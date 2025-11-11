'위장 유부녀' 안은진, 침체된 수목극 살릴까

MBC 화면 캡처

안은진은 <연인>을 통해 MBC 연기대상 최우수상을 수상하며 배우로서 전성기를 맞았다.안은진은 2023년 JTBC 드라마 <나쁜 엄마>에서 쌍둥이를 홀로 낳아 키우는 이미주 역을 맡아 복잡한 감정 연기를 훌륭하게 소화했고 <나쁜 엄마>는 JTBC 역대 평일 드라마 최고 시청률 기록(12.03%)을 세웠다(닐슨코리아 시청률 기준). 안은진은 2023년 하반기 남궁민과 호흡을 맞춘 MBC 금토드라마 <연인>에서 유길채를 연기하며 열연을 펼쳤고 <연인>을 통해 MBC 연기대상 최우수상을 수상했다.안은진은 2024년 4월 동명의 일본 소설을 원작으로 한 넷플릭스 드라마 <종말의 바보>에서 강인한 중학교 가정교사 진세경을 연기했고 2020년에 촬영을 마친 영화 <시민덕희>가 2024년 9월 개봉했다. 2016년 세탁소 주인이 보이스피싱 조직을 잡은 실화를 모티브로 만든 <시민덕희>에서 안은진은 염혜란이 연기했던 봉림의 동생이자 중국에서 택시기사로 일하는 예림 역을 맡았고 <시민덕희>는 171만 관객을 동원했다.지난 10월 공개된 넷플릭스 드라마 <다 이루어질지니>에서 기가영과 함께 사는 묘령의 여인 이미주를 연기한 안은진은 12일 첫 방송되는 <키스는 괜히 해서!>를 통해 2년 만에 지상파 드라마에 복귀한다. 생계를 위해 유부녀로 위장 취업한 싱글녀와 그녀를 사랑하게 된 팀장의 속앓이 로맨스를 그릴 <키스는 괜히 해서!>에서 안은진은 남편과 아이가 있는 유부녀라 속이고 육아용품회사에 입사하는 고다림 역을 맡았다.<키스는 괜히 해서!>에는 < 검색어를 입력하세요 WWW ><히어로는 아닙니다만> 등에 출연했던 장기용이 첫눈에 반했던 썸녀가 자신의 회사에 입사한 유부녀임을 알게 된 육아용품회사 마더TF 팀장 공지혁을 연기한다. <연인>에서 소현세자 역을 맡았던 김무준은 20년지기 다림의 가짜남편이 되는 싱글대디 김선우를, <정년이>에서 홍주란을 연기했던 우다비는 재벌가 막내딸 우하영 역을 맡았다.수목드라마는 KBS와 MBC는 물론이고 tvN에서도 2023년, JTBC에서도 2024년을 끝으로 편성을 중단했다. 가장 최근 수목드라마 <퍼스트 레이디>를 편성했던 MBN도 <퍼스트 레이디> 종영 후 음악예능 <언포게터블 듀엣>을 편성했을 정도로 현재 수목드라마의 수요는 매우 약하다. 과연 현존하는 방송가의 유일한 수목드라마 <키스는 괜히 해서!>는 안은진을 앞세워 침체된 수목드라마 시장을 살릴 수 있을까.