'미트윌란 듀오' 조규성·이한범, 대표팀 합류 전 리그 경기서 소속팀 승리 견인

미트윌란 '듀오' 조규성과 이한범이 11월 소집 전 마지막 리그 경기서 인상적인 모습으로 소속팀의 승리를 견인했다.미트윌란은 10일 오전 0시(한국시간) 세피우스 파크 란더스에서 열린 '2025-26시즌 덴마크 수페르리가' 15라운드서 라네르스에 2-0 승리를 챙겼다. 이로써 미트윌란은 9승 5무 1패 승점 32점 고지를 밟았고, 라네르스는 5승 2무 8패 승점 17점 10위에 자리했다.절정의 상승 곡선을 타고 있었던 미트윌란이었다. 개막 후 리그 14경기서 8승 5무 1패 승점 29점으로 2위에 자리하고 있었던 이들은 최근 공식전 12경기 무패 행진(10승 2무)을 기록하며 압도적인 클래스를 자랑했다. 또 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그서는 현재까지 4전 전승으로 승점 12점을 쌓으면서, 1위 자리를 굳게 유지하고 있는 상황.이처럼 압도적인 상승세 속 미트윌란이 마주한 상대는 3G 무승으로 하위권에 자리하고 있던 라네르스. 순위 차이로 보면 비교적 쉽게 승리를 가져갈 듯했지만, 전반은 쉽지 않았다. 거친 파울이 여러 차례 나오면서 위기 상황을 맞기도 했고, 전반 22분에는 카스티요가 머리로 골망을 흔들었으나 오프사이드 반칙으로 취소됐다.하지만 후반에는 달랐다. 시작과 함께 미트윌란은 빠르게 선제 일격을 가하는 데 성공했다. 후반 3분 교체된 심시르가 우측에서 올린 크로스를 프란쿨리누가 왼발로 가볍게 밀어 넣으며 활짝 웃었다. 기세를 이어 후반 6분에는 카스티요가 왼발 슈팅으로 팀의 두 번째 골을 만들면서, 승기를 빠르게 잡았다. 2번의 골망을 허용한 라네르스도 반격했으나 역부족이었고, 경기는 2-0으로 종료됐다.이처럼 미트윌란이 13경기 연속 무패 행진을 질주하며 리그 선두권에 자리한 가운데 이날 경기서 가장 주목할 만한 자원들은 바로 A매치를 앞둔 조규성과 이한범이었다. 가장 먼저 조규성은 선발로 나서며 45분 동안 인상적인 모습을 보여줬다. 이번 시즌을 앞두고 무릎 합병증 부상을 털어내고 그라운드에 복귀한 그는 11월 A매치 일정을 앞두고 기쁜 소식을 알렸다.바로 1년 8개월 만에 대표팀 복귀에 성공한 것. 지난 8월부터 꾸준하게 실전 경기에 나선 조규성은 리그에서는 9경기에 나서 3골을 터뜨렸고, 컵대회에서도 1골을 추가하며 인상적인 흐름을 자랑하고 있다. 계속해서 컨디션을 끌어올린 그는 10월 A매치(브라질·파라과이)서는 관리 차원으로 소집되지 않았으나 이번에는 홍 감독의 부름을 받았다.오랜만에 대표팀 일전을 앞두고 리그 마지막 경기에 나선 조규성은 3-4-2-1의 2부분의 공격형 미드필더 자리에 나섰다. 최전방 공격수 프란쿨리누의 뒤에서 공중볼 경합과 연계 능력을 선보이며 공격을 이끌었고, 순간순간 좋은 침투 움직임으로 슈팅을 날리기도 했다. 또 전반 20분에는 득점으로 이어지는 기점 패스도 해냈지만, 오프사이드로 취소되며 아쉬움을 삼켰다.수비 가담도 적극적이었다. 전반 32분에는 이한범의 롱패스가 실패하자, 곧바로 압박을 통해 볼을 탈취하기도 했으며 후방까지 내려와 수비진들의 부담을 덜어주기도 했다. 마이크 툴베르 감독은 후반 시작과 함께 조규성을 벤치로 불렀지만, 이는 다가오는 A매치 일전을 앞두고 관리 차원에서 이뤄진 거로 해석할 수 있다.조규성이 전반만 소화했지만, 이한범은 풀타임으로 경기장을 누볐다. 이번 시즌 본격적으로 주전 수비진 반열에 올라선 가운데 이번 경기서 인상적인 수비 실력을 선보였다. 3백의 중앙 수비수로 나섰고, 상대가 볼을 중앙에서 잡으면 3선까지 빠르게 뛰쳐나가, 수비하는 모습을 보여줬다. 이에 더해 뒷공간 침투도 안정적으로 막아냈으며 장점인 빌드업 능력도 확실하게 선보였다.이한범은 전반 14분 영리한 움직임으로 볼 소유권을 되찾았고, 이어 전반 38분에도 커트하는 모습이었다. 후반에도 활약은 이어졌다. 후반 20분에는 특유의 전진 수비를 통해 공격권을 가져왔고, 특히 후반 44분 상대 공격수를 혼자 막아내며 골킥까지 유도하는 장면을 압권이었다. 미트윌란은 이한범이 중앙에서 든든하게 버틴 덕분에 끝까지 무실점 승리를 거둘 수 있었다.풀타임으로 경기장을 누빈 이한범은 패스 성공률 81%, 수비적 행동 12회, 태클 성공 3회, 볼 회복 5회, 가로채기 4회, 지상 볼 경합 성공 3회, 공중볼 경합 성공 3회를 기록하며 펄펄 날았다. 축구 전문 통계 매체 <풋몹>도 이한범에 수비진 최고 평점인 7.7점을 부여, 활약을 인정했다.대표팀 합류를 앞두고 이한범은 좋은 활약을 통해 10월 평가전서의 아픔을 만회할 기회를 잡았다. 지난 6월 명단서부터 꾸준하게 태극마크를 달고 있는 그는 지난 파라과이전서 선발로 나섰지만, 전반에 아쉬운 모습을 보여줬다. 결국 후반 시작과 함께 박진섭(전북)과 교체되며 벤치로 밀려났고, 고개를 숙여야만 했다.하지만, 미트윌란 복귀 후 꾸준하게 경기에 나서며 다시 홍 감독의 선택을 받았고 합류 직전까지 상승 곡선에 탑승, 기분 좋게 대표팀 유니폼을 입는 데 성공했다.한편, 조규성과 이한범은 국내로 복귀 후 10일 천안축구종합센터로 합류할 예정이다.