마카오의 화려한 불빛 아래 '한 판 더' 외친 남자의 최후

[넷플릭스 오리지널 리뷰] <푼돈 도박꾼의 노래>

김형욱(singenv)
25.11.10 15:41최종업데이트25.11.10 15:41
(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

화려한 양복 차림의 중년 남자, '도일 경'이라 불리는 그는 마카오의 화려한 카지노를 떠돌며 도박으로 생을 연명한다. 그러나 그가 귀족일 리 없다. 진짜 이름은 '라일리'. 영국 자산운용사 스트릭 앤드 갈런드에서 95만 7천 파운드를 빼돌리고 달아난 도둑이자, 귀족 행세를 하는 사기꾼이다.

그의 삶은 이미 파산 직전이다. 홍콩 달러로 35만 2천 달러 64센트를 주말이 지나기 전까지 갚지 못하면 경찰에 넘겨질 신세. 그 앞에 나타난 중국인 사채업자 '다오밍'은 라일리의 인생에 뜻밖의 균열을 만든다. 서로에게 말 못 할 상처를 털어놓으며, 둘은 묘한 연대감 속에 점점 가까워진다.

한편 그를 추적하는 여인이 있다. 카메라를 들고 그를 뒤쫓는 영국 한츠워스 사무소 소속의 여성 사립 탐정 신시아다. 그녀는 라일리의 모든 가면을 벗기려 한다. 그가 도박꾼인지, 도둑인지 혹은 또 다른 무언인지를 밝히려는 것이다. 결국 영화는 그가 진짜 '도일 경'이 아니라, 도박과 거짓으로 버티는 남자임을 조금씩 드러낸다.

이 모든 이야기는 겉으론 스릴러지만, 실은 욕망과 환멸의 심리극이다. 라일리는 자신이 누구인지 잊은 채, 빚과 거짓 그리고 불안의 늪 속에서 허우적댄다. 마카오의 네온사인은 그를 비추는 동시에, 그가 빠져나올 수 없는 욕망의 덫을 상징한다.

미장센의 향연, 그러나 길을 잃은 이야기

넷플릭스 오리지널 영화 <푼돈 도박꾼의 노래>의 한 장면.
넷플릭스 오리지널 영화 <푼돈 도박꾼의 노래>의 한 장면.넷플릭스

넷플릭스 오리지널 영화 <푼돈 도박꾼의 노래>는 <서부 전선 이상 없다>, <콘클라베>로 세계적인 명성을 얻은 에드바르트 베르거 감독의 신작이다. 전작들과 달리 그는 이번엔 도박과 탐욕, 그리고 환각이 어우러진 심리적 지옥도를 펼쳐 보인다.

시각적으로는 완벽하다. 마카오의 휘황찬란한 카지노, 원색의 조명, 불안하게 깜빡이는 불빛, 도일 경의 요란한 복장까지 모든 게 미친 듯이 화려하다. 현실과 환상이 뒤섞인 듯한 미장센은 관객을 혼란스럽게 만든다. 마치 우리가 도박꾼의 머릿속으로 들어가 그와 함께 미쳐가는 듯한 착각에 빠진다.

라일리 역의 콜린 파렐은 지독하게 무너진 인간을 탁월하게 표현한다. 화려함 뒤에 감춰진 초라한 절망, 도박의 손맛을 포기하지 못하는 비루한 인간의 내면을 섬세하게 그려낸다. 반면 틸다 스윈튼이 연기한 탐정은 냉철함 속의 인간적인 동요를 보여주며 영화의 무게 중심을 단단히 잡는다. 이 두 배우가 등장하는 장면은 그 자체로 긴장감이 폭발한다.

하지만 정작 문제는 이야기다. 화려한 장식과 명연기에도 불구하고, 영화의 내러티브는 한 자리에 맴돈다. 도박과 구원, 죄와 속죄를 이야기하려 하지만 끝내 어떤 결론에도 다다르지 못한다. 라일리는 도박을 끊을 의지도, 완전히 몰락할 결단도 없이 그저 반복 속에 갇히고 마는 것이다. 관객은 점점 피로감을 느끼며, 결국 그 화려한 미장센조차 허무하게 느껴진다.

도박보다 더 위험한 건 인간의 끝없는 욕망

넷플릭스 오리지널 영화 <푼돈 도박꾼의 노래>의 한 장면.
넷플릭스 오리지널 영화 <푼돈 도박꾼의 노래>의 한 장면.넷플릭스

도박 중독은 단순히 돈의 문제가 아니다. '운명을 바꾸고자 하는 인간의 본능'과 깊이 맞닿아 있다. <푼돈 도박꾼의 노래>는 바로 그 욕망을 파헤치려는 시도다. 하지만 영화는 명확한 메시지 대신, 끝없는 혼돈만을 남긴다.

라일리는 끊임없이 구원자를 찾아 헤맨다. 사채업자 다오밍은 마치 그의 양심 혹은 환각처럼 등장한다. 그녀가 현실의 인물인지, 혹은 라일리가 만들어낸 환상인지는 끝까지 모호하다. 이 모호함은 영화의 미덕인 동시에 한계로 작용한다.

관객은 그의 타락과 환각을 따라가지만, 정작 그의 내면을 완전히 들여다보지 못한다. "그는 왜 도박을 멈추지 못했는가?"라는 질문에 영화는 답하지 않는다. 대신 마카오의 불빛만이 그를 비추며 묵묵히 말한다. "여기서 벗어나려면, 네가 가진 모든 걸 걸어야 해"라고 말이다.

결국 이 영화는 도박이라는 소재로 인간의 탐욕과 허무를 은유한 비극이다. 하지만 베르거 감독은 그 이야기를 너무나 몽롱하게 풀어내서, 감정의 중심이 흔들리고 만다. 마치 모든 게 꿈이었는지, 혹은 이미 끝나버린 인생의 잔상인지 알 수 없다.

그럼에도 영화가 남긴 잔상은 강렬하다. 도박이 아닌, 인간 그 자체를 탐구하려는 시도 때문일 것이다. 에드바르트 베르거는 이번에도 인간의 내면을 냉정하게 들여다본다. 다만 이번엔 주사위와 카드가 등장했을 뿐이다.

<푼돈 도박꾼의 노래>는 화려한 시각과 강렬한 연기, 그리고 매혹적인 분위기로 관객을 끌어당긴다. 그러나 도박의 심리전을 넘어 인간의 깊은 내면을 건드리기엔 힘이 부족하다고 총평할 수 있을 것이다. 마카오의 불빛은 찬란하지만, 그 속의 인간은 너무도 공허하다. 그럼에도 불구하고 보통의 인간이라면 다시 물을 수밖에 없다. "한 번 더 베팅할까?" 바로 그 유혹이, 영화가 던지는 마지막 노래다.

넷플릭스 오리지널 영화 <푼돈 도박꾼의 노래> 포스터.
넷플릭스 오리지널 영화 <푼돈 도박꾼의 노래> 포스터.넷플릭스


덧붙이는 글 이 기사는 singenv.tistory.com과 contents.premium.naver.com/singenv/themovie에도 실립니다.
푼돈도박꾼의노래 마카오도박 귀족사칭 사기꾼 욕망타락

댓글
