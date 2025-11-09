광양 예수 '발디비아' 2골, 전남 드래곤즈 PO 희망가 지휘

▲
63분 1초, 전남 드래곤즈 발디비아의 페널티킥 골 순간Ohmynews, 심재철
골 라인으로부터 11미터 지점에 공을 내려놓은 발디비아는 이 결정적인 기회를 놓치지 않고 오른발 인사이드 페널티킥(63분 1초)을 정확하게 왼쪽 구석으로 차 넣었다. 여기서 승리에 대한 자신감을 얻은 전남 드래곤즈 선수들은 인천 유나이티드 수비수들을 계속 괴롭혔고 더 박진감 넘치는 공격 장면을 여러 차례 만들어냈다.
그중에 67분에 알베르띠와 발디비아가 합작한 작품은 실제 골로 들어가지 않았지만 오랫동안 잔상으로 남을 만큼 멋진 장면이었다. 전남 드래곤즈 미드필더 알베르띠가 미드필드 왼쪽 지역에서 반대편으로 넘겨준 롱 킥이 발디비아 앞 공간으로 날아들 때 발디비아는 타이밍을 기막히게 맞춰 오른발 아웃사이드 발리슛을 때린 것이다.
초록 그라운드를 가르는 패스 궤적도 완벽했지만 현장에 있던 5779명 축구팬들 모두 입을 다물 수 없을 정도로 발디비아의 오른발 발리슛은 신의 경지로 보였다. 김동헌 골키퍼가 지키는 인천 유나이티드 골문 상단에 맞고 나온 아쉬움이 조금 남았지만 골이 아니어도 축구팬 모두를 놀랍게 만드는 장면은 얼마든지 있을 수 있다는 것을 말해주는 듯했다.
발디비아는 이러한 활약도 모자라 후반 교체 멤버 정지용의 오른발 노마크 슛이 오른쪽 기둥 하단에 맞고 흘러나오는 것을 기막힌 발목 기술로 돌려차 귀중한 결승골(75분 24초)을 찍어냈다.
또한 발디비아는 88분에 인천 유나이티드에게 페널티킥을 내주는 줄 알고 가슴이 철렁 내려앉기도 했다. 인천 유나이티드 교체 멤버 김성민의 방향 전환 드리블 순간 발디비아가 발을 내밀어 넘어뜨렸다고 최초 페널티킥 휘슬이 울린 것이다. 하지만 VAR 영상을 확인한 설태환 주심은 발디비아의 반칙 상황이 아니라고 최종 판정을 내렸다.
두 번의 VAR 온 필드 리뷰 시간이 길게 늘어지는 바람에 후반 추가 시간이 14분까지 이어졌고 그 사이에 인천 유나이티드의 만회골(90+10분 32초)이 늦게 나왔다. 후반 교체 멤버 김보섭이 왼쪽 측면에서 오른발 인스윙 크로스로 올린 공을 반대편에 자리잡은 박호민이 노마크 헤더골을 터뜨린 것이다.
1.5군으로 뛴 인천 유나이티드 입장에서도 그 이전에 결정적인 득점 기회가 없었던 것이 아니다. 56분에 먼저 골을 터뜨릴 수 있는 결정적인 기회가 쇼타의 오른발 중거리슛으로 나왔지만 전남 드래곤즈 이준 골키퍼가 쳐낸 공을 향해 달려든 서동한의 터치가 길게 떨어지는 바람에 뜻을 이루지 못한 것이다.