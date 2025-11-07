15년째 딸 찾아다니는 엄마, 보험 사실 감춘 이유

▲
영화 <우리의 내일> 스틸컷인디그라운드
03.
"엄마, 이제 미래 그만 찾을 때 되지 않았나?"
제보를 받고 찾아간 집에서 실종된 동생과 같은 흉터를 갖고 있지만 다른 사람을 만나게 되는 순간은 그동안 감춰진 가족의 갈등이 터져 나오는 계기가 된다. 이 장면은 단순히 이번에도 찾지 못했다는 실망스러움에 지나지 않는다. 오히려 단 하나의 목적에만 매달린 채 다른 모든 가능성을 매몰시켜야만 하는 현실에 대한 절망에 가깝게 느껴진다. 수많은 제보와 실패에도 불구하고 또 한번 어린 시절 동생의 얼굴이 새겨진 전단을 마을 곳곳에 붙이겠다는 엄마의 의지가 다른 두 자식에게는 다시 한번 제 삶을 담보하라는 협박처럼 여겨질 것이다.
사실 이 간극은 '우리'라는 단어가 누구를 포함하고, 또 누구를 배제하고 있는지에 대한 기준의 차이로부터 시작된다고 봐도 무방하다. 우리는 쉽게 쓰이는 단어지만, 그 개념 속에는 각자 다른 범위의 타자가 존재하기 마련이고, 어떤 '우리'는 누군가를 배제하고 지우는 방식으로 유지될 수도 있다. 극 중 남겨진 가족인 세 사람이 서로 다른 마음을 갖고 갈등을 겪는 이유도 그래서다. 고통스럽고 부담스러운 일이지만, 여전히 막내딸 미래를 우리 속에 포함시키고 있는 엄마와 이제는 막냇동생 미래를 이탈시키고 현재의 우리를 살아가고 싶은 두 자식. 이제 한 달 남은 보험 만기와 수령을 위한 유일한 조건인 동생의 사망 신고는 그사이를 교묘하게 비집는다.
04.
영화 속에서 적극적으로 제시되는 인물은 아니지만, 누구보다 훨씬 더 많이 호명되는 막내딸의 이름이자 작품의 중심축인 '미래'는 단순하지만 중요한 메타포로 기능한다. 이름이 불리던 존재가 사라진 자리에 남는 것은 대상의 상실만이 아니라는 점을 생각해 볼 필요가 있다. 여기에는 더 이상 함께일 수 없는 내일에 대한 실감 혹은 잃어버린 시간에 대한 자각이 함께 놓이게 된다. 다시 말하면, 이 영화에서 오래 찾지 못한 동생의 이름으로 '미래'를 명명하고 호출하고자 하는 바는 애타게 불러도 돌아오지 않는 존재와 그와 함께 잃어버리게 된 다른 모든 것들을 동일시하기 위함이다.
그런 의미에서 영화의 타이틀로 선정된 '우리의 내일'이라는 표현은, 직전에 이야기했던 '우리'라는 단어의 각각의 함의와 더불어 꽤 다양한 형태로 해석될 여지가 있다. 우리라는 극중 인물의 개인적 서사에 빗대어서도, 우리라는 단어가 포함하는 타자의 범위에 의해서도 전혀 다른 범주를 내포할 수 있게 되어서다. 단 하나, 어떤 의미에서도 모든 행위가 각자의 내일을 되찾고 나아가기 위함이라는 것만큼은 조금도 변함이 없다.