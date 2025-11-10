퀴어퍼레이드 게시물 붙였다고... 인터넷에 내 정보가 올라왔다

혐오가 넘실대는 세상이다. 노인에게, 외국인에게, 남성에게, 여성에게, 아이와 함께 나온 엄마들에게, 아파트 입주민에게, 특정 직업인에게, 소수자들에게 그야말로 전방위적 혐오가 쏟아진다. 혹자는 오늘의 한국을 가리켜 예수가 오더라도 욕을 한 바가지는 들어먹을 대혐오의 시대라고 말한다. 딱히 틀린 말인 것 같지가 않다.
오늘날 혐오가 자라나는 토양이 인터넷이란 건 더는 새롭지 않다. 가입하기 위해 승인을 받아야 하는 폐쇄적 커뮤니티부터, 모두에게 열려 있는 온라인 댓글 공간까지, 인터넷을 통해 전파되는 혐오 묻은 언어들이 가히 세례처럼 쏟아진다.
물론 처음부터 그랬던 건 아니다. 도리어 인터넷이 지금과는 전혀 다른 모습으로 기능하리라 예측했던 이들이 훨씬 더 많았다. 전 세계적 정보네트워크의 탄생이 정보가 소수에게 독점되던 과거 구조를 혁파하고 훨씬 더 참여적이고 진보적인 공동체를 만드는 데 기여하리란 기대였다.
오늘날 인터넷이 생겨나는 데 결정적 영향을 미친 선구자들, 이를테면 사이버네틱스 개념을 주창한 노버트 위너, PC부터 인터넷에 이르는 핵심기술을 제시하고 구현한 예언적 기술자 더글러스 앵겔바트, C언어를 창시한 데니스 리치, 코드와 프로그래밍을 공개하고 공유하는 카피레프트 문화를 주도한 리처드 스톨먼 등이 모두 그와 같았다. 이들과 같은 선구자들의 공로로써 인터넷은 시민 일반이 자유롭게 활용하는 공공재로 자리하였다. 인터넷의 장이 커질수록 민주주의도, 공론장도 함께 발전하리라 믿은 건 지극히 자연스런 일이었다.