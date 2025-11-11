'레알 신한 주역' 최윤아 감독, 명가 부활 이끌까

한국여자농구연맹

큰사진보기 ▲현역 시절 신한은행의 통합 6연패 주역이었던 최윤아 감독은 WKBL 최연소 감독 타이틀을 달고 친정팀으로 복귀했다. 한국여자농구연맹

신한은행은 2011년7월 감독대행을 맡은 후 네 시즌째 신한은행을 이끌었던 구나단 감독이 작년 11월 건강 문제로 팀을 떠나면서 이시준 감독대행 체제로 시즌을 치렀다. 그리고 지난 3월 최윤아 강원대 감독을 새 사령탑으로 선임했다. 현역 시절 신한은행에서만 활약한 '원클럽 우먼' 최윤아 감독은 프로팀 감독은 처음이지만 신한은행과 BNK, 여자농구 대표팀 코치를 역임하며 지도자 경험을 쌓았다.



신한은행은 아시아쿼터 타니무라가 지난 시즌을 끝으로 선수 생활을 마감하면서 올해 아시아쿼터 드래프트에서도 골밑 보강을 선택했다. 전체 2순위로 185cm의 좋은 신장을 가진 센터 미마 루이를 지명한 것이다. 지난 박신자컵에서 10.8득점6.8리바운드로 준수한 활약을 해준 미마 루이가 주전 센터로 25분 이상 소화해 준다면 최이샘과 홍유순 등 국내 선수들의 활동 범위는 더욱 넓어질 것이다.



신한은행은 지난 시즌이 끝나고 전력누수가 적지 않았다. 김정은(하나은행)과 함께 WKBL 최고령 선수였던 이경은은 지난 시즌을 끝으로 은퇴하며 코치로 선임돼 최윤아 감독을 보좌하게 됐고 FA자격을 얻었던 포워드 구슬(김천시청)도 프로 생활을 마감하고 실업 무대에서 선수 생활을 이어간다. 165cm의 단신가드 강계리는 계약기간 2년, 연봉7000만원에 FA계약을 체결한 후 우리은행으로 트레이드됐다.



주전급 가드 2명이 이탈한 만큼 신한은행으로선 지난 4월 계약기간 2년,연봉총액 2억9000만원에 신한은행 잔류를 선택한 신지현의 활약이 더욱 중요해졌다. 하나은행에서 활약했던 2021-2022 시즌 17.8득점을 기록했던 신지현은 신한은행 이적 후 첫 시즌 평균 득점이 8.6점으로 뚝 떨어졌다. FA계약을 맺으면서 팀의 주장까지 맡게 된 만큼 신지현의 활약은 신한은행의 성적에 큰 영향을 끼칠 것이다.



사실 전·현직 국가대표 선수들이 대거 포진한 신한은행의 선수 구성은 상위권 팀들과 비교해도 결코 뒤지지 않는다. 하지만 지난 시즌엔 이 좋은 멤버들이 하나로 뭉치지 못했고 이는 곧 부진한 성적으로 연결됐다. 만약 이번 시즌에도 신한은행의 부진이 이어진다면 농구팬들은 신한은행 선수들의 실력을 의심하게 될 것이다. 신한은행의 부활을 이끌어야 하는 최윤아 신임감독의 어깨가 더욱 무거운 이유다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 현역 시절 신한은행의 통합 6연패 주역이었던 최윤아 감독은 WKBL 최연소 감독 타이틀을 달고 친정팀으로 복귀했다.신한은행은 2011년7월 감독대행을 맡은 후 네 시즌째 신한은행을 이끌었던 구나단 감독이 작년 11월 건강 문제로 팀을 떠나면서 이시준 감독대행 체제로 시즌을 치렀다. 그리고 지난 3월 최윤아 강원대 감독을 새 사령탑으로 선임했다. 현역 시절 신한은행에서만 활약한 '원클럽 우먼' 최윤아 감독은 프로팀 감독은 처음이지만 신한은행과 BNK, 여자농구 대표팀 코치를 역임하며 지도자 경험을 쌓았다.신한은행은 아시아쿼터 타니무라가 지난 시즌을 끝으로 선수 생활을 마감하면서 올해 아시아쿼터 드래프트에서도 골밑 보강을 선택했다. 전체 2순위로 185cm의 좋은 신장을 가진 센터 미마 루이를 지명한 것이다. 지난 박신자컵에서 10.8득점6.8리바운드로 준수한 활약을 해준 미마 루이가 주전 센터로 25분 이상 소화해 준다면 최이샘과 홍유순 등 국내 선수들의 활동 범위는 더욱 넓어질 것이다.신한은행은 지난 시즌이 끝나고 전력누수가 적지 않았다. 김정은(하나은행)과 함께 WKBL 최고령 선수였던 이경은은 지난 시즌을 끝으로 은퇴하며 코치로 선임돼 최윤아 감독을 보좌하게 됐고 FA자격을 얻었던 포워드 구슬(김천시청)도 프로 생활을 마감하고 실업 무대에서 선수 생활을 이어간다. 165cm의 단신가드 강계리는 계약기간 2년, 연봉7000만원에 FA계약을 체결한 후 우리은행으로 트레이드됐다.주전급 가드 2명이 이탈한 만큼 신한은행으로선 지난 4월 계약기간 2년,연봉총액 2억9000만원에 신한은행 잔류를 선택한 신지현의 활약이 더욱 중요해졌다. 하나은행에서 활약했던 2021-2022 시즌 17.8득점을 기록했던 신지현은 신한은행 이적 후 첫 시즌 평균 득점이 8.6점으로 뚝 떨어졌다. FA계약을 맺으면서 팀의 주장까지 맡게 된 만큼 신지현의 활약은 신한은행의 성적에 큰 영향을 끼칠 것이다.사실 전·현직 국가대표 선수들이 대거 포진한 신한은행의 선수 구성은 상위권 팀들과 비교해도 결코 뒤지지 않는다. 하지만 지난 시즌엔 이 좋은 멤버들이 하나로 뭉치지 못했고 이는 곧 부진한 성적으로 연결됐다. 만약 이번 시즌에도 신한은행의 부진이 이어진다면 농구팬들은 신한은행 선수들의 실력을 의심하게 될 것이다. 신한은행의 부활을 이끌어야 하는 최윤아 신임감독의 어깨가 더욱 무거운 이유다. 여자농구 BNK금융여자프로농구 신한은행에스버드 최윤아감독 신지현 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기

