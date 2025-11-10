겨울방학에 인기 폭발한 명문 사립고의 사생활

KBS 화면 캡처

큰사진보기 ▲SS501의 리더 김현중은 <꽃보다 남자> 이후 본격적으로 배우 활동을 병행했다. KBS 화면 캡처

긴 활동 기간에 비해 배우로서 많은 커리어를 쌓지 못한 구혜선은 한창 주가를 올리던 2009년 <꽃보다 남자>에서 이야기를 이끌어가는 주인공 금잔디를 연기하면서 전성기를 맞았다. 물론 원작만화와 대만 및 일본 드라마 팬들 사이에선 구혜선의 연기에 호불호가 갈리기도 했다. 하지만 제작진은 금잔디의 이미지가 구혜선과 부합하다고 판단했고 결국 구혜선은 <꽃보다 남자>로 KBS 연기대상 최우수상을 수상했다.



지금은 대형 스타가 된 이민호는 2009년 <꽃보다 남자>에서 신화그룹 후계자이자 F4의 리더 구준표를 연기하면서 라이징 스타로 떠올랐다. 당시 이민호는 구준표 역할을 따내기 위해 직접 원작만화에서 구준표에 해당하는 도묘지 츠카사의 머리 스타일을 하고 오디션을 보는 열의를 보였다. <꽃보다 남자>로 한동안 구준표 이미지가 따라다니던 이민호는 4년 후 <상속자들>에서 또다시 재벌 2세 고등학생을 연기했다.



보이그룹 SS501의 리더 김현중은 <꽃보다 남자>의 서브 주인공 윤지후 역을 통해 본격적으로 연기 활동을 시작했다. "그 결정에 이의 있는데요", "하얀 천과 바람만 있으면 어디든 갈 수 있어", "시켜줘, 금잔디 명예소방관", "119 부르셨죠? 불 끄러 왔는데요" 같은 <꽃보다 남자> 속 간지러운 대사는 대부분 윤지후가 했다고 해도 큰 과장이 아니다. 물론 당시엔 윤지후의 인기에 묻혀 누구도 이를 문제 삼지 않았다.



아마추어 복싱에 도전해 전국체전에서 우승을 차지하고 <스위트홈> 시리즈에서 K드라마 역사상 최고의 걸크러쉬 캐릭터를 연기했던 이시영의 커리어에서도 <꽃보다 남자>는 빠질 수 없는 작품이다. 이시영은 <꽃보다 남자>에서 어린 시절부터 구준표를 짝사랑하는 오민지를 연기했다. 오민지는 구준표가 금잔디와 가까이 지내자 잔디에게 앙심을 품고 그녀를 문란한 여성으로 조작하다가 들통나고 신화고를 떠났다. 드라마보는아재 꽃보다남자 F4 구준표 이민정 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기

F4를 연기한 4명의 남자 배우들은 대부분 연기 경력이 많지 않은 신예들로 캐스팅됐다.KBS 월화드라마는 2005년 32.2%의 시청률을 기록했던 <쾌걸춘향>을 끝으로 MBC와 SBS의 공세에 밀려 고전을 면치 못했다. 일본 만화 원작의 <꽃보다 남자> 역시 이미 2001년과 2005년 대만과 일본에서 드라마로 제작돼 인기를 끈 바 있어 한국판이라 해서 특별히 신선할 것도 없었다. 하지만 <꽃보다 남자>는 젊은 여성 시청자들을 중심으로 폭발적인 인기를 끌면서 32.9%의 최고 시청률을 기록했다.사실 연초는 겨울방학 기간인 데다가 날씨가 추워 학생 시청자들을 끌어모으기가 상대적으로 용이하다. 가상의 명문 사립고를 배경으로 한 <꽃보다 남자>도 겨울방학 기간에 편성한 전략이 학생 시청자들에게 제대로 먹혀들었다. 그 후 KBS에서는 2010년 <공부의 신>과 2011년 <드림하이>, 2013년 < 학교2013 >처럼 겨울방학 시즌에 청소년 캐릭터가 주인공으로 나오는 드라마를 월화드라마로 집중 편성했다.<꽃보다 남자>는 대기업에서 운영하는 명문 사립고 신화고등학교에 수영선수 특별 전형으로 입학한 금잔디(구혜선 분)의 학교생활을 다룬 드라마다. 하지만 드라마 특성상 'F4'로 불리는 남자주인공 4명에 많은 관심이 쏠릴 수밖에 없다. 당시 <거침없이 하이킥>에 출연했던 김범을 제외하면 대부분 연기자로선 신인이나 다름없는 배우들이 F4 역할에 캐스팅됐는데 이들은 <꽃보다 남자>를 통해 스타로 도약했다.<꽃보다 남자>는 이야기를 이끌어가는 학생 역할의 배우들이 상대적으로 연기 경력이 부족했지만 'F4'와 금잔디 주변에 베테랑 배우들을 캐스팅하면서 드라마의 무게감을 높였다. 구준표의 엄마와 누나를 이혜영과 김현주가, 금잔디 부모를 안석환과 임예진이, 전 대통령이자 윤지후의 할아버지 '윤석영' 역을 이정길이 각각 연기했다. 가수 김종진도 소이정(김범 분)의 아버지 역할로 깜짝 출연해 시청자들을 놀라게 했다.아무리 원작 만화의 막장 설정에서 어느 정도 자체 심의를 거쳤다고 하지만 사실 <꽃보다 남자>는 2025년을 기준으로 지상파에서 제작 및 방송되기 어려운 수위의 드라마다. 학교 내 절대 권력자가 특정 학우를 향한 집단 괴롭힘을 조장하고 인신 모욕과 계층 간의 위화감 조성도 서슴지 않는다. 심지어 금잔디는 믿었던 친구에게 속아 납치를 당하고 호텔로 끌려가 불법 촬영 범죄의 피해자가 되기도 했다.