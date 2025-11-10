낭만파 록밴드의 화양연화

염동교

구남과여라이딩스텔라 "마지막""밴드가 곧 장르"라는 표현이 구남에게 적용된다. 사이키델릭과 신스팝, 레게를 용광로에 넣고 팔팔 끓인다. 그새 장르 컨벤션은 희석된 채 "구남"의 이름이 오롯이 솟아오른다. 꼭 정리해야 한다면 "소리와 이야기가 두루 자유로운 복고적 색채의 인디 록"이라고 해야 할까. 심지어 '남쪽으로 간다.' 같은 전통가요 풍도 존재한다.EBS 스페이스 공감 선정 '2000년대 한국 대중음악 명반' 목록에 오른 2007년 데뷔작 <우리는 깨끗하다> 속 '뽀뽀'가 2000년대 중반 인디록 신으로 시계추를 돌려놓았다. 2인조 밴드 향니에서 개성 넘치는 음악을 선보였던 키보디스트 이지향의 몽환적인 소리가 빛난 '여름밤', 전원적인 분위기가 도드라진 '동해', "새까만 먹구름이 답답한 내 마음 같아"란 도입부 구절이 인상적인 '활명수'까지 밴드의 역사를 망라했다.구남과여라이딩스텔라의 라이브는 남다르다. 원본에 즉흥을 더해 잼(Jam)처럼 연주하곤 한다. 조웅의 기타가 돋보이는데, 기교의 눈치 보지 않고 "필(Feel) 가는대로" 음표를 쏟아낸다. 구남 음악세계의 자유로운 성정을 반영하는 그의 솔로잉에 5분이고 10분이고 빨려 들어간다. 공간계 이펙트가 묻은 우주적이고 환각적인 분위기에 덩실덩실 춤이 피어난다. 이날 이빨로 기타줄을 물어 뜯으며 연주하기도.