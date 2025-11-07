15년째 딸 찾아다니는 엄마, 보험 사실 감춘 이유

인디그라운드

* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.

"보험이 다음 달에 만료되어서요. 현재 실종 상태를 사망으로 신고하지 않으시면 보험금을 청구받으실 수 없으세요."

영화 <우리의 내일> 스틸컷01.막내 미래가 실종된 지 15년. 어려운 형편 속에서도 동생을 찾을 수 있다는 희망을 잃지 않은 채 살아가던 가족은 오래전 그들이 살던 동네에서 그와 닮은 사람에 대한 제보를 받는다. 오랜 시간이 흐른 탓에 왼팔에 있는 큰 흉터 말고는 확인해 볼 방법이 없는 상황. 딸 우리(최서원 분)와 아들 민성(조승민 분)은 엄마(양말복 분)와 함께 버스를 타고 그곳으로 향한다. 단순한 실종 가족의 이야기처럼 보이던 영화는 우리가 동생 보험금과 관련한 전화 한 통을 받으며 분위기가 달라지기 시작한다. 동생의 실종 사실을 사망으로 신고하지 않으면 받을 수 없다는 보험에 대해 엄마가 이미 알고 있었음에도 말하지 않고 감춰왔음을 알게 되면서다.영화 <우리의 내일>은 막냇동생 미래의 실종 사건을 출발점으로 삼고 있다. 이 사건은 단지 한 가족의 비극으로 내세워지는 것이 아니라 시간이 지남에 따라 남겨진 가족이 겪게 되는 내적 굴곡과 현실적 어려움, 선택의 무게를 드러내는 축이 되며 프레임 속에 드러나지 않는 서사를 끌어낸다. 이러한 방식을 통해 감독은 사랑하는 가족이 실종된 이후 남은 이들이 겪게 되는 정서적 공백을 과장된 멜로가 아닌 평온하지만 무거운 시선으로 바라보고자 한다. 실종 이후의 15년이라는 세월이 직접적으로 표현되지 않고 가족의 표정이나 태도를 통해 응축된 형식으로 그려지는 것 또한 그래서다.02.이 작품에서 중요한 것은 가족 드라마의 형태로만 머물러 있지 않다는 점이다. 실종과 상실로 인해 가족이 겪게 되는 감정적 충격은 단순히 심리적인 충격으로만 남지 않고 그들이 마주하게 되는 경제적, 사회적 문제와도 긴밀히 연결된다. 극 중 우리의 가족이 그러하듯, 그 시간이 길어지면 길어질수록 더욱 그렇다. 실제로 엄마가 막내딸을 찾으러 다니는 동안 가정의 경제적인 문제를 해결해 왔던 것은 우리와 민성이었고, 대출금과 빚을 갚기 위해 학교도 제대로 나가지 못하며 돈을 벌어야만 했다. 심지어 지금처럼 동생을 찾으러 멀리 다녀와야 하는 날에는 그조차 할 수 없었으니, 그 시간이 얼마나 지난했을지 가늠하기 어려울 정도로 어려워 보인다.권한수 감독이 이러한 구조적 맥락에 접근하고자 하는 이유다. 일반적으로 실종 가족에게 주어지는 걱정과 기대는 대체로 언젠가 다시 만나게 될 것이라는 재회에 대한 미래에 가닿지만, 현실적으로 그런 내일은 결코 자동적으로 주어지는 것이 아니다. 오히려, 그런 내일을 맞이하기 위해 현재를 어떻게 보내야 하는지에 대한 문제는 상대적으로 사소한 것으로 여겨지기 쉬워 가족이라는 이름 아래에 감춰지곤 한다. 잃어버린 대상에 대한 감정이 슬픔과 후회와 같은 것이라면, 현실적 문제에는 불안과 균열과 같은 단어들이 자리하게 되는 것이다.