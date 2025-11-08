강팀 스위스와 비긴 한국 축구 소년들, U17 월드컵 32강 진출 유력

2025 FIFA U17 월드컵 F조 결과 (11월 8일 오전 0시 15분, 어스파이어존 4번 구장 - 카타르 도하)

★ 한국 0-0 스위스

◇ 한국 선수들 (4-5-1 감독 : 백기태)

FW : 남이안(71분↔김지우)

MF : 김예건, 김지성(60분↔정현웅), 박현수, 김도민, 오하람(60분↔김도연)

DF : 김민찬, 구현빈, 정희섭, 임예찬(90+5분↔류혜성)

GK : 박도훈

◇ F조 현재 순위

1 스위스 4점 1승 1무 4득점 1실점 +3

2 한국 4점 1승 1무 2득점 1실점 +1

3 멕시코 3점 1승 1패 2득점 2실점 0

4 코트디부아르 0점 2패 1득점 5실점 -4

이강인(파리 생 제르맹)의 뒤를 이어 한국 축구를 이끌 왼발잡이 실력자 김예건의 발끝에서 골이 터지지 않아 아쉬움이 남은 게임이었지만, 2009년 이 대회 우승 팀 스위스를 맞아 조금도 물러서지 않는 당당한 게임을 펼쳤다는 것만으로도 괜찮은 평점을 줄 만하다.백기태 감독이 이끄는 한국 17세 이하 남자축구대표팀이 우리 시각으로 8일(토) 오전 0시 15분 카타르 도하에 있는 어스파이어존 4번 구장에서 벌어진 2025 FIFA(국제축구연맹) U17 월드컵 F조 스위스와의 두 번째 게임을 0-0 득점 없이 비기고 32강 토너먼트 진출 자신감을 드러냈다.4일 전 멕시코와의 조별리그 첫 게임을 2-1로 이긴 우리 선수들은 이번 스위스와의 두 번째 게임에서도 그 멤버 그대로 나와 탄탄한 조직력을 자랑했다. 코트디부아르와의 첫 게임에서 4-1 대승을 거둔 스위스 공격력이 날카로웠지만 박도훈 골키퍼와 주장 구현빈을 중심에 두고 침착하게 '선 수비-후 역습'의 패턴을 잘 유지한 것이다.전반은 스위스에게 일방적으로 밀렸다고 할 수 있지만 후반에는 반대로 스위스 골문을 더 많이 위협하며 결승골에 근접한 공격 장면을 여러 차례 만들어냈다. 슛(한국 9개, 스위스 18개)과 유효슛(한국 4개, 스위스 3개) 기록에서 실제 게임 양상을 그대로 읽을 수 있는 것이다.스위스 플레이 메이커 믈라덴 미얄로비치가 오른쪽 측면 돌파로 만든 결정적인 득점 기회(37분)에서 네비오 셰레르의 오른발 슛이 구석으로 빨려들어가는 것처럼 보였지만 우리 박도훈 골키퍼가 슛 방향을 예측하고 자기 오른쪽으로 몸 날려 기막히게 막아냈다.이 고비를 넘은 우리 선수들은 후반에 더 끈질긴 압박 수비를 펼치며 게임 흐름을 바꾸는데 성공했다. 전반에 주장 구현빈이 옐로 카드를 받은 것도 모자라 후반 시작하자마자 정희섭까지 카드를 받는 바람에 우리 센터백 둘 다 파울 트러블에 걸렸지만 곧 평정심을 회복하여 큰 실점 위기 없이 게임을 끝낼 수 있었다.특히 71분부터는 체격 조건 뛰어난 스위스 공격수 제레미 바레레와가 들어와 우리 센터백들에게 큰 부담을 줬지만 박도훈 골키퍼가 몸을 날려야 할 정도로 아찔한 슛을 허용하지는 않았다.그 사이 우리 공격은 후반 교체 멤버들을 적절하게 활용하면서 스위스 골문을 여러 차례 위협했다. 김예건이 과감한 왼쪽 끝줄 앞 돌파로 얼리 크로스를 날린 50분부터 스위스 골문 앞이 더 바빠졌다. 김예건은 59분에도 왼발잡이 플레이 메이커 김도민의 패스를 받아 과감한 왼발 중거리슛으로 스위스 골키퍼 테어도르 피사로를 충분히 흔들어 놓았다.88분에는 우리에게 결승골 기회가 찾아왔다. 스위스 수비 집중력이 흐트러진 사이에 김예건의 헤더 패스를 받은 후반 교체 멤버 정현웅이 골문 앞 오른발 슛으로 결승골을 노렸지만 스위스 수비수가 몸을 내던져 막아내는 바람에 아쉽게 뜻을 이루지 못했다.후반 추가 시간 7분도 다 끝날 무렵 또 다른 교체 멤버 김지우가 오른발 대각선 슛으로 극장 결승골을 노렸지만 스위스 피사로 골키퍼 정면으로 날아가 잡히고 말았다.이제 우리 선수들은 오는 10일(월) 오후 9시 30분 어스파이어존 8번 구장에서 아프리카 예선을 통과한 코트디부아르를 만나게 된다. 스위스-멕시코 게임 결과에 따라 우리 선수들이 조 1위로 32강에 올라갈 수 있는 가능성도 남아있다.