'KBL 우승 사령탑' 이상범 감독, 만년 꼴찌 살릴까

올해 LG 트윈스를 KBO리그 통합 우승으로 이끈 염경엽 감독은 넥센 히어로즈(현 키움)와 SK 와이번스, LG를 거치며 감독 생활 9년 동안 2번의 한국시리즈 우승과 한 번의 준우승, 그리고 8번의 가을야구를 이끌었다. 비록 현역 시절에는 통산 타율 .195에 불과했던 무명 선수였지만 '무명선수 출신도 훌륭한 지도자가 될 수 있다'는 격언을 몸소 실천하며 현재는 KBO리그 최고의 감독으로 군림하고 있다.
야구에 염경엽 감독이 있다면 농구에는 이상범 감독이 있다. 연세대와 SBS스타즈(현 정관장 레드부스터스)를 거치며 선수 생활을 한 이상범 감독은 KBL 무대에서 통산 66경기에 출전해 4.5득점0.9리바운드1.06어시스트에 그쳤다. 하지만 이상범 감독은 KGC 인삼공사를 이끌며 2011-2012 시즌 챔프전 우승을 차지했고 원주 DB 프로미로 자리를 옮긴 후에도 2017-2018 시즌과 2019-2020 시즌 올해의 감독상을 수상했다.
이렇게 남자프로농구에서 감독으로 화려한 커리어를 써 내려 갔던 이상범 감독은 지난 3월 여자프로농구의 부천 하나은행과 3년 계약을 체결했다. 남자프로농구에서는 코치 시절을 포함해 20년이 넘는 지도자 경력을 자랑하는 이상범 감독도 여자 농구팀을 지도하는 것은 커리어 처음이다. 과연 지난 시즌 최하위 하나은행은 '명장' 이상범 감독과 함께 하는 2025-2026 시즌 하위권에서 탈출할 수 있을까.
가드진 구멍으로 한 시즌 만에 최하위 추락