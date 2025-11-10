겨울방학에 인기 폭발한 명문 사립고의 사생활

지난 2009년에 방송돼 최고 시청률 43.6%를 기록한 드라마 <선덕여왕>은 고현정이 연기한 미실이 드라마 초·중반까지 인기를 주도했다(닐슨코리아 시청률 기준). 그리고 시청자들이 드라마에 익숙해지던 21회에서 '비밀병기'가 투입됐는데 바로 김남길이 연기한 비담이었다. 비담은 등장과 함께 엄청난 존재감을 내뿜으며 단숨에 최고의 인기 캐릭터로 떠올랐고 중·후반부의 실질적인 주인공으로 활약했다.
영화 <극한직업>의 이병헌 감독이 연출과 각본을 맡았던 JTBC 드라마 <멜로가 체질>은 방송 기간 내내 시청률 2%를 넘지 못했지만 신선한 연출과 유쾌한 전개로 호평을 받았다. 특히 세 주인공 중 동성친구 소민(이주빈 분)과만 엮이던 이은정(전여빈 분)은 촬영 현장에서 두 얼굴의 CF 감독 김상수를 만나면서 후반부 러브라인을 주도했다. 특별 출연한 손석구가 '신스틸러'로서 역할을 톡톡히 해낸 셈이다.
이처럼 드라마에서는 작가의 계획이나 드라마의 흐름에 따라 드라마 중반에 새로운 캐릭터들이 투입될 때가 있다. 그리고 이들은 때로 작품 속에서 기존 인물들을 능가하는 매력을 발산하면서 시청자들에게 많은 사랑을 받곤 한다. 지난 2009년 초에 방송돼 최고 시청률 32.9%를 기록하며 일약 신드롬을 일으켰던 KBS 드라마 <꽃보다 남자>에서도 드라마 중반에 투입된 이민정이 '신스틸러'로서 엄청난 존재감을 보여줬다.