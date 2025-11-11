축구대표팀, 2년 떠돌이 생활 끝내고 '천안 시대' 개막

드디어 떠돌이 생활을 마치고, 새로운 보금자리인 천안에 입성한 축구 대표팀이다.홍명보 감독이 이끄는 대한민국 남자 축구 대표팀이 11월 A매치를 위한 담금질에 돌입했다. 오는 14일 오후 8시 대전월드컵경기장에서 볼리비아와 격돌하고 4일 후 서울월드컵경기장서는 아프리카 전통 강호 가나와 올해 마지막 평가전을 치른다. 지난 6월, 11회 연속 월드컵 진출에 성공한 이후 9월(미국·멕시코)과 10월(브라질·파라과이)을 지나 경쟁력을 올리고 있다.단순히 경쟁력과 수준을 끌어올리는 부분도 중요하나, 월드컵 조 추첨에서 유리한 고지를 점하기 위해서 승리가 무조건 필요하다. 현재 대표팀은 FIFA(국제축구연맹) 랭킹 22위(1593.22점)에 자리하고 있는 가운데 그 뒤를 에콰도르(23위·1589.72점)와 오스트리아(24위·1586.98점)가 잇고 있다. 23위까지 포트 2에 들어가기에, 이번 일전서 순위를 유지해야만 하는 상황.그렇기에 핵심이자 절대적 존재 손흥민(LAFC)을 비롯해 황희찬(울버햄튼)·이강인(PSG)·김민재(바이에른 뮌헨)·조규성(미트윌란)·오현규(헹크)·이재성(마인츠) 등 최정예 자원을 소집했다. 이처럼 월드컵 준비에 여념 없는 상황 속 대표팀은 2년 동안 이어졌던 떠돌이 생활을 마치고, 새로운 보금자리에서 훈련을 시작했다. 바로 천안시에 자리한 축구 종합센터에서 말이다.2002년 한일 월드컵을 기점으로 파주시에 자리한 국가대표 트레이닝 센터(NFC)는 한국 축구의 요람이었다. 한일 월드컵을 준비하는 과정 속 훈련 시설을 확충하는 목적으로 건립된 파주센터는 2001년 11월에 완공되어, 한국 축구를 지탱하는 밑바탕이 됐다. 대지 면적은 112.397㎡로 천연 잔디 구장 6면과 인조 잔디 구장 1면을 보유한 대규모 훈련 시설이었다.또한 숙소 시설과 각종 강의실 및 편의시설까지 완비되어 훈련하는 데 무리가 없게끔 구성됐다. 그렇게 대표팀은 파주에서 훈련하면서 엄청난 성과를 이룩해냈다. 남자 대표팀은 월드컵 10회 연속 진출과 함께 4강 1회(2002년), 16강 2회(2010·2022)를 기록했고, 올림픽 4위(2012)와 아시안컵 준우승(2015)·U20 월드컵 준우승(2019) 등 굵직한 성과를 따내며 웃었다.대표팀뿐만 아니라 각종 연령별 대표팀 훈련을 비롯해 심판·지도자 교육을 진행하는 장소로 활용되기도 했고, 축구 대회도 개최하며 제 기능을 다하고 있었다. 이처럼 제 역할을 잘 수행하고 있었지만, 변화의 기류가 감지됐다. 센터가 건립된 지 20년이 지나가면서, 훈련 스케줄이 포화 상태에 이르렀고 지난 2015년부터 새로운 부지를 찾기 시작했다.새로운 후보지로는 천안, 상주, 경주시가 유력하게 거론됐고, 최종적으로 천안시가 유치에 성공하며 지난 2022년 첫 삽을 떴다. 제2의 축구센터를 찾았지만, 대표팀은 지난 2023년 11월 일전부터 파주를 떠나 떠돌이 생활을 시작해야만 했다. 