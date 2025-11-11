거북선 탔다 무인도에 표류한 3명, 이상한 일이 일어난다

▲
영화 <바얌섬> 스틸컷필름다빈
03.
"여 섬 기운이 오묘한 것이 어여 뭍으로 나가는 것이 옳은겨."
한 가지 흥미로운 것은 그렇다고 해서 이 영화가 초자연적이거나 완전히 비상식적인 방향으로 이야기를 끌고 가지는 않는다는 점이다. 오히려 단조로운 무인도의 시간을 의도적으로 오래 비추면서, 그런 반복과 흔적 속에 놓인 극 중 인물들이 자신이 누구였는지를 더듬게 만든다. 결과적으로 어느 순간 자신이 아닌 존재로 탈바꿈하도록 만들고자 하기 위함이다. 실제로 창룡과 몽휘는 같은 시간을 함께 보냈음에도 서로 다른 시간선을 기억하는 모습을 보인다. 이 또한 탈피의 또 다른 형태가 된다.
발톱을 먹은 쥐가 꺽쇠의 분신이 되어 나타난다거나, 정체를 알 수 없는 여성인 매화, 춘화, 도화(전희연 분, 1인 3역)가 등장하며 현실과 동떨어진 장면이 제시되기는 한다. 다만 이와 같은 민담과 설화에 기댄 사극 판타지의 외피를 이 영화가 마련하는 이유는 섬이라는 공간을 이승과 저승의 경계처럼, 또는 외부의 시간으로부터 완벽히 고립된 장소로 만들기 위한 과정이라고 보는 것이 더 적합하다. 그렇게 환상과 상징, 해학과 비극 사이를 떠도는 동안, 바얌섬은 이승과 저승의 경계처럼 느껴지며, 바깥의 시간은 더 이상 간섭할 수 없는 기묘한 공간이 된다.
04.
이러한 물리적 격리는 감정의 고립과 기억의 유예, 존재의 전이 등의 의미로 계속해서 확대되어 간다. 그중에서도 가장 중요한 역할은 영화의 가장 깊은 정서라고 할 수 있는 '기억되지 않는 일'과의 연결성이다. 초반부에 등장하는 한 여인의 유골뿐 아니라, 섬에 표류한 세 인물이 원래 자신이 누구였는지를 점차 잊어가는 일까지 섬의 모든 존재는 자신의 존재성을 잃어간다. 그 빈자리에는 말없이 존재하는 무형의 감각들이 대신 위치하게 되는데, 불빛이나 조류, 꿈과 같은 창룡, 몽휘, 꺽쇠가 경험했던 모든 것들이다.
이야기의 말미에 등장하는 소복 입은 여인이나 어디선가 들려오는 아이의 울음소리, 이미 언급한 바 있는 매화, 춘화, 도화 세 여인의 형상. 그리고 세 인물의 마지막 모습을 떠올리면 결과적으로 영화가 다루고자 하는 것은 죽음에 가깝지만, 이는 애도의 과정을 그리기 위함이라기보다는 상실 그대로의 봉인과 방치에 해당된다고 볼 수 있다. 어쩌면, 김유민 감독은 바얌섬이라는 공간을 존재 자체가 잊힌 이들의 세계에 대한 은유 혹은 자신이 완성한 망각의 체계 속에서 사라져갈 이들의 윤회를 위해 마련했는지도 모르겠다. 끝없이 허물을 벗은 끝에 닿게 될 공허의 전환이다.