SBS '비서진' 시청률은 낮은데... 넷플릭스에선 이유 있는 '인기몰이'

▲
SBS '내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진'SBS
다음 촬영은 이서진에겐 가장 친숙한 장소에서 진행되었다. 다름 아닌 나영석 PD가 속한 에그이즈커밍에서 이뤄지는 <와글와글> 녹화였기 때문이다. 심지어 연예인임에도 불구하고 안면 인식 출입이 가능할 만큼 자주 들렀던 곳이다보니 이서진으로선 매니저 이전에 마치 본인 사무실을 방문하는 듯 여유롭게 나 PD와 만남을 가졌다.
이동 도중 먹거리 구입을 위한 경로 문제로 옥신각신 다툼(?)을 벌인 연예인 vs. 매니저의 웃음 넘치는 갈등을 전해들은 나 PD는 "어떻게 저렇게 불편한 사람을 매니저로 두고 쓰냐? 사람이 달라졌다. 지난번 이수지 땐 국물도 다 빨아 먹더니만..."이라고 언급해 웃음을 자아냈다.
본 촬영을 위해 현장을 찾아온 또 다른 후배 배우 이광수를 향해선 "2년 넘으면 결혼하든가 헤어지든가 하더라"고 말했고, 김광규는 "서진이는 1년도 못 넘긴다. 쟤는 다 해어졌다"며 '팩트 폭격'을 날렸다. 이서진은 "그래서 나 혼자다"라고 덧붙이며 셀프 폭로를 이어갔다. 뒤이어 어느 술집에서의 뒷풀이를 통해 고단했던 하루 일과를 훈훈하게 정리했다.
무례한(?) 매니저 덕분에 배가 되는 재미