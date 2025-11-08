로제·케데헌, 그래미 '올해의 노래' 후보… K팝 '새 역사'

▲<케이팝 데몬 헌터스> 스틸컷 <케이팝 데몬 헌터스> 스틸컷

'골든'은 작곡하고 부른 이재(EJAE)는 후보로 지명된 직후 미국 연예전문매체 <버라이어티>에 "도저히 믿어지지 않는다"라며 "아직도 충격에서 벗어나지 못했다"라고 소감을 전했다.



'아파트'와 '골든'이 함께 후보에 오른 '올해의 노래'는 레이디 가가 '아브라카다브라', 사브리나 카펜터 '맨차일드', 빌리 아일리시 '와일드 플라워' 등이 경쟁한다.



1959년부터 시작된 그래미 어워즈는 미국 최고의 권위와 최대 규모의 시상식으로 자리 잡으며 대중음악 흐름을 이끌고 있다. 레코딩 아카데미 회원들의 투표로 매년 가장 인기 있고 높은 평가를 받은 노래, 아티스트, 프로듀서 등에 수여한다.



상업적 성공도 중요하지만 음악성에 무게를 두기 때문에 결과를 예측하기가 무척 까다롭고, 후보로 지명만 돼도 엄청난 영예로 여겨진다.



한국인으로는 소프라노 조수미가 1993년 '베스트 오페라 레코딩'을 수상했고, 음반 엔지니어 황병준 사운드미러코리아 대표가 2012년 '베스트 클래식컬 엔지니어드 레코딩'과 2016년 '베스트 코럴 퍼포먼스상'을 받은 바 있다.



K팝에 야박했던 그래미... 이번엔 다를까



K팝 장르에서는 방탄소년단이 3년 연속 '베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스' 후보에 올랐지만 수상으로는 이어지지 않았다. 하지만 올해는 두 곡이나, 그것도 처음으로 제너럴 필즈 후보로 지명되면서 K팝의 저력을 다시 한번 과시했다.



<포브스>는 "K팝은 지난 10년간 세계적인 현상(global phenomenon)으로 떠올랐으나 그래미 어워즈에서는 제대로 평가받지 못했다"라며 "그동안 방탄소년단이 유일한 후보였으나, 더 이상 그렇지 않다"라고 전했다.



그러면서 "'아파트'와 '골든'이 후보에 오른 것은 역사적인 일이지만, 전혀 놀라운 일은 아니다"라며 두 노래의 후보 지명은 당연하다는 반응을 보였다.



<로스앤젤레스타임스>도 "여러 아티스트가 주요 부문(제너럴 필즈) 후보에 올라 K팝이 주류 음악으로 인정받았다는 것을 보여줬다"라며 "이는 그래미가 K팝을 팬덤 중심 현상이 아닌 예술적 가치로 평가하기 시작했음을 보여주는 전환점"이라고 분석했다.



그러면서 "방탄소년단의 부상 이후 그래미는 K팝에 관심을 보여왔으나, 주요 부문에서는 그렇지 않았다"라며 "올해는 K팝을 기반으로 한 여러 아티스트가 주요 부문 후보에 올랐는데, 이는 그래미가 K팝을 팝 음악의 중요한 부분으로 인정한 것"이라고 강조했다.



한편, 하이브와 미국 음반사 게펜 레코드가 만든 한미 합작 걸그룹 '캣츠아이'는 신인상인 '베스트 뉴 아티스트'와 '베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스' 후보에 올랐다.



올해 미국 토니상을 차지하며 브로드웨이 최고의 뮤지컬로 인정받은 한국 대학로 작품 <어쩌면 해피엔딩>은 '베스트 뮤지컬 시어터 앨범' 후보로 지명됐다.



레코딩 아카데미는 부문별 후보를 대상으로 오는 12월 12일부터 내년 1월 5일까지 투표를 진행하며 내년 2월 1일 미국 로스앤젤레스 크립토닷컴 아레나에서 열리는 시상식에서 최종 결과를 발표한다.



추천 2 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기