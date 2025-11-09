드디어 막 올린 '놀면 뭐하니' 인사모... 전화위복 계기 마련했다

▲MBC '놀면 뭐하니?' 인사모 편 MBC

장기간의 섭외 과정을 거쳐 엄선된 9명의 출연진들. 이제야 사전 모임 형태의 첫 만남에 불과했지만 이날 한자리에 모인 '인사모' 멤버들은 저마다 개성 강한 입담으로 시청자들의 기대에 부응하는 웃음과 재미를 안겨줬다. 비록 "유명세에 비례하지 않는 인기"라는 전제를 인정하는 이들이었지만 나름의 경쟁 심리가 발동되기 시작했다.

​

최근 유튜브, SNS 등을 통해 제2의 전성기를 맞고 있는 최홍만, SBS <비서진>으로 새롭게 인기몰이에 돌입한 김광규, 늘 인기에 대한 야심을 드러내는 허경환, 투컷 등 별다른 접점 없는 연예인들이 '인사모'라는 주제어 하나만으로도 개성 넘치는 입담을 뽐낼 수 있었다.

​

그러자 마치 오래 전부터 친분을 쌓아온 것 마냥 격의 없는 이야기 속에 티격태격 케미가 형성되면서 과거 '못친소' 등 <무도> 시절 특집과는 또 다른 맛을 느끼게 하는 기획물로 탈바꿈하기 시작했다. 예능에 익숙하건 그렇지 못하건 상관없이 쏠쏠한 재미가 방송 내내 마련된 것이다. <놀면 뭐하니?>로선 고정 멤버 1인이 갑자기 하차를 하게 되는 어려움에 직면했지만 이들 '인사모' 멤버들의 맹활약에 힘입어 오히려 전화위복의 계기가 찾아온 셈이기도 했다.

추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기