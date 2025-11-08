'1라운드1승 5패' 기업은행, '우승후보 기세' 어디로?

한국배구연맹

기업은행의 주전세터 김하경은 7일 흥국생명전에서 2세트 블로킹 도중 발목이 꺾이는 안타까운 부상을 당했다.컵대회 우승을 통해 한껏 기세를 올린 기업은행은 지난 10월 16일 시즌 개막에 앞서 열린 미디어데이에서도 각 구단 감독에게 우승 후보를 묻는 질문에서 7표 중 5표를 얻는 '몰표'를 받았다. 실제로 '배구여제' 김연경이 없는 이번 시즌 V리그에서 기업은행 만큼 탄탄한 선수 구성을 자랑하는 팀을 찾기는 힘들었다. 하지만 기업은행은 팬들의 기대와 달리 시즌 초반부터 하위권으로 추락하며 크게 고전하고 있다.지난 10월 19일 시즌 첫 경기에서 GS칼텍스에게 일격을 당한 기업은행이 같은 달 24일 외국인 선수 조 웨더링튼이 빠진 페퍼저축은행을 상대로 시즌 첫 승을 따내면서 정상궤도에 오르는 듯 했다. 하지만 기업은행은 이후 4경기에서 단 1승도 챙기지 못하고 내리 4연패에 빠지면서 1승5패로 1라운드 일정을 마쳤다. 현재 여자부 7개 구단 중에서 1라운드에서 시즌 2승을 따내지 못한 팀은 기업은행이 유일하다.4연패에 빠진 것도 안타깝지만 더욱 심각한 문제는 기업은행에 예상치 못했던 부상 악재들이 계속 쏟아지고 있다는 점이다. 작년 4월 3년 총액 21억 원을 투자해 영입한 이소영은 지난 시즌 34경기에서 69득점으로 부진한 데 이어 이번 시즌에도 2경기에서 5득점에 그치다가 어깨 부상을 당하고 팀을 이탈했다. 결국 수술을 받기로 결정하면서 사실상 시즌 아웃이 확정된 이소영은 구단에 계약 해지를 요청했다.7일 흥국생명전에서는 주전세터 김하경마저 부상으로 이탈하는 또 하나의 악재가 있었다. 김하경은 2세트 중반 블로킹을 하고 착지하는 과정에서 발목이 꺾이면서 들것에 실려 나갔고 다시는 코트에 돌아오지 못했다. 기업은행에서 가장 경험이 많은 김하경 세터의 공백이 길어진다면 기업은행은 실업팀에서 활약하다가 지난 6월 기업은행에 합류한 박은서와 프로 2년 차 신예 최연진으로 세터진을 꾸려야 한다.기업은행은 컵대회 MVP에 선정됐던 육서영이 초반 6경기에서 40득점에 그치며 기대한 만큼의 위력을 보여주지 못하고 있고 191cm의 장신 아웃사이드히터 킨켈라도 준수한 공격에 비해 수비력(리시브 효율 20%)이 크게 떨어진다. 결국 기업은행은 지난 시즌과 마찬가지로 '빅토리아만 막으면 이길 수 있는 팀'으로 전락하고 있다. 시즌 전 우승 후보로 평가 받던 기업은행이 초반 최대 위기를 맞고 있다.