 원근법 무시, 일반인의 나체 묘사 등 고전 미술의 기준에 위배되는 파격적인 연출을 선보이며 '인상주의 예술운동의 창시자'로 꼽힌다.
당시 평론가들은 마네의 낯선 작품세계에 온갖 신랄한 악평과 조롱을 퍼부었다. 그럼에도 마네는 굴하지 않고, 당시 화가들의 정식 등용문으로 꼽히던 살롱전에서 또다른 문제작 <올랭피아>를 선보인다.
작품은 매춘부를 연상시키는 나체의 여인, 문란한 성생활을 의미하는 검은 고양이, 미술 작품에서는 잘 표현되지 않던 흑인 여성 등 당대의 금기로 꼽히던 파격적인 묘사들이 한꺼번에 대거 등장한다. 마네는 <올랭피아>를 통하여 당대 상류층 남성들의 이중성을 꼬집는 메시지를 남기며 엄청난 파문을 일으킨다. 당시 파리 시민들은 마네의 그림에 욕설과 야유를 퍼부었고, 언론에서는 하루가 멀다하고 수많은 조롱성 만평이 쏟아졌다고 한다.
하지만 마네는 "현실과 동떨어진 우아하고 고상한 그림을 그리는 것은 위선적"이라고 생각했고 "사람들의 삶을 솔직하게 담아내는 것이 진정한 그림"이라는 확고한 소신이 있었다. 마네의 새로운 시도는 누구나 그림을 자유롭게 그려도 된다는 시각을 제시하며 수많은 화가들에게 영감을 줬다.
