'레알 신한 주역' 최윤아 감독, 명가 부활 이끌까

어떤 종목이든 특정팀이 독주하는 건 좋지 않지만 지난 2012-2013 시즌부터 2024-2025 시즌까지 여자프로농구는 우리은행 우리WON과 KB스타즈가 양분했다. 우리은행은 2012-2013 시즌부터 2017-2018 시즌까지 통합 6연패를 달성했고 2016년부터 '국보센터' 박지수가 합류한 KB가 2018-2019 시즌과 2021-2022 시즌 우리은행의 독주를 저지하면서 두 번의 챔프전 우승을 차지했다.
그리고 코로나19 대유행이 끝나지 않았음에도 시즌 진행을 강행했던 2020-2021 시즌에는 삼성생명 블루밍스가 정규리그 4위에서 챔프전 우승을 차지한 최초의 팀이 됐고 지난 시즌엔 BNK 썸이 창단 후 첫 우승을 차지했다. 2020년대 들어 4개 팀이 사이 좋게(?) 우승컵을 나눠 가진 사이에 신한은행 에스버드는 만년 하위팀 하나은행과 함께 우승은커녕 챔프전 무대조차 밟지 못하고 중·하위권에 허덕였다.
하지만 신한은행도 우리은행이 독주하기 전, WKBL 무대를 주름잡으며 한국 프로 스포츠 최초로 통합 6연패를 차지했던 화려한 시절이 있었다. 당시 '레알신한'을 이끌었던 주역들은 모두 뿔뿔이 흩어졌지만 신한은행은 통합 6연패의 주역 중 한 명이었던 '햄토리' 최윤아 감독을 8대 사령탑으로 선임했다. 과연 최윤아 감독은 자신이 현역으로 활동하던 시절처럼 신한은행을 다시 강 팀으로 이끌 수 있을까.
최근 11 시즌 동안 챔프전 진출 전무