드디어 막 올린 '놀면 뭐하니' 인사모... 전화위복 계기 마련했다

'놀면 뭐하니?' 인사모 편
첫 번째 코너로 참가자들의 속마음을 알아보는 시간을 마련했다 "솔직히 이 멤버에서 난 인기 톱 3안에 든다"라는 질문에 대해 현봉식을 제외한 8명이 O버튼을 눌렀다. 이에 대한 저마다의 '자기애' 넘치는 답변이 곳곳에서 쏟아졌고 이를 비난하는 야유와 맞물려 현장은 순식간에 웃음 바다가 되었다.
그런가 하면 제작진은 120명의 시민들에게 설문 조사를 의뢰한 인기 투표 순위를 발표해 녹화 현장을 한바탕 들썩이게 만들었다. 그 결과 1위 김광규, 2위 허성태, 3위 하하, 4위 정준하, 5위 허경환, 6위 현봉식, 7위 한상진, 8위 최홍만, 9위 투컷 순서가 발표되었다
"학교 다닐 때 1등 한 번도 못 해봤는데 기분이 너무 좋다. 올림픽으로 치면 금메달 아니냐. 금 한 돈 달라"며 너스레를 떤 김광규와 달리 "다 필요 없어! 이 방송국 놈들아!"라며 분노(?)를 표시한 투컷의 대조적인 반응이 이날 방송의 백미를 장식했다.
전화위복 계기 마련한 기획물