'위장 유부녀' 안은진, 침체된 수목극 살릴까

모든 지상파 방송국이 마찬가지지만 SBS 역시 2010년대 초·중반까지 수요일과 목요일은 드라마 기대작들을 집중적으로 편성하는 황금 시간대였다. 실제로 SBS는 <아스팔트 사나이>와 <미스터큐> <청춘의 덫> <토마토> <명랑소녀 성공기> <올인> <천국의 계단> <쩐의 전쟁> <뿌리 깊은 나무> <상속자들> <별에서 온 그대> 같은 인기 드라마들이 수목드라마로 편성돼 시청자들에게 큰 사랑을 받았다.
하지만 2010년대 중반 이후 케이블과 종편 채널에서 본격적으로 드라마를 제작·편성하면서 경쟁이 심해졌고 시청자들도 TV로 드라마를 소비하는 경우가 줄어 들면서 수목드라마 시장은 크게 위축됐다. 결국 SBS는 2018년 <황후의 품격>을 끝으로 네 편 연속 한 자리 수 시청률에 허덕이다가 2019년 11월 수목드라마를 폐지했다(MBC와 KBS도 각각 2024년 1월과 올해 8월 수목드라마 편성을 중단했다).
5월 수요드라마로 방송된 <사계의 봄>으로 부활의 징조를 보인 SBS 수목드라마는 12일 첫 방송되는 <키스는 괜히 해서!>를 통해 공식적으로 부활한다(물론 시청률 추이나 방송국의 사정에 따라 향후 편성에 변동이 생길 가능성은 얼마든지 있다). 그리고 6년 만에 부활하는 SBS 수목드라마 <키스는 괜히 해서!>에서는 지상파와 케이블, 종편, OTT를 오가며 종횡무진 활약하고 있는 안은진이 주인공 고다림을 연기할 예정이다.
뮤지컬 배우로 활동하다 <슬의생>으로 존재감 과시