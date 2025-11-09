SBS '비서진' 시청률은 낮은데... 넷플릭스에선 이유 있는 '인기몰이'

사이트 전체보기
[리뷰] SBS <내겐 너무 까칠한 매니저-비서진> 노장 매니저들의 시트콤 수행기... 젊은 시청자 취향 저격

김상화(steelydan)
25.11.09 09:48최종업데이트25.11.09 09:48
SBS '내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진'
SBS 예능 <내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진>(아래 '비서진')이 한 주 결방의 아쉬움을 두 배 이상의 웃음으로 만회했다. 지난 7일 밤 방영된 <비서진> 5회에선 배우 지창욱과 도경수의 일정을 수행하는 '늦깎이 매니저' 이서진+김광규 콤비의 못말리는 하루가 소개되어 시청자들을 폭소케 만들었다.

<비서진>은 개그우먼 이수지를 시작으로 배우 엄지원, 선우용여, 안은진+장기용 등 다양한 연예인들을 '수발'하는 이서진+김광규의 매니저 체험을 통해 관찰 카메라+토크 예능+'티키타카'식 케미를 화면 속에 담아왔다. 제각기 다른 성격의 연예인들을 상대하느라 때론 당황스러움을 감추지 못하는 두 중견 배우의 못말리는 하루 일과는 이내 시청자들을 사로 잡았고 대작 프로그램이 아님에도 불구하고 넷플릭스 한국쇼 부문 Top 10에 꾸준히 이름을 올리는 인기를 얻고 있다.

비록 시청률은 첫회 이후 2%대로 높지 않음에도 불구하고 유튜브, SNS, 커뮤니티 등을 통해 호평을 받아온 <비서진>은 지난주 결방(프로야구 한국시리즈 5차전 편성) 악재에도 후배 배우들과의 시트콤 같은 일정 소화를 통해 기대에 부응하는 재미를 안겨줬다.

OTT 신작 홍보 활동 나선 지창욱+도경수
SBS '내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진'
이번 <비서진>이 담당하게 된 연예인은 디즈니플러스 신작 시리즈 <조각도시>의 두 주역, 지창욱과 도경수였다. 과거 자신이 출연했던 영화 <조작된 도시>에 기반을 둔 새 작품에 다시 한번 출연하게 된 지창욱과 처음 악역 도전에 나선 도경수는 각종 유튜브 콘텐츠 출연이라는 바쁜 홍보 일정을 앞두고 있었다.

그동안 저세상 텐션(이수지), 원로 배우(선우용여) 보필에 진땀을 흘렸던 이서진과 김광규로선 모처럼 남자 후배들과의 일정 소화를 앞두고 지각을 하는 실수를 범했지만 되려 제작진을 향해 "내가 남자애들 섭외하지 말라고 그랬지!"라며 화를 내 웃음바다로 만들었다.

그런가 하면 지각을 둘러싼 이유로 서로의 탓을 하며 급기야는 멱살까지 잡는 몸개그 행동으로 현장을 초토화시키기도 했다. 부케 '조점석'을 내세운 배우 조정석의 유튜브 제작 현장에선 손수 고기를 구우면서 촬영 도중 잡음이 삽입되지 않게 하려는 김광규의 몸부림(?)이 코미디 영화 못잖은 상황을 연출하기에 이른다.

나영석 PD 만난 노장 매니저들의 뒤끝(?)
SBS '내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진'
다음 촬영은 이서진에겐 가장 친숙한 장소에서 진행되었다. 다름 아닌 나영석 PD가 속한 에그이즈커밍에서 이뤄지는 <와글와글> 녹화였기 때문이다. 심지어 연예인임에도 불구하고 안면 인식 출입이 가능할 만큼 자주 들렀던 곳이다보니 이서진으로선 매니저 이전에 마치 본인 사무실을 방문하는 듯 여유롭게 나 PD와 만남을 가졌다.

이동 도중 먹거리 구입을 위한 경로 문제로 옥신각신 다툼(?)을 벌인 연예인 vs. 매니저의 웃음 넘치는 갈등을 전해들은 나 PD는 "어떻게 저렇게 불편한 사람을 매니저로 두고 쓰냐? 사람이 달라졌다. 지난번 이수지 땐 국물도 다 빨아 먹더니만..."이라고 언급해 웃음을 자아냈다.

본 촬영을 위해 현장을 찾아온 또 다른 후배 배우 이광수를 향해선 "2년 넘으면 결혼하든가 헤어지든가 하더라"고 말했고, 김광규는 "서진이는 1년도 못 넘긴다. 쟤는 다 해어졌다"며 '팩트 폭격'을 날렸다. 이서진은 "그래서 나 혼자다"라고 덧붙이며 셀프 폭로를 이어갔다. 뒤이어 어느 술집에서의 뒷풀이를 통해 고단했던 하루 일과를 훈훈하게 정리했다.

무례한(?) 매니저 덕분에 배가 되는 재미
SBS '내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진'
앞서 방영되었던 엄지원, 안은진 편에 비해 이번 지창욱+도경수 편은 정반대의 분위기로 진행되면서 재미를 배가 시켰다. 과거 작품에서의 호흡을 맞춘 경험과 더불어 후배들에 대한 자상함을 내비쳤던 것과는 다르게 마치 연예인들이 상전(?)을 모시는 듯한 불편함의 연속이 되려 방송 내내 웃음을 쏟아내는 효과로 연결되었다.

여느 프로그램+출연자였다면 자칫 '인성 논란'이 빚어질 법도 했지만 이서진+김광규이기 때문에 오히려 지극히 당연한 행동과 반응으로 연결될 수 있었다. 출연했던 지창욱+도경수의 팬들 또한 유튜브 댓글 등을 통해 "우리 배우들 마구 굴려(?)줘서 더 재밌었다"라고 화답할 만큼 재미 측면에선 성공적인 방영분을 만들어 냈다.

자칫 잘못 행동했을 경우 무례함과 불손함으로만 비춰질 수 있는 행동일 수도 있었지만 코미디 드라마+시트콤 같은 분위기 조성을 통해 매니저 vs. 연예인 사이 관계를 유머 넘치게 비틀 수 있었다. 덕분에 앞선 <비서진> 방영분과는 차별화된 재미를 시청자들에게 선사했다. 동시에 타 방송사에서 형성된 '나영석 월드' 속 연예인들이 SBS를 통해 만남을 갖는 진기한 장면도 연출되었다.

비록 MBC <나 혼자 산다>와의 동시간대 편성으로 인해 시청률 측면에선 불리함을 안고 있지만 오히려 젊은 시청자들의 뜨거운 호응 속에 글로벌 OTT 넷플릭스를 통한 인기 몰이가 착실히 이뤄지고 있다. 경쟁작의 높은 장벽 혹은 결방 같은 악재가 <비서진>에겐 그리 큰 문제거리가 되지 않는 이유도 여기에 있었다.
덧붙이는 글 이 기사는 김상화 칼럼니스트의 블로그( https://blog.naver.com/jazzkid )에도 실립니다.
