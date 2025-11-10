"선수들과 함께 성장" 그렇게 '감독'이 되어가는 김연경

▲신인감독김연경
김연경MBC
김연경이 이끄는 필승 원더독스가 팀 생존을 좌우할 중요한 고비에 직면했다. 프로 강팀을 상대로 심지어 주전 3명을 잃은 채로 경기에 나서야 하는 절체절명의 상황에서 '김연경 매직'은 이뤄질 수 있을까.
11월 9일 방송된 MBC <신인감독 김연경>에서는 프로 강호 안양 정관장 레드스파크스에 도전장을 던진 원더독스의 이야기가 그려졌다.
앞서 원더독스는 실업 강호 수원특례시청을 상대로 다섯 번째 경기에 나섰다. 1세트를 25-19로 승리하며 기선을 제압한 원더독스는, 2세트에서도 수원의 블로킹 사이를 공략하라는 김연경의 전략이 적중하며 20-13으로 앞서나갔다.
하지만 원더독스는 서브 순서를 착각하는 어이없는 실수로 8초 서브룰을 위반하며 허무하게 실점을 허용했다. 여기에 구솔의 안테나 터치와 표승주의 서브범실까지 속출하며 수원에 추격을 허용했다. 긴장한 원더독스 선수들은 벤치의 눈치를 살폈지만, 아직 점수차가 있었던 탓에 김연경은 "웃을 수 있는 여유가 있어서 좋다"며 일단 불호령 대신 가벼운 농담으로 넘어갔다.
인쿠시가 스파이크 공격에 이어 단독 블로킹까지 성공시키며 다시 흐름을 원더독스 쪽으로 반전시켰다. 마음이 급해진 수원의 오버네트 실책까지 나오면서며 2세트도 25-18 원더독스의 승리로 마무리했다.
벼랑 끝에 몰린 수원은 3세트 초반 서브 득점과 상대 블로커를 이용한 쳐내기(터치아웃) 득점 등으로 공격루트에 변주를 주면서 반격에 나섰다. 원더독스도 자신감을 얻은 인쿠시를 적극 활용한 레프트 공격이 적중하면서 일진일퇴의 공방을 이어갔다.
계속된 레프트 위주의 플레이로 인쿠시의 체력이 저하될 조짐을 보이자, 김연경은 이진과 윤영인을 투입하며 중앙 공격을 주문했다. 하지만 이진이 투입되자마자 불안한 서브와 수비 위치 실수가 속출하며 수원에 연속 실점을 내주고 분위기가 크게 흔들렸다.
표정이 굳어진 김연경은 작전타임을 불러 이진의 플레이를 강하게 질책했다. 여전히 점수차는 여유가 있었지만 '결과보다 과정'을 강조한 김연경은, 당장의 플레이가 성공하더라도 선수들이 훈련 때 약속한 플레이가 나오지 않으면 반드시 강하게 지적했다.
이진은 스스로 답답한 마음에 눈시울을 붉혔다. "이러려고 온 게 아닌데, 더 잘하려고 온 건데 이게 맞나 싶었다"면서 "그래도 터닝포인트가 됐다. 그렇게 안 혼나게 해야겠다. 머릿속에 박혔다"며 분발을 다짐했다.
마음을 다잡은 이진은 상대 타이밍을 뺏는 토스로 수원의 수비를 따돌리고 윤영인의 득점을 도왔다. 기세를 되찾은 원더독스는 매치포인트에서 승부를 결정짓는 문명화의 쐐기 득점으로 3세트를 25-16으로 압도하고 세트스코어 3-0 셧아웃 완승을 거뒀다.
이로써 원더독스는 창단 첫 연승을 거두며 3승 2패로 이제 1승만 더하면 팀 생존(과반승)이라는 목표 달성을 눈앞에 두게 됐다. 김연경은 "트라이아웃부터 과정이 쉽지 않았는데, 선수들과 함께 계속 저도 성장하는 것 같다. 선수들한테 너무 고맙다"는 소감을 전했다.
주전멤버 3명 빼고 프로 강팀 만난 원더독스