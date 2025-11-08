'진땀 무승부→2위 유지' U17 대표팀, 토너먼트 진출 '청신호'

무승부를 기록한 대표팀이지만, 토너먼트 진출 가능성을 높이는 데 성공했다.백기태 감독이 이끄는 대한민국 U17 대표팀은 8일 오전 0시 15분(한국시간) 카타르 도하의 어스파이어존에서 열린 '2025 국제축구연맹(FIFA) U17 월드컵' 조별리그 F조 2차전에서 스위스와 0-0으로 비겼다.이로써 대표팀은 1승 1무로 승점 4(골득실+1)를 쌓아 조 2위를 유지했고, 스위스 역시 1승 1무(승점 4)지만 골득실에서 앞서 1위 자리를 지켰다.앞선 대표팀은 1차전에서 북중미의 '복병' 멕시코를 상대로 기분 좋은 출발을 알렸다. 4-4-2 전형을 기반으로 상대 공격을 확실하게 억제했고, 단 5개의 슈팅으로 2골을 뽑아내는 효율적인 모습을 통해 승점 3점을 따냈다. 또 이는 U17 대표팀 역사상 처음으로 멕시코를 상대로 승리를 따내면서, 새로운 기록을 작성했다.승리의 기쁨도 잠시, 대표팀은 빠르게 재정비에 나서 '유럽 전통 강호' 스위스와 맞붙었다. 스위스는 앞선 1차전에서 코트디부아르를 4-1로 대파하며 압도적인 공격력을 자랑했던 만큼 쉽지 않은 상대였다. 그러나 백기태호는 오히려 상대를 압도하는 모습을 보였다. 전반 9분 남이안의 슈팅이 아쉽게 빗나가며 선제골 기회를 놓쳤다.스위스도 서서히 반격에 나섰고, 전반 42분 크로스를 받은 미하일로비치가 오른발로 슈팅을 날렸으나, 박도훈의 벽을 넘어서지 못했다. 이후 결정적 장면은 없었고, 전반은 종료됐다. 후반 시작과 함께 대표팀은 정희섭이 페널티 박스 안에서 파울을 범하면서 VAR까지 가는 아찔한 상황이 연출됐지만, 최종적으로 페널티킥이 선언되지 않으며 안도의 한숨을 내쉬었다.대표팀도 재정비 후 빠르게 공세에 나섰고, 김예건·김도민·남이안·정현웅이 차례로 공격 능력을 뿜어냈으나 득점으로는 이어지지 않았다. 종료 직전까지는 결정적인 기회는 나오지 않았고, 경기는 0-0 무승부로 종료됐다.참으로 쉽지 않았던 경기였지만, 대표팀은 소기의 목적을 달성했다. 최근 U20 월드컵에서는 2연속 4강 진출(2019·2023)과 함께 좋은 성적을 기록했으나 U17 대회서는 그렇지 않았다. 최고 성적은 2019년 김정수 감독(현 제주SK 대행)이 기록한 8강이 최고이며, 직전 대회서는 변성환 감독(현 수원 삼성) 체제 아래 3전 전패로 짐을 싸야만 했다.이번 대회서도 쉽지 않은 여정이 예고됐다. 48개국으로 늘어난 상황 속 무려 32팀이 토너먼트에 진출하는 구조였지만, 한 조에 묶인 상대들이 예사롭지 않았기 때문. 하지만 첫 경기서는 멕시코를 제압하며 이변을 일으켰고, 이에 더해 가장 강력한 상대로 평가됐던 스위스를 상대로도 승점을 획득하는 데 성공했다.강력한 공격력을 자랑하는 스위스를 상대로 대표팀은 좀처럼 기세를 펴지 못했다. 전반에는 빠른 공수 전환에 고전하는 모습이었다. 전반에는 단 한 차례의 유효 슈팅도 때리지 못하면서 고전을 면치 못했고, 2차례나 유효 슈팅을 헌납하면서 위기를 맞기도 했다. 후반에도 흐름은 비슷하게 흘러갔다.전방에 자리한 '핵심' 김예건을 필두로 점차 반격에 나섰고, 1차전서 공격 포인트를 기록한 남이안·김도민도 차례로 위협적인 모습을 선보였다. 후방에서도 점차 안정을 되찾으면서 빌드업 구조가 다양하게 나왔고, 1차전서 좋은 활약을 선보인 박도훈 골키퍼도 여러 차례 선방을 기록하면서 힘을 실어줬다.비록 승점 1점에 그치며 아쉬움을 낳았지만, 대표팀은 토너먼트 진출 가능성을 확실하게 높였다. 현재 승점 4점인 백기태호는 선두 스위스와는 승점 동률을, 3위 멕시코와는 단 1점 차다. 최하위 코트디부아르와는 4점 차로 남은 경기와는 상관없이 조 3위를 확보했다. 결국 최종전서 무승부 이상의 성과를 거두게 되면, 32강으로 향할 확률이 높아졌다는 것.물론 현재 순위를 그대로 지키게 되면, 무난하게 올라갈 수 있으나 최소한의 안전장치를 마련했다는 거는 상당히 긍정적이다.한편, 대표팀은 짧은 휴식 후 오는 10일(월) 오후 9시 30분(한국시간) 코트디부아르와 F조 최종전을 치르게 된다.