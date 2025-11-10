'신예 세터' 최서현, 정관장의 '희망'이 되다

정관장이 안방에서 돌풍의 페퍼저축은행을 완파하고 최하위에서 탈출했다.
고희진 감독이 이끄는 정관장 레드스파크스는 9일 대전 충무체육관에서 열린 진에어 2025-2026 V리그 여자부 1라운드 페퍼저축은행 AI페퍼스와의 홈경기에서 세트스코어 3-0(25-22, 25-19, 25-20)으로 승리했다. 시즌 개막 후 첫 5경기에서 2승 3패를 기록하고도 승점을 4점 밖에 따지 못했던 정관장은 페퍼저축은행을 제물로 시즌 처음으로 승점 3점을 따내면서 단독 5위로 1라운드 일정을 마쳤다(3승 3패).
정관장은 외국인 선수 엘리사 자네테가 39.39%의 성공률로 13득점을 기록했고 이선우와 정호영이 10득점, 박은진이 블로킹 3개를 포함해서 8득점, 박혜민도 6득점을 기록하면서 주전들이 고르게 활약했다. 그리고 이번 시즌 선배들의 부상으로 정관장의 주전세터로 활약하고 있는 3년 차 신예 최서현은 안정된 경기 운영과 함께 서브득점 3개와 블로킹 1개를 곁들이며 5득점 활약으로 정관장의 승리를 이끌었다.
세터의 뜻하지 않은 부상으로 고전하는 구단들