로제와 '케데헌'... 케이팝, 그래미 새 역사 쓸까?

▲<케이팝 데몬 헌터스>의 사운드트랙은 올해의 노래상(Golden)을 포함해 총 5개 부문에 후보로 이름을 올렸다. 넷플릭스

역사상 가장 성공한 넷플릭스 영화 <케이팝 데몬 헌터스>, 빌보드 핫 100 차트 1위에 8주간 오른 주제가 'Golden'의 존재감 역시 무섭다. 가상 걸그룹 헌트릭스(이재, 오드리 누나, 레이 아미)가 부른 'Golden'은 올해의 노래상 후보에 오른 것은 물론 최우수 팝/듀오 그룹 퍼포먼스, 최우수 비쥬얼 미디어 작곡, 최우수 리믹스드 레코딩 부문(데이비드 게타 리믹스) 등에 후보로 이름을 올렸다.



<케이팝 데몬 헌터스>의 사운드 트랙 앨범은 '최우수 컴필레이션 사운드트랙 포 비쥬얼 미디어' 부문 후보에 올랐다. 한편 하이브 소속의 미국 걸그룹 캣츠아이 역시 최우수 신인 아티스트상을 포함한 총 2개 부문에 이름을 올렸다. 캣츠아이는 로제, 헌트릭스와 더불어 최우수 팝 듀오/그룹 퍼포먼스 후보에 모두 올랐다.



곡의 대부분이 영어 가사로 쓰여진 '아파트', 미국인이 작곡하고 부른 'Golden' 등을 모두 케이팝이라 분류할 수 있는지에 대해선 의견이 엇갈린다. 캣츠아이 역시 하이브와 게펜 레코드가 손을 잡고 제작했지만 주 활동 무대는 미국이다. 그러나 케이팝의 범주를 어디까지로 잡든, 이들이 모두 케이팝의 영향권에 있다는 것에는 이견이 없다.



<뉴욕 타임스>는 "로제와 '골든'이 그래미의 메인스트림에 진입했다"고 전했으며, ABC 뉴스는 "케이팝 여성이 2026 그래미 후보를 지배했다"는 평가를 내놓았다. 케이팝의 약진은 근래 레코딩 아카데미가 3800명가량의 신규 회원을 추가한 것과도 무관하지 않다. 신규 회원 중 50%는 39세 이하, 58%는 유색 인종, 35%는 여성인 것으로 알려졌다.



켄드릭 라마, 9개 부문 노미네이트... 이번에도?



한편 올해 그래미 어워드에서는 지난해 < GNX >를 발표한 켄드릭 라마가 3개의 주요 부문(올해의 노래상, 올해의 레코드상, 올해의 앨범상)을 포함해 총 9개 부문에 후보로 이름을 올리면서 최다 노미네이트의 주인공이 되었다. 켄드릭 라마는 올해 그래미 어워드에서 드레이크에 대한 디스곡 'Not Like Us'로 올해의 노래상, 올해의 레코드상을 받으며 드레이크와의 디스전을 완벽하게 승리로 장식한 바 있다. 올해에도 유력한 후보다.



팝스타 레이디 가가, 프로듀서 잭 안토노프, 프로듀서 서킷(Cirkut)은 7개 부문 후보에 올랐다. 지난해의 돌풍을 이어간 팝스타 사브리나 카펜터, 2026 슈퍼볼 하프타임쇼 공연을 확정한 라틴 팝의 제왕 배드 버니(Bad Bunny), 알앤비 싱어송라이터 겸 배우인 리온 토마스(Leon Thomas)가 6개 부문 후보에 오르며 그 뒤를 이었다.



16년 만에 새 앨범을 발표한 힙합 듀오 클립스(Clipse), 래퍼 도치(Doechii)도 5개 부문에 후보로 이름을 올렸다. 지난해 인천 펜타포트 락 페스티벌을 통해 내한한 밴드 턴스타일(Turnstile)도 최우수 록 앨범을 비롯해 총 5개 부문에 후보로 올렸다. 타일러 더 크리에이터(Tyler, the Creator)는 1년 동안 발표한 두 앨범(< CHROMAKOPIA > < Don't tap the glass >)을 서로 다른 부문 후보에 올리는 진기록을 세웠다. 후보에 오를 것으로 예상되었던 밴드 콜드플레이(Coldplay), 팝스타 위켄드(The Weeknd), 래퍼 플레이보이 카티(Playboi Carti) 등은 고배를 마셨다. 한편 제68회 그래미 어워드는 오는 2026년 2월 1일 미국 로스앤젤레스 크립토닷컴 아레나에서 열릴 예정이다.

