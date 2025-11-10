낭만파 록밴드의 화양연화

사이트 전체보기
KT&G 상상마당 라이브홀서 열린 '구남과여라이딩스텔라' 마지막 콘서트

염동교(ydk8811)
25.11.10 16:04최종업데이트25.11.10 16:04
구남과여라이딩스텔라 "마지막"
관중은 조웅이 건네준 전기기타를 마치 크라우드서핑하듯 관객끼리 넘겨받으며 밴드의 끝맺음을 공유했다. 앰플리파이어가 내뿜은 하울링이 한동안 상상마다 라이브홀에 흐르며 여운을 형성했다. 공연장을 찾은 로커 차승우의 표현처럼 "근사한 마침표"였다.

쉬이 발음하기 어려운 이름은 쉬이 잊기 힘든 음악으로 이어졌다. "옛날 남자와 여자가 1980년대에 출시된 현대 자동차 스텔라를 탄다"는 독특한 작명은 밴드 특유의 레트로 키워드와도 연결된다. 이들에게서 산울림을 비롯한 1970~1980년대 한국 그룹사운드를 떠올리는 건 어렵지 않으나 전형적인 모방 혹은 답습과 거리가 멀다.

구남과여라이딩스텔라 "마지막"
다채롭고 독창적인 사운드스케이프

"밴드가 곧 장르"라는 표현이 구남에게 적용된다. 사이키델릭과 신스팝, 레게를 용광로에 넣고 팔팔 끓인다. 그새 장르 컨벤션은 희석된 채 "구남"의 이름이 오롯이 솟아오른다. 꼭 정리해야 한다면 "소리와 이야기가 두루 자유로운 복고적 색채의 인디 록"이라고 해야 할까. 심지어 '남쪽으로 간다.' 같은 전통가요 풍도 존재한다.

EBS 스페이스 공감 선정 '2000년대 한국 대중음악 명반' 목록에 오른 2007년 데뷔작 <우리는 깨끗하다> 속 '뽀뽀'가 2000년대 중반 인디록 신으로 시계추를 돌려놓았다. 2인조 밴드 향니에서 개성 넘치는 음악을 선보였던 키보디스트 이지향의 몽환적인 소리가 빛난 '여름밤', 전원적인 분위기가 도드라진 '동해', "새까만 먹구름이 답답한 내 마음 같아"란 도입부 구절이 인상적인 '활명수'까지 밴드의 역사를 망라했다.

구남과여라이딩스텔라의 라이브는 남다르다. 원본에 즉흥을 더해 잼(Jam)처럼 연주하곤 한다. 조웅의 기타가 돋보이는데, 기교의 눈치 보지 않고 "필(Feel) 가는대로" 음표를 쏟아낸다. 구남 음악세계의 자유로운 성정을 반영하는 그의 솔로잉에 5분이고 10분이고 빨려 들어간다. 공간계 이펙트가 묻은 우주적이고 환각적인 분위기에 덩실덩실 춤이 피어난다. 이날 이빨로 기타줄을 물어 뜯으며 연주하기도.

구남과여라이딩스텔라 "마지막"
구남과여라이딩스텔라 "마지막"염동교

평범과 비범 사이를 가로지르는 가사

문장 하나하나 꼭꼭 씹어 따라 부르던 소녀 관객이 뇌리에 선하다. 부드러이 폐부를 찌르는 진솔함과 일상적 소재에서 튀어나오는 코믹함, 때론 현실과 맞닿아있는 환상성마저. 산울림과 장기하의 계보 사이에 놓인 듯한 톡톡한 가사에 조웅의 머릿속 나래가 궁금해진다.

"20년 동안 매 순간 진심이었다"라는 조웅의 코멘트처럼 독보적 개성의 음악 집단은 3시간에 모든 걸 쏟아부었다. 두 원년 멤버 조웅과 임병학과의 첫 만남을 회고한 김일두의 오프닝과 야마가타 트윅스터란 활동명을 지닌 한받의 인터미션 퍼포먼스, 현장 속 동료 음악가들의 응원과 "가지 마, 앙코르 한 번 더"를 외치며 조금이라도 더 붙잡으려는 관객과 더불어. 공식적 활동은 종료되었지만, 스텔라로 드라이브하는 남녀처럼 운치 있고 낭만적인 그들의 음악은 여전히 우리 귓가에 맴돌 것이다.
구남과여라이딩스텔라 록밴드 인디록 라이브 콘서트

대중음악웹진 이즘(IZM) 에디터 염동교라고 합니다. 대중음악을 비롯해 영화와 연극, 미술 등 다양한 문화 예술 관련 글을 쓰고 있습니다.

