퇴장 유도-결승골 도움… 이강인, 100번째 경기서 맹활약

이강인(PSG)이 2경기 연속 도움을 기록하며, 팀 승리와 더불어 리그 1위 탈환을 이끌었다.PSG는 10일 오전(한국시간) 프랑스 리옹의 그루파마 스타디움에서 열린 2025-26 프랑스 리그1 12라운드 올랭피크 리옹과의 원정 경기에서 3-2로 승리했다.이날 승리로 PSG는 승점 27(8승 3무 1패)을 기록, 하루 전 마르세유(승점 25·8승 1무 3패)에 내줬던 리그 선두 자리를 탈환하는데 성공했다.PSG는 4-3-3 포메이션을 가동했다. 흐비차 크바라츠헬리아-세니 마율루-이강인이 전방을 맡았고, 중원에 파비안 루이스-비티냐-주앙 네베스가 포진했다. 수비는 뤼카 에르난데스-윌리안 파초-일리아 자바르니-워렌 자이르 에메리, 골키퍼는 뤼크 슈발리에였다.PSG는 선제골로 앞서갔다. 전반 26분 비티냐의 패스를 받은 자이르 에메리가 각도가 적은 상황에서도 오른발 슈팅으로 마무리 지었다.리옹이 곧바로 따라붙었다. 전반 30분 니아카테가 수비 뒷공간으로 스루패스를 찔렀고, 아폰수 모레이라가 성공시켜 1-1 동점을 만들었다.난타전 양상에서 다시 앞서간 쪽은 PSG였다. 전반 33분 전방 압박으로 공을 따낸 비티냐가 크바라츠헬리아에게 어시스트를 제공하며 PSG의 2-1로 리드를 이끌었다.리옹은 전반 42분 니콜라스 탈리아피코의 왼발 슈팅이 골대를 튕겼다. 전반전은 PSG가 2-1 앞선 채 종료됐다.후반 시작한 지 5분 만에 리옹이 동점을 만들었다. 매이틀랜드 나일스의 센스 있는 로빙슛이 슈발리에 골키퍼의 키를 넘기며 골문으로 들어갔다.PSG는 이강인을 중심으로 공격에 박차를 가했다. 후반 17분 오른쪽에서 이강인의 왼발 감아차기 슈팅이 골키퍼 선방에 막혔다.PSG는 후반 22분 마율루 대신 캉탱 은장투, 후반 29분에는 에르난데스, 루이스, 크바라츠헬리아를 불러들이고 이브라힘 음바예, 곤살루 하무스, 마르퀴뉴스를 투입하며 승부수를 던졌다.경기가 풀리지 않으면서 어느덧 후반 추가시간으로 접어들었다. 어려운 순간 이강인이 해결사로 등장했다. 후반 48분 공이 없는 상황에서 이강인을 마크하던 탈리아피코가 파울을 범했고, 경고 누적으로 퇴장을 당했다.수적인 우세를 안은 PSG는 후반 추가시간 50분 극적인 골을 터뜨렸다. 이강인이 올린 왼발 코너킥이 네베스의 머리에 정확히 배달되며, 헤더골로 이어졌다. 결국 PSG는 귀중한 승점 3을 챙겼다.이강인은 2023년 PSG 유니폼을 입은 이후 수많은 우승 트로피를 들어 올렸다. 지난 시즌 4관왕의 주역으로도 활약했다. 하지만 후반기 들어 벤치를 지키는 시간이 많았다.기동력, 활동량, 속도, 수비 가담 등에서 아쉬움을 남긴 이강인은 UEFA 챔피언스리그 결승전과 같은 중요한 경기에서 결장했다.이에 올여름 이적시장 PSG를 떠날 것이란 보도가 쏟아졌으나 이강인은 결국 잔류를 택했다.올 시즌에도 완전한 붙박이 주전이라고 보기 어려우나 로테이션 멤버로 루이스 엔리케 감독의 신뢰를 받는 이강인이다. 지난 시즌 후반기와 비교하면 출전 시간은 증가했다.특히 최근 흐름이 무척 좋았다. 지난 5일 UEFA 챔피언스리그 리그 페이즈 4차전 바이에른 뮌헨전에서 1도움을 올렸다. 양 팀 최다인 기회창출 7회를 기록할 만큼 이강인의 존재감이 두드러졌다.이날 리옹전은 이강인이 PSG 소속으로 100번째 경기였다. 이강인은 이날까지 리그1 63경기를 포함, 챔피언스리그 24경기, FIFA 클럽 월드컵 4경기, 프랑스컵(쿠프 드 프랑스) 6경기, 프랑스 슈퍼컵(트로페 데 샹피옹트로피 데 샹피오네) 2경기, UEFA 슈퍼컵 1경기에 출전했다.이번 경기에서 선발 출전한 이강인은 상대의 퇴장을 유도하고 결승골까지 어시스트하며 팀 승리를 견인했다. 올 시즌 리그 10경기(선발 7경기)에서 기록한 첫 번째 도움이었다. 또, 리그 2위에 머물던 PSG의 선두 도약을 이끌었다는데 의미가 깊었다.공식 첫 경기인 UEFA 슈퍼컵 1골 이후 장기간 공격 포인트를 기록하지 못하던 이강인은 최근 2경기 연속 도움으로 상승 곡선을 그리기 시작했다.한편, 이강인은 홍명보 감독이 이끄는 한국 A대표팀에 합류한다. 오는 14일 대전월드컵경기장에서 볼리비아, 18일 서울월드컵경기장에서 가나와 친선경기에 나설 예정이다.