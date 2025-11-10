벼랑 끝에 내몰린 울산HD 살려낸 '조현우'

벼랑 끝에서 울산의 멱살을 잡고 끌어올린 조현우다.노상래 감독 대행이 이끄는 울산HD는 9일 오후 4시 30분 울산문수축구경기장에서 열린 '하나은행 K리그1 2025' 36라운드서 김은중 감독의 수원FC에 1-0으로 승리했다. 이로써 수원은 10승 9무 17패 승점 39점 10위에, 울산은 11승 11무 14패 승점 44점 9위 자리를 유지했다.강등권에서 멀어지기 위해서 반드시 승점 3점이 필요했던 울산과 수원이었다. 울산은 강등 플레이오프 추락 마지노선인 9위에 자리하고 있었고, 수원은 11위였다. 서로의 격차(울산 41점·수원 39점)는 2점에 불과했고, 이번 경기 결과에 따라 순위가 뒤집힐 수 있었다. 남은 리그 경기는 단 2경이기에, 서로는 승리를 향한 열망을 더욱 불태울 수밖에 없었다.사령탑들도 의지를 드러냈다. 노 대행은 경기 시작 전 "이런 경기는 변수가 나오기 때문에 차분해지자고 주문했다"라고 답했고, 수원 김 감독은 "우리에게는 마지막 기회"라며 승리에 대한 간절함을 표현했다. 그렇게 시작된 경기서 이들은 치열하게 맞붙었다. 전반 초반부터 몸을 던지는 모습이 포착됐고, 과감하게 슈팅을 날리면서 득점을 엿봤다.하지만, 결정적인 득점 기회를 만들지 못하면서 전반은 종료됐다. 후반 시작과 함께 어수선한 분위기 속 울산이 먼저 웃었다. 후반 1분 루빅손이 왼발 슈팅으로 수원 골망을 흔들었다. 일격을 허용한 수원은 윌리안·윤빛가람·안드리고를 투입하면서 전열을 재정비했다. 울산도 트로야크·서명관을 넣으며 수비를 더욱 탄탄하게 봉쇄하는 선택을 내렸다.후반 막판까지 수원은 계속해서 공세를 퍼부었고, 후반 49분에는 싸박이 정승현의 태클을 완벽하게 따돌리고 울산 골망을 흔들었으나 VAR 끝에 오프사이드로 취소됐다. 이후 결정적 장면은 나오지 않았고, 경기는 울산의 승리로 귀결됐다.수원을 홈에서 제압하며 목표를 확실하게 달성한 울산이다. 승점 3점을 추가하며 승강 플레이오프 마지노선에 자리하고 있는 수원과의 격차를 5점 차로 벌리는 데 성공했고, 남은 2경기에서 승점 2점을 획득하게 될 시 내년에도 K리그1에서 뛸 기회를 얻게 됐다. 그야말로 '멸망 전'에서 활짝 웃은 울산, 이들을 살려낸 인물은 바로 '빛현우' 조현우였다.어느새 울산에 입단한 지 6년 차가 되어가고 있는 조현우는 이번 시즌 암울한 상황 속 유일하게 제 몫을 해냈던 자원이었다. 흔들리는 가운데 뒤에서 묵묵하게 버티며 슈퍼 세이브를 만들었고, 결정적인 순간에서도 무너지지 않는 모습이었다. 비록 빅크라운 입성 후 최다 실점(42점)으로 고개를 숙이고 있으나 이번 경기서는 활약했다.수원FC를 상대한 울산은 경기 내내 위협적인 장면을 내주며 고전하는 모습이었다. 좀처럼 기세를 펴지 못하면서 공격에서도 날카로움을 잃었고, 이렇다 할 장면을 만들지 못했다. 전반에는 단 한 차례의 유효 슈팅도 날리지 못했고, 오히려 4번의 유효 슈팅을 내주면서 실점 위기를 맞기도 했다. 후반에도 루빅손의 선제골이 나왔지만, 상황은 변하지 않았다.이처럼 공세에 시달리고 있는 상황 속 조현우는 홀로 굳건하게 골문을 지켰다. 전반에는 25분에는 코너킥 상황서 이현용의 절묘한 헤더를 막아냈고, 이어 전반 39분에도 싸박의 슈팅도 봉쇄했다. 후반에도 활약은 이어졌다. 후반 20분에는 바로 앞에서 이시영의 발리 슈팅을 쳐냈으며, 이어 후반 36분 최규백이 돌려놓은 헤딩도 감각적인 반사 신경으로 막아냈다.또 후반 막판에는 싸박에 실점을 내줬지만, 천만다행으로 오프사이드로 취소되면서 안도의 한숨을 내쉬었다. 울산은 이번 경기서 총 16개의 슈팅과 13번의 유효 슈팅을 내주는 불안한 수비 스탯을 보여줬다. 보통 이런 기록이라면 대량 실점으로 이어지는 경우가 다반사지만, 푸른 파도를 지키는 거대한 조현우라는 벽이 있었기에 무실점으로 봉쇄하는 데 성공했다.경기 후 방송사와의 인터뷰에서 조현우는 "오늘 많은 분들이 와주셔서 감사하다. 승리를 가져와서 기쁘다"라며 "일단 지금까지 실점한 거에 대해서는 제 책임이라고 생각한다. 수원을 만나면 싸박 선수를 만나면 힘들었다. 하지만 우리가 잘 준비했고 나머지 선수도 잘 준비해서 이긴 거 같다"라며 공을 돌렸다.마지막으로 그는 "선수들이 모두 하나가 돼서 끈기가 생긴 거 같다. 뭐라고 말해야 할지 모르겠지만, 최선을 다해서 준비하겠다. 살아남고 또 버틸 거다. 광주 원정도 이기겠다. 팬들과 함께 올해 K리그1에서 마무리하겠다"라며 각오를 다졌다.한편, 울산은 11월 A매치 휴식기 후 오는 22일(토) 광주FC와 파이널 라운드 4번쨰 일전을 치르게 된다.