바로 지난해 1월, 협회와 파주시가 맺은 파주 NFC 무상 임대 계약이 종료됐고, 이후에는 연간 26억의 사용료를 내야 했기 때문.결국 협회는 파주시와 계약을 연장하지 않았고, 대표팀은 천안 축구센터가 지어지기 전까지 떠돌이 생활을 시작했다. 이후 대표팀은 국내 소집 때마다 호텔에서 모여 수도권 인근에 자리한 고양종합운동장·목동종합운동장을 임시로 활용하는 불편함을 감수해야만 했다.지난 10월까지 대표팀은 호텔과 경기장으로 이어지는 생활을 이어갔던 가운데 이번 11월 소집부터는 드디어 새로운 둥지인 천안 축구 종합센터로 모였다. 2022년 착공을 시작해 지난 9월에 임시 승인을 받은 천안센터는 현재 공정률 95%로 올해 말 드디어 최종 준공을 앞두고 있다. 예정보다 완공이 늦어졌으나 드디어 새로운 보금자리를 마련한 셈이다.천안센터는 총면적 47만 8000㎡로, 기존 파주와 비교했을 때는 약 4배 규모다. 또 천연 잔디 구장은 6면으로 그대로 유지됐지만, 인조 잔디 구장이 4면 더 추가되어 총 11개의 운동장을 갖췄다. 또 소형 스타디움(4천석), 실내 훈련장, 수중 재활 훈련 시설, 퍼포먼스 센터, 피트니스 센터 등 각종 훈련 시설도 확실하게 늘어났다.이에 더해 축구협회 본관, 축구 박물관, 숙소 등 다양한 편의시설도 입주해 복합 스포츠 시설로 거듭날 계획이다. 이처럼 최신식 시설을 갖췄지만, 아쉽게도 단점도 존재한다. 바로 공항과의 거리다. 대부분 인천국제공항을 통해 해외파 자원들이 입국하게 되는데 기존 인천과 파주와의 이동 시간은 약 1시간 정도 소요됐지만, 천안까지의 거리는 2시간이 걸린다.또 대표팀 홈 경기장으로 활용하고 있는 서울월드컵경기장까지의 이동 시간 역시 마찬가지다. 파주에서 서울까지는 30분이면 충분하게 이동할 수 있었지만, 천안에서는 약 1시간 15분이라는 시간이 소요된다. 즉 이동 거리에 따른 피로감이 더욱 누적될 수 있는 단점이 존재한다는 것. 그럼에도 불구, 새로운 둥지에 짐을 푼 홍 감독과 선수단은 훈련 첫날 만족감을 표했다.선수단 대표로 인터뷰에 참석한 베테랑 골키퍼 김승규는 방송사 인터뷰를 통해 "파주에서 20년 가까이 소집하면서 대표팀 생활을 했는데, 어릴 때부터 파주에서 훈련하고 싶다는 것이 동기부여로 작용했다. 천안에 처음 왔는데 파주보다 규모도 되게 크고, 시설도 신식이라서 좋았다. 대표팀 선수들, 그리고 어린 선수들도 이런 곳에서 훈련하고 싶다는 마음이 클 것 같고 동기부여도 클 것이다. 좋게 생각하고 있다"라고 답했다.홍명보 감독 역시 "아무래도 이 전까지는 우리가 호텔 생활을 하면서 버스를 타고 이동하고 그런 부분 때문에 어려운 점이 있었다. 센터의 장점이라고 한다면 선수들이 조금 더 편안하게 쉴 수 있고, 더 집중력 있게 훈련할 수 있다는 게 가장 큰 장점인 거 같다. 지금 경기장 상태도 마찬가지다. 우리 선수들이 가장 중요하게 생각하는 게 운동장 사정인데, 이 정도면 우리 선수들이 충분히 만족할 것"이라며 흡족감을 나타냈다.지난 2년 간의 떠돌이 생활을 끝마치고, 새로운 최신식 보금자리서 본선 준비에 박차를 가하는 가운데 홍명보호는 이에 걸맞는 경기력과 성적으로 팬들의 마음을 사로잡을 수 있을까. 11월 A매치 성과에 귀추가 주목된다.