작년 트레이드를 통해 영입한 국가대표 가드 신지현은 하나은행 시절에 비해 활약이 썩 좋지 못했다.통합 6연패를 달성한 신한은행은 2012-2013 시즌 정규리그 2위를 기록한 후 플레이오프에서 삼성생명에게 1승2패로 덜미를 잡히며 7연패 도전이 좌절됐다. 신한은행은 2013-2014 시즌에도 정규리그 2위로 플레이오프에 올라 KB를 꺾고 챔프전에 진출했지만 우리은행에게 1승3패로 패하며 준우승에 만족했다. 그리고 2013-2014 시즌을 끝으로 신한은행은 10년이 넘는 시간 동안 한 번도 챔프전 무대를 밟지 못했다.신한은행은 임달식 감독 사퇴 후 정인교 감독과 신기성 감독,정상일 감독이 차례로 팀을 이끌었지만 에이스 김단비(우리은행)를 보좌할 선수를 키워내지 못하며 중·하위권을 맴돌았다. 특히 김단비가 부상으로 7경기에 결장하며 제 역할을 해주지 못했던 2018-2019 시즌에는 6승29패 승률 .171로 WKBL 위탁구단으로 운영됐던 OK저축은행 읏샷(현 BNK)에게도 7경기나 뒤진 최하위에 머무르기도 했다.2019년 정상일 감독이 부임한 신한은행은 2020-2021 시즌 17승13패(승률 .567)를 기록하면서 정규리그 3위로 세 시즌 만에 봄 농구에 진출했다. 신한은행은 2022년5월 에이스 김단비가 팀을 떠나면서 전력이 크게 약해지는 듯했지만 보상선수 김소니아(BNK)가 2022-2023 시즌 득점왕(18.87득점)에 오르며 정규리그 4위를 기록했다. 하지만 신한은행은 2023-2024 시즌 다시 5위로 떨어지며 봄 농구 진출에 실패했다.신한은행은 2023-2024 시즌이 끝나고 김소니아가 BNK로 이적했지만 FA시장에서 최이샘과 신이슬을 영입했고 BNK와의 트레이드를 통해 국가대표 가드 신지현을 데려왔다. 여기에 아시아쿼터 드래프트에서 전체 1순위로 일본 국가대표 출신 센터 타니무라 리카를 지명했고 신인 드래프트에서 전체 1순위로 재일교포 선수 홍유순을 지명하면서 6개 구단 중 가장 알찬 오프시즌을 보냈다는 평가를 받았다.하지만 정작 신한은행의 부지런한 전력 보강은 성적으로 연결되지 않았다. 홍유순이 8.10득점5.72리바운드로 신인왕을 차지했지만 아시아쿼터 타니무라가 무릎 부상으로 시즌 초반부터 팀에 합류하지 못했고 비 시즌 동안 영입했던 신지현과 신이슬의 활약도 기대에 미치지 못했다. 결국 신한은행은 KB와 같은 12승18패(승률 .400)를 기록하고도 골득실에서 뒤지며 두 시즌 연속 봄 농구 진출에 실패했다.