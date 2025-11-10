'신예 세터' 최서현, 정관장의 '희망'이 되다

정관장 레드스파크습

최서현은 9일 페퍼저축은행과의 경기에서 팀의 3-0 승리를 이끌며 프로 데뷔 후 첫 수훈선수에 선정됐다.정관장은 지난 시즌 베테랑 염혜선 세터가 32경기에서 세트당 11.21개의 세트 성공을 기록하면서 세트 1위와 함께 세터 부문 베스트7에 선정됐다. 하지만 염혜선 세터는 지난 시즌 흥국생명과의 챔프전에서 무릎 통증에 시달렸고 투혼을 발휘하며 시리즈를 마친 후 곧바로 무릎 수술을 받았다. 당초 2~3개월 정도로 예상됐던 재활 기간은 점점 늘어났고 염혜선은 현재까지도 코트에 복귀하지 못하고 있다.정관장은 염혜선이 복귀할 때까지 백업세터 김채나를 주전으로 활용하고 김채나를 보좌할 세터로 현대건설 힐스테이트에서 방출된 최서현 세터를 영입했다. 최서현은 한봄고 시절 김세빈(한국도로공사 하이패스)과 함께 팀을 이끌며 2023-2024 시즌 신인 드래프트에서 1라운드 6순위로 현대건설에 지명됐다. 하지만 최서현은 주전 김다인 세터의 존재감이 큰 현대건설에서 기회를 잡지 못하고 두 시즌 만에 방출됐다.정관장 입단 후 김채나의 백업으로 지난 9월 여수 컵대회에 출전한 최서현은 컵대회에서 김채나가 발목인대 파열이라는 큰 부상을 당하면서 주전으로 활약할 수 있는 기회를 잡았다. 최서현은 V리그 개막 후 경험이 부족한 신예답지 않게 안정된 경기 운영을 선보였지만 메가왓티 퍼티위와 반야 부키리치, 표승주가 한꺼번에 빠진 정관장은 시즌 개막 후 5경기에서 2승 3패 승점 4점에 그치며 최하위로 밀려났다.하지만 정관장은 9일 이번 시즌 5경기에서 4승 1패를 기록하며 돌풍을 일으키고 있는 페퍼저축은행을 안방으로 불러 누구도 예상하지 못했던 3-0 셧아웃 승리를 따냈고 그 중심에는 최서현 세터가 있었다. 풀타임을 소화한 최서현은 76.29%의 세트 점유율을 기록했을 뿐 아니라 5득점을 올리는 기대 이상의 활약을 선보였다. 특히 고비마다 나온 3개의 서브 득점은 페퍼저축은행의 수비를 흔들기 충분했다.정관장은 지난 시즌이 끝난 후 안예림 세터가 신장(182cm)의 장점을 살리기 위해 미들블로커로 변신했는데 염혜선과 김채나가 차례로 부상을 당하면서 다시 세터 훈련을 시작했을 정도로 세터 운영에 어려움을 겪고 있다. 그런 상황에서 '보험용 선수'로 큰 기대 없이 영입했던 최서현은 9일 경기에서 프로 데뷔 첫 수훈 선수로 선정되면서 최근 고희진 감독과 정관장 팬들의 '희망'으로 떠오르고 있다.