로제·케데헌, 그래미 '올해의 노래' 후보… K팝 '새 역사'

2025년 9월 7일 뉴욕 엘몬트 UBS 아레나에서 열린 MTV 비디오 뮤직 어워즈에서 한국계 뉴질랜드 가수 로잔 파크(로제)가 'Apt.'로 최우수 곡상을 수상한 뒤 기자회견장에서 상을 들고 포즈를 취하고 있다. AFP/연합뉴스
블랙핑크 로제와 넷플릭스 애니메이션 <케이팝 데몬 헌터스>가 미국 대중음악계 최고 권위를 지닌 '그래미 어워즈' 본상에 해당하는 제너럴 필즈(General Fields) 후보에 오르며 K팝 역사를 새로 썼다.
7일(현지시각) 시상식을 주관하는 미국 레코딩 아카데미는 제68회 그래미 어워즈에서 로제의 '아파트'(APT.)를 제너럴 필즈인 '올해의 노래'와 '올해의 레코드'를 포함한 총 3개 부문 후보로 지명했다.
<케이팝 데몬 헌터스>의 오리지널사운드트랙 '골든'(Golden)은 '올해의 노래'를 포함해 총 5개 부문 후보에 올랐다.
로제 3개·케데헌 5개 부문 후보… BTS 넘었다
로제의 '아파트'는 미국 빌보드 메인 싱글차트 '핫100'에 45주 연속 진입하며 폭발적인 인기를 끌었다. 또한 세계적인 팝스타 브루노 마스와 함께 노래를 부르며 '베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스' 후보로도 지명됐다.
로제는 지난 9월 열린 '2025 MTV 비디오 뮤직 어워즈'(VMA)에서 '아파트'로 K팝 솔로 아티스트 최초의 '올해의 노래' 대상을 수상한 바 있다.
지난 6월 공개되어 넷플릭스 역대 최고 히트작으로 떠오른 <케이팝 데몬 헌터스>의 '골든'도 '올해의 노래'를 포함해 '베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스', '베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어' 등의 후보로 이름이 불렸다.