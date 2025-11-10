'세계의 주인'이 알려준 위로와 조언보다 중요한 것

㈜바른손이앤에이

자신의 상처를 솔직하게 드러내는 주인주인이가 욕실에 들어가 한 시간 동안이나 무엇을 하는지 영화는 보여주지 않는다. 욕실 앞에서 무너져 내리는 주인의 엄마를 통해 다만 짐작할 수 있을 뿐이다. 그동안 이런 일은 종종 있어 왔을 것이다.세차장 장면은 주인이의 내면을 강렬한 시각적 역설로 묘사하고 있다. 세차기가 돌아가는 동안 차 안에 엄마와 나란히 앉은 주인이는 엄마를 원망하며 격한 울부짖음과 울음을 토해낸다. 세차장을 통과한다는 것은, 차 밖에선 매우 격렬한 일이 일어나지만 내부에서는 아무 일도 일어나지 않는다. 이와 반대로, 주인이의 내면에서는 격렬한 감정의 소용돌이가 치고 있지만 외부의 시선으로 보면 아무 일도 없었던 듯 고요해 보이는 상황을 이 장면은 매우 상징적으로 보여주고 있다.이 영화에는 사과가 매우 중요한 소품으로 등장한다. 사과를 싫어하는 주인이는 담임이 권해도, 친구들이 권해도 사과를 먹지 않는다. 어쩌면 사과는 주인이에게 남아있는 끔찍한 과거의 기억을 소환하는 매개체일 것이다. 영화의 후반부, 바닥에 떨어진 사과를 주워 올린 주인은 그것을 물끄러미 바라본다. 이 장면은 자신의 상처를 정면으로 마주하려는 주인의 첫 시선을 상징한다. 이렇듯 감독은 직접적인 설명 대신 몇 가지의 징후를 통해 관객이 숨은 의미를 능동적으로 해석하기를 권한다.주인의 동생 해인이의 마술은 이 영화가 말하고자 하는 바를 정확히 은유하고 있다. 마술은 감추는 예술이다. 사람들의 눈앞에서 사라진 듯 보이지만, 실상은 단지 감춰졌을 뿐이다. 관객은 굳이 마술의 비밀을 파헤치려 하지 않는다. 감독은 이 마술이란 장치를 통해 상처의 존재 방식을 시각화한다. 상처는 지워지지도 사라지지도 않는다. 다만 감춰질 뿐이다. 그러므로 이 영화는 관객에게 타인의 상처를 굳이 드러내려 하지 말라고 말한다. 트라우마의 당사자를 치유하려는 서툰 시도 대신, 그가 보이는 그대로 받아들이라고 권하는 것이다.이 지점에서 가장 감독의 시선과 일치하는 인물은 태권도 관장이다. 그는 또 다른 피해자 미도가 태권도장에서 삼겹살을 구워먹다 화재로 그을린 벽을 굳이 지우지 않는다. 그것은 흔적을 없애지 않음으로써 상처를 있는 그대로 받아들이거나 바라볼 것을 권하는 행위라고 할 수 있다.