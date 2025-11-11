'U-17 백기태호' 조2위로 멕시코행, 박도훈 활약 눈에 띄네

조별리그를 무패로 뚫어내며 1차 목표를 달성한 대표팀. 3경기 내내 안정적 선방을 선보인 박도훈 골키퍼의 활약이 있었기에 가능했다.백기태 감독이 이끄는 대한민국 남자 U-17 대표팀은 10일 오후 9시 30분(한국시간) 카타르 도하에 자리한 어스파이어존에서 열린 '2025 국제축구연맹(FIFA) 카타르 U17 월드컵' F조 3차전서 코트디부아르에 3-1 승리했다. 이로써 대표팀은 2승 1무 승점 7점 2위에 자리했고, 코트디부아르는 3패 승점 0점 조 최하위로 대회를 마감했다.대표팀은 경기에 앞서 토너먼트 진출을 확정했다. 1차전서 북중미 복병 멕시코를 2-1로 제압하며 기분 좋은 출발을 알린 가운데, 이어 열린 2차전에서는 유럽 전통 강호 스위스와 0-0 무승부로 조 2위였다. 결과적으로 2경기서 승점 4점을 쌓은 백기태호는 최종전 결과와는 무관하게 조 3위 자리를 확보했다.이번 대회서는 총 48개 팀이 참가하며 4팀이 12개 조로 나뉘어 조별리그를 치르는 형태였다. 조 1위와 2위가 32강 토너먼트에 진출하고, 12개 조 3위 중 성적이 좋은 상위 8개 팀이 진출하는 구조였다. 최종전 직전 종료된 A~D조 3위 팀과의 비교에서 최소 4개 팀보다 대표팀이 우위를 점했고, 그리하여 1차 목표였던 32강 진출권을 확보하는 데 성공했다.1위가 목표였던 대표팀은 1·2차전 나섰던 베스트 11을 그대로 가동하면서 긴장감을 놓지 않았다. 경기는 전반 초반부터 팽팽한 흐름 속 진행됐지만, 선제 일격을 가하는 데 성공했다. 전반 26분 우측면에서 볼을 잡은 김지성이 감각적인 오른발 로빙 슈팅으로 코트디부아르 골문을 흔들었다.하지만 코트디부아르도 반격에 나섰고, 전반 35분 뒷공간을 파고든 알라산 투레의 왼발 슈팅에 동점을 허용했다. 골망을 내줬지만, 후반 시작과 함께 대표팀은 곧바로 역전에 성공했다. 후반 3분 좌측에서 김도연의 크로스를 받은 정현웅이 오른발 슈팅으로 팀의 두 번째 골을 완성했다. 이후 흐름을 탄 대표팀은 후반 40분 김은성이 페널티킥을 얻어내는 데 성공했다. 키커로 나선 이용현이 깔끔하게 우측으로 꽂아 넣으면서, 경기의 마침표를 찍었다.대표팀은 조 2위로 조별리그를 마감했다. 스위스에 밀려 최우선 목표였던 1위 수성에는 실패했지만, 무패(3전 2승 1무)로 조를 뚫어낸 부분은 상당히 긍정적이었다. 토너먼트 단계로 올라선 백기태호는 조별리그서 공격 포인트를 기록한 김지성·김도민·남이안·구현빈·김도연의 활약도 좋았지만, 이 선수의 수훈도 상당했다.바로 최후방을 든든하게 지킨 박도훈이다. 2008년생인 박도훈은 프로 축구 K리그1 대구FC 유스 시스템에서 성장하고 있다. 현재는 현풍고등학교에 재학하고 있는 그는 백 감독의 든든한 신뢰 아래 아시안컵부터 대표팀의 골문을 책임지고 있다. 아시안컵서는 조별리그서 단 1실점으로 틀어막으며, 월드컵 진출권을 선물했다.아시안컵 이후에도 꾸준하게 대표팀 최후방을 지킨 박도훈은 본 무대인 월드컵에서도 본인의 진가를 확실하게 드러냈다. 1차전 멕시코전서 선발로 나서며 골키퍼 장갑을 낀 그는 경기 내내 상대의 위협적인 슈팅을 온몸으로 막아냈다. 총 8개의 유효 슈팅을 허용하는 과정 속 무려 7개의 선방을 해냈고, 1-2로 승리하는 데 주요한 역할을 해냈다.통계 전문 매체 <소파스코어>는 경기 내 최고 평점인 8.0을 부여하면서 멕시코전서의 박도훈 활약상을 인정하기도 했다. 선방쇼는 이어졌다. 2차전서 강력한 공격력을 자랑하는 스위스를 만났던 대표팀은 18개의 슈팅을 허용하는 위험 상황이 이어졌다. 하지만, 최후방에서 박도훈이 든든하게 선방을 연이어 이어갔고, 총 3개의 유효 슈팅을 모두 막아내며 무실점을 기록했다.앞선 2경기서 인상적인 선방 능력을 과시한 박도훈은 코트디부아르를 상대로도 활약을 이어갔다. 전반 2분에는 코너킥 상황에서 크로스를 쉽게 잡아냈고, 이어 전반 19분에도 상대가 날린 오른발 슈팅을 펄쩍 뛰어올라 선방했다. 비록 전반 35분 알라산 투레와의 1대1 상황에서 막아내지 못했지만, 이는 누가 와도 쉽지 않은 상황이었다.실점으로 흔들릴 법도 했지만, 더욱 대담한 모습을 보여줬다. 적극적으로 빌드업에 가담하며 힘을 보탰고 후반 30분까지 총 20개의 슈팅을 허용하는 과정에서 총 3번의 선방을 해내면서 후방에서 안정감을 선보였다.조별리그 3번의 경기를 치르면서 대표팀은 단 2골을 허용하는 비교적 안정된 수비 실력을 선보였으나 슈팅 허용 수는 상당했다. 3경기서 슈팅은 무려 59개를 내줬고, 유효 슈팅 역시 15개를 내주는 불안한 모습이었다. 보통 이런 수치면 대량 실점으로 이어지는 경우가 허다하지만, 최후방을 든든하게 지킨 박도훈이라는 존재감이 있었기에, 2실점으로 봉쇄할 수 있었다.한편, 32강 진출을 확정한 대표팀은 향후 일정이 미정이다. 이번 대회는 조별리그가 모두 끝난 후 조 1위·2위·3위 그룹을 합쳐 성적이 좋은 순서대로(승점→골 득실→다득점) 순위를 매긴다. 예를 들어 조 1위 팀 중 최상단에 자리한 팀이 조 3위 중 최하위와 격돌하는 방식으로 진행되게 된다. 즉 조별리그 일정이 모두 끝나는 12일(한국시간)이 되어서야 알 수 있다.