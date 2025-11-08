'1라운드1승 5패' 기업은행, '우승후보 기세' 어디로?

흥국생명이 기업은행을 4연패로 몰아 넣으며 시즌 두 번째 승리를 챙겼다.
요시하라 토모코 감독이 이끄는 흥국생명 핑크스파이더스는 지난 7일 경기 화성 종합실내체육관에서 열린 진에어 2025-2026 V리그 여자부 1라운드 IBK기업은행 알토스와 원정 경기에서 세트스코어 3-2(25-23,29-27,20-25,15-25,15-11)로 승리했다.
지난 10월18일 정관장 레드스파크스와의 개막전 승리 이후 내리 4연패를 당했던 흥국생명은 기업은행을 상대로 연패에서 탈출하며 5위로 1라운드 일정을 마쳤다(2승4패).
흥국생명은 레베카 라셈이 44.74%의 성공률로 34득점을 퍼부으며 공격을 주도했고 이다현이 블로킹 5개를 포함해 16득점, 박민지와 문지윤도 나란히 9득점을 올리며 흥국생명의 승리에 힘을 보탰다.
반면에 첫 두 세트를 내줬다가 3,4 세트를 따내며 '리버스 스윕'에 도전했던 기업은행은 5세트에서 다시 힘이 빠지면서 4연패의 수렁에 빠졌고 주전 세터 김하경이 부상을 당하는 대형 악재까지 있었다.
