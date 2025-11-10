퀴어퍼레이드 게시물 붙였다고... 인터넷에 내 정보가 올라왔다

전북독립영화제

스틸컷<너의 안부를 물을게>는 현실에 터 잡은 지극히 현실적 이야기다. 영화가 보여주는 소수자에 대한 부당한 탄압과 이들에게 공론장을, 광장을 빼앗는 일이 공공연하기 때문이다. 지금 이 순간에도 이화여자대학교 교정 안에 자리한 극장 아트하우스 모모로 가는 길엔 대자보 한 장이 붙어 있다. 25회 한국퀴어영화제 측에 극장이 대관을 거부한 때문이다. 이화여대가 극장에 반대입장을 전달했고, 극장이 이를 수용해 대관을 거부한 것이다. 퀴어영화 상영 반대에 대한 지속적 민원이 학교 측에 접수된 게 이유라고 했다. 일부의 반대를 근거삼아 소수자의 자리를 빼앗는 결정이다. 영화 속 이야기가 이와 다르지 않다.온라인에선 소수자에게 자리와 마이크를 빼앗는 일이 상시적으로 벌어진다. 심지어는 이들에 대한 정보를 적극 왜곡하고 혐오를 부추기기까지 한다. 모모 대관거부 사례 뿐 아니라, 퀴어집회를 비롯해 소수자가 눈에 보이는 공간으로 나오는 일련의 행사와 관련해 혐오의견을 보고 듣는 건 어려운 일이 아니다. 글 서두에 적은 컴퓨터 기술의 선구자들이 기술을 공개하고 확산해 시민이 참여하는 커뮤니티를 조성하고 공동체의 새로운 장을 열고자 했던 것을 고려하면 실제 인터넷의 작동방식은 민망함을 넘어 참담하기까지 하다.심지어 SNS와 알고리즘의 영향이 갈수록 커져가는 오늘의 인터넷 환경 속에서 문제는 더욱 가속화되는 듯도 하다. 지난 2017년 미얀마에서 발생한 로힝야족 학살은 인터넷 상의 혐오가 부적절한 알고리즘과 만나 어떤 효과를 일으킬 수 있는지를 극명하게 보여주는 사례다. 이 참극은 군부와 불교계인 다수 미얀마인이 로힝야족에게 자행한 폭력으로 수만 명에 이르는 로힝야족이 목숨을 잃고 100만 명 가까운 난민이 발생한 사건이다.