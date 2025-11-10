'KBL 우승 사령탑' 이상범 감독, 만년 꼴찌 살릴까

한국여자농구연맹

이상범 감독은 KBL 우승 사령탑 출신으로 WKBL 구단에 부임한 최초의 감독이다.창단 후 13번의 시즌을 보내면서 5번이나 최하위에 그친 하나은행은 시즌이 끝난 후 김도완 감독과의 재계약을 포기하고 안양 인삼공사와 원주 동부의 감독을 지낸 이상범 감독을 6대 감독으로 선임했다. KBL 감독이 WKBL로 넘어오는 경우는 종종 있었지만 KBL에서 우승 경험이 있는 감독이 WKBL 사령탑으로 부임하는 것은 이상범 감독이 역대 처음이다. 그만큼 하나은행에서 많은 신경을 썼다는 뜻이다.지난 시즌에 첫 도입된 아시아쿼터는 각 구단의 성적과 전력에 적지 않은 영향을 줬다. 아시아쿼터 드래프트에서 전체 1순위 지명권을 얻은 하나은행은 지난 시즌 BNK의 우승 멤버였던 이이지마 사키를 지명했다. 이이지마는 1992년생(만33세)의 적지 않은 나이지만 지난 시즌 9.6득점5.3리바운드를 기록했고 봄 농구 8경기에서도 39.3%의 3점슛 성공률과 함께 10.0득점으로 맹활약했던 경험이 풍부한 선수다.이번 시즌 하나은행이 좋은 성적을 올리기 위해선 무엇보다 진안의 부활이 필수적이다. 진안은 박지수가 유럽리그로 진출하면서 최고의 센터로 군림할 거란 예상과 달리 지난 시즌 발목부상으로 23경기에 출전했고 출전 시간도 25분이 채 되지 않았다. 어깨 수술을 받은 양인영과 리그 최고령 선수 김정은의 많은 출전 시간 소화를 장담할 수 없는 만큼 하나은행은 진안이 골밑에서 많은 역할을 해줄 필요가 있다.2022-2023 시즌 11.5득점6.4리바운드로 최고의 시즌을 보냈던 정예림은 2023-2024 시즌 6.7득점3.7리바운드에 이어 지난 시즌엔 무릎 부상에 시달리며 4.8득점에 3점슛 성공률은 23.2%에 그쳤다. 하지만 하나은행은 지난 시즌이 끝난 후 FA자격을 얻은 정예림과 계약기간 3년, 연봉 총액 2억 원에 재계약했다. 더 이상 유망주가 아닌 정예림의 활약은 이번 시즌 하나은행의 성적과도 직결될 것이다.하나은행은 시즌 전초전의 성격으로 열린 박신자컵에서 1승3패를 기록하며 조별리그에서 탈락했다. 하지만 하나은행은 한 달 후에 열린 삼성생명과의 연습경기에서 80-60으로 대승을 거뒀다. 하나은행 선수단에 이상범 감독의 색깔이 잘 입혀지고 있다는 뜻이다. 과연 남자농구에서 '리빌딩 전문가'로 유명했던 이상범 감독이 이끄는 하나은행은 이번 시즌 성적과 리빌딩이라는 두 마리 토끼를 잡을 수 있을까.