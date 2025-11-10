알몸 수색까지... '백번의 추억'에 없는 진짜 안내양의 삶

JTBC

<백번의 추억>의 한 장면드라마 <백번의 추억>, 4회까지는 흥미로웠다. 버스 안내양의 삶을 중심으로 조명한 드라마가 없었던 터라 매우 특별하게 다가왔다. 하지만 회를 거듭할수록 현재가 아니라 드라마의 시간적 배경인 1982년에 쓰여진 것은 아닐까 싶을 정도로 진부한 서사를 전개했다. 그만 볼까를 여러 차례 고민하다 끝까지 시청한 것은, 거의 곡예에 가까운 수준으로 만원 버스에 매달려 사람들을 실어 나르던 용감한 그녀들을 배반하고 싶지 않아서다. 작은 몸으로 승객들을 밀어 넣고 채 닫히지도 않은 버스를 발차시키며 '오라이'를 외치던 그녀들의 노고에 그때 전하지 못한 감사를 전한다.중장년 세대는 이 드라마를 보며 저마다 버스 안내양을 추억했을 것이다. 나는 개문발차로 버스 문에 매달려 가던 그녀들의 어마어마하던 강단이 가장 먼저 떠올랐고, 러시아워가 아닌 한가한 시간엔 손에 든 작은 수첩을 열중해 들여다보거나, 고단해 졸다 머리를 짓찧던 그녀들이 생각났다. 남편은 '회수권(버스표) 삥땅(회수권을 교묘하게 잘라 10장을 11장이나 12장으로 늘리는 속임수)'을 추억했다.하지만 대중의 추억은 일방의 향수일 테고, 그녀들의 삶이 어떠했을지를 진지하게 돌아본 이가 있었을까. 빡빡한 배차를 맞추기 위해 불편한 기숙사 생활을 견뎠고, 박봉과 고된 노동에 시달리면서도 저마다 가장 노릇을 해냈던 버스 안내양의 삶을 말이다. 자신의 안녕이나 행복보다는 가족을 위해 생활비를 보내던 가난했던 그녀들이 드라마 속에 있었다.하지만 드라마는 버스 안내양의 그림자보다는 빛을 조명하기로 작정하고 드라마를 활기로 가득 채운다. 고강도 노동 환경에도 드라마 속 안내양들은 늘 웃고 떠들며 즐겁게 생활한다. 상하 위계가 명확해 종종 안내양에게 욕설을 퍼붓던 버스 기사와도 화기애애하고 회사 관리자와도 그렇다. 이들을 괴롭힌 게 착취적 노사관계가 아니라 오히려 기숙사 방의 '일진' 방장인 것처럼 그려져 뜨악했다.이들의 열악한 삶은 빡빡한 운행 스케줄, 낮은 임금, 개문발차로 위협되는 안전, 취약한 기숙사 시설, 그리고 무엇보다 버스 요금 삥땅을 막는다는 취지로 감행된 알몸 수색에서 여지없이 드러난다. 알몸을 뒤진다니, 상상도 안 되겠지만 사실이다. 한진 중공업 고공 농성자 김진숙의 책 <소금꽃 나무>에는 한때 안내양 시절 알몸 수색을 당하던 기록이 슬프게 남아 있다. "배차 주임이나 기사들 정비사들이 줄지어 늘어서서 담배를 꼬나물고 히물거리고 서 있는 것보다 더 이상했던 건, 알몸으로 서 있는 여자들의 무연한 태도였다." 드라마가 감춘 그림자에는 수치를 잃을 만큼의 폭력이 그 시절 안내양의 삶에 드리워져 있었다.그렇기에 드라마 속 노동쟁의는 그림자를 빛으로 만들기 위한 진실 회피에 가깝다. 드라마의 시간적 배경인 1982년은 전두환 군사 정권기로 박정희 정권 못지않게 노동 탄압이 극심했던 때다. '여공'들의 노동운동은 1960~1970년을 거쳐 1980년대에도 가열차게 이어졌지만 가혹한 탄압 속에 처참했다. 그런데 촘촘하게 조직된 노동조합도 없이 안내양의 노동쟁의가 가능했다고 말하는 드라마를 보고 있자니 어처구니가 없었다.