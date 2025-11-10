시청률 9% 넘은 '태풍상사', 시청자 붙든 '진정성'이란 매력

▲드라마 <태풍상사> 스틸컷. tvN

태국에서 무역 물품이 폐기되기 직전에 가까스로 위기를 넘긴 강태풍은 그 과정에서 이마에 상처가 생긴다. 강태풍의 다친 이마를 치료해주다가 두 사람의 거리가 가까워진다. "난 기록보다 추억이야"라고 말하는 강태풍은 오미선에게 첫 키스를 한다. 전형적인 로맨스 씬이다. 아마도 <태풍상사>가 전형적인 로맨틱 코미디라면 여기서 두 사람의 관계는 확정됐을지도 모른다. 하지만 드라마는 그 공식을 따르는 듯하다가 고개를 돌린다. 키스 이후 사귀는 사이 아니냐며 관계를 규정짓는 강태풍과는 다르게, 오미선은 그걸 애써 유보한다. 감정을 부정하지 않지만, 지금은 눈앞에 닥친 더 중요한 일이 있다는 태도다.



여전히 드라마에서 가장 입체적인 인물은 오미선이다. 회사의 실질적인 문제를 해결하는 인물 또한 오미선이었다. 그는 로맨스 서사에 벗어나지는 않지만 그 서사에 붙들리지는 않는다. 감정에 솔직하면서도 우선순위를 명확히 하는 인물이다. 이는 1990년대 매체에서 여성 캐릭터에게 흔히 부여되던 '사랑 vs. 일'의 이분법에서 벗어나는 영민한 선택이다. 사랑과 일 모두 중요하지만 지금은 회사를 살리는 것을 우선순위로 삼은 것이다.



그리고 그 선택은 여성 캐릭터의 주체적인 선택이면서 로맨스 관계에서도 주도권을 갖고 있는 선택이기도 하다. 지금까지 오미선은 단순한 조력자가 아닌 매 에피소드마다 실질적인 문제를 처리하는 해결자였다. 강태풍이 아이디어를 제시하면 실행은 오미선이 한다. 이러한 관계는 한 발 더 나아간다. 이제 두 사람은 연인이 될 수도 있지만, 그 이전에 최고의 사업 파트너다. 강태풍이 묻는다. "사장의 기본은 뭘까요?" 오미선은 답한다. "회사"라고. 이 대화는 두 사람의 관계를 정의한다. 지금 먼저 지켜야 할 것은 회사다. 그리고 서로다.



시청자를 '동료의 자리'에 앉히는 영민함



태국에 판매할 헬멧이 폐기되는 것을 막기 위해 태풍상사 직원들은 시간과의 싸움을 벌인다. 고속도로가 공사 중이라는 소식을 듣고 고마진은 오토바이를 빌려 오미선을 태우고 달린다. 하지만 오토바이가 멈춰버리고, 오미선은 직접 두 발로 달려가 온몸으로 헬멧을 실은 차를 막아선다. 뒤따라온 강태풍과 고마진도 도착해 간신히 서류를 전달하지만, 헬멧의 대부분은 폐기 과정에서 파손됐다.



지금까지 드라마는 기상천외한 아이디어를 통해 문제를 해결하는 쾌감을 보여줬다. 하지만 태국에서의 위기 해결은 다르다. 대사관으로부터 도움을 받을 수 없어 직접 발로 뛰며 문제를 해결했다. 뇌물의 액수가 과장되었음을 증명하기 위해 현장 사진을 촬영했던 필름을 급하게 현상하고, 온몸으로 달려가 물품을 지킨다. 여기엔 기존에 제시했던 영리한 해법이 없다. 대신 온몸으로 부딪히는 초보 상사맨들의 분투가 자리한다.



드라마는 이제 시청자를 '미래를 아는 공모자'에서 '그들의 고생을 지켜보는 동료'로 초대한다. 우리는 더 이상 정답을 알고 있는 관찰자가 아니다. 태풍상사 팀이 헬멧을 지켜낼 수 있을지, 고마진을 구출할 수 있을지 함께 조마조마해하는 동료가 된다. 결국 실패한다 하더라도, 그 과정을 지켜본 시청자들이 그들의 진정성을 느낄 수 있게 한다.



이제 해결해야 할 과업들은?



드라마는 후반부로 가며 복잡한 서사로 돌입할 준비를 마쳤다. 팀워크는 완성되었고 로맨스는 진전됐다. 글로벌 진출의 첫 관문도 통과했다. 드라마는 레트로와 장르적 재미의 균형을 맞추며 약속한 즐거움을 충실히 지키고자 노력중이다. 드라마가 계속해서 IMF를 장르적 쾌감의 배경으로만 다루지 않고, 주요 인물들의 가족들이 IMF의 위기를 실질적으로 겪는 에피소드를 조금씩 추가하며 당시의 무게를 조심스럽게 다루는 데에도 성공했다.



남은 물음표는 '태풍상사가 살아남는 것만으로 충분할까?'다. 아니면 그 이면의 아픔, 시대의 위기에서 살아남지 못한 이들의 이야기까지 직면할 것인지 궁금하다. 그 선택이 <태풍상사>가 단순한 장르물을 넘어 시대극으로 기억될 수 있는 갈림길이 될 것이다.

