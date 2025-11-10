'최다안타 레전드'의 3번째 FA 도전... 보상금의 벽 넘을까?

케이비리포트

손아섭의 최근 3시즌 주요 타격기록(출처: 야구기록실 kbreport)그럼에도 베테랑 손아섭의 가치에 주목하는 이들도 있다. 과거 14시즌 연속 100안타, 세 번의 최다안타 타이틀, 타격왕 타이틀까지 따내며 독보적인 안타생산력을 과시했던 손아섭은 과거만큼의 폭발력은 보여주지 못했지만 올 시즌도 한화로 이적하기 전까지 3할 타율, 출루율 3할 6푼대를 유지하며 주전으로 꾸준히 나섰기 때문이다.하지만 88년생인 손아섭도 이제 30대 후반의 나이라 에이징커브의 위험성을 감안하지 않을 수 없다. 특히 장타력과 외야 수비력이 저하되어 지명타자로 주로 나서야 하는 현실은 FA 가치를 반감시키는 요인이다. 아무리 뛰어난 교타자라도 고정 지명타자라면 수요가 적을 수밖에 없다.손아섭이 C등급 FA라 보상 선수는 없지만 올 시즌 연봉(5억 원)의 150%인 7억 5000만 원이라는 보상금은 올 시즌 성적만 감안한다면 영입을 고려하는 구단에 적지 않은 부담이 될 수 있다. 특별한 사정이 없는 한 고연령 베테랑 FA 영입을 꺼리는 리그 성향 상 한화와 1-2년 정도의 단기 재계약을 맺는 것이 가장 유력할 것으로 전망된다. 혹여 한화가 적극성을 보이지 않는다면 최악의 경우 FA 미아가 되거나 과거 비슷한 사례처럼 사인앤트레이드로 이어질 가능성도 있다.