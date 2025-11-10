시청률 9% 넘은 '태풍상사', 시청자 붙든 '진정성'이란 매력

▲
드라마 <태풍상사> 스틸컷.tvN
<태풍상사>가 반환점을 돌며 새로운 국면에 접어들었다. 7화부터 10화까지 드라마는 IMF로 흩어져버린 사람들을 다시 한데 모으기도 하고, 활로를 찾기 위해 국경을 넘었다. 서로의 감정을 확인하기도 하며 성장의 2막을 본격적으로 펼쳤다.
1막이 국가적 위기로부터 개인이 생존하기 위한 각개전투였다면, 이제는 동료들과의 연대를 손에 쥔 태풍상사의 진짜 싸움이 시작된다. 초반부의 기상천외한 해결책과 장르적 쾌감은 여전하지만, 이제 드라마는 온몸으로 부딪히는 과정의 진정성으로 이동하고 있다. 미래를 아는 시청자를 공모자로 만들던 전략은 유지하면서도, 실패와 좌절에 직면하는 초보 상사맨들의 분투가 더 큰 무게를 차지한다.
태풍상사의 '진짜 싸움', 쾌감과 진정성 모두 챙기기
IMF로 뿔뿔이 흩어졌던 태풍상사의 직원들이 하나둘씩 복귀한다. 영업과장 고마진(이창훈)을 필두로 물류부 대리 배송중(이상진)도 은근슬쩍 사무실에 출근하며 회사에 곁다리를 걸친다. 예전 동료들의 복귀는 회사의 직원 수가 늘어나는 것 이상의 의미를 갖는다.
비즈니스차 태국으로 가서 공무원에게 소정의 뇌물 50달러를 건네다가 유치장에 갇힌 고마진은 강태풍(이준호)과 오미선(김민하)에게 쪽지를 건네주며 이번 무역을 꼭 성공시켜야 한다고 부탁한다. 게다가 뇌물 문제를 해결하고 유치장에서 나오자 그는 줄곧 여성 상사맨을 향한 부정적인 시선을 보였던 과오를 인정하고 스스로를 오미선의 사수라고 표현한다. <태풍상사>는 사건사고를 통해 인물 간 유대관계를 더욱 끈끈하게 엮으며 단순 직장상사-부사수 관계에서 벗어나 진짜 팀이 되었음을 선언한다.
1화부터 6화까지 드라마는 강태풍과 오미선을 위시한 개인의 영웅적 분투를 그렸다. 자신의 거래처를 보호하기 위해 두 눈을 담보로 각서를 쓰는 무모함도, 500만 원을 들고 부산으로 달려가는 결단도 모두 개인의 선택이었다. 하지만 7화 이후 드라마는 더이상 개인의 영웅적인 행동이 아니라 각자의 맡은 바를 해내며 연대하는 방법이야말로 IMF가 만들어낸 위기를 극복할 수 있는 방법이라고 제시한다.