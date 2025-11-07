'첫 악역 도전' 장윤주 "문성근과 대치 장면만 10시간 촬영, 영광이고 행복"

엑스와이지스튜디오

"가선영의 최종 목표는 돈이 아닌 가 회장을 향한 복수였다. 그 인간 하나 때문에 불행이 시작되었다고 믿은 뿌리가 자라난 결과다. 28년 전 친아버지를 죽인 사람이고 엄마마저 죽였을 거라고 믿어 의심치 않다가 진실을 알게 된다. 오랜 시간 동안 서로 오해해서 상처를 주고받았던 게 불쌍했다. 충분히 풀 시간이 있었음에도 시도조차 하지 않아 안타까웠다. 겉으로는 사회적인 권력과 자산 때문에 존속살해까지 하는 것처럼 보일지 몰라도 내면에는 어린아이 같은 마음이 자라났던 거다."

"임신했을 때 <디어 마이 프렌즈>를 보며 태교했었어요. 내로라 하는 할머니들처럼 에너지를 쓸 수 있다는 생각이 부러웠죠. 꾸준히 연기를 계속하고 싶다는 생각이 들었고, 아이에게 모범을 보이는 부모가 되기 위해서는 끊임없이 도전하는 삶을 살아야 한다고 다짐했습니다. 아마 가정이 없었다면 지금과는 삶이 달라졌을 거 같아요. <눈물의 여왕>도 영화만 했지 드라마는 선뜻 도전하기 어려워 거절했다가 안전성이 보여서 첫 드라마로 선택했었죠. 잘한 거 같아요. 우리 딸도 정주행할 만큼 대본도 좋았으니까요. 또 앞으로의 일은 누가 알겠어요. 제 나이 마흔 중반이지만 <은중과 상연> 같이 리얼함이 살아 있는 소소하고 감성적인 작품을 해보고 싶습니다."

장윤주 배우가선영의 악행은 지나치다 못해 폭주하는 기관차 같다. 의붓아버지와 의형제, 친동생마저 잔인하게 살인하고 반성조차 하지 않는 모습이다. 사이코패스 성향 때문에 의도와 감정을 좀처럼 들여다보기 힘든 캐릭터다.장윤주의 첫 빌런의 상대역은 다름 아닌 문성근이었다. 대선배와 호흡에서 밀리지 않고 중심을 잡으며 팽팽히 맞섰다. 인생 멘토를 만나 행복했다고 말했다. 장윤주는 "가 회장 대치하는 장면만 10시간 촬영했다. 첫 살인이란 극적 장면의 상대 배우가 선배님이라 영광이고 감사하다는 장문의 문자를 보냈다. <초록 물고기>를 보며 자란 세대라 선배님과 근사한 투샷이 나왔다는 데 행복하다. 29세 경호원과 결혼한 70세 대기업 회장이라는 말도 안 되는 드라마의 콘셉트를 떠나 문성근이란 배우의 존재감과 에너지가 상당했다. 작년에 <아이참>이란 뮤지컬을 하면서 무대의 희열을 느꼈는데 선배님이 저보고 '몸에서 뿜어져 나오는 존재감이 장점'이란 말을 해주셨다"라며 뿌듯해했다.장윤주의 신장은 171cm다. 모델로는 작은 키라는 단점을 극복하고 톱모델로 성장했다. 하지만 큰 키는 배우로서 장점이다. 이를 다르게 승화한 만큼, 첫 도전을 빌어 악역도 계속 제안 오면 좋겠다고 귀띔했다.장윤주는 "모델 때는 '키가 좀 더 컸다면'이란 말을 많이 들었고, 마흔 살부터 연기를 하면서는 '20대 때부터 했다면'이란 말을 많이 들었다. 서울예대 재학 시절 목소리가 장점이라고 했던 오빠가 있다. 그때는 흘려들었는데, 생각해 보니 노래할 때, 내레이션 할 때, 예능 때마다 달라지더라. 말할 때 어미를 끄는 버릇이 있어 말투를 고치는 게 힘들었다. 엣지있게 끊어 달라는 감독님의 제안에 초반 톤을 완성했다. 악역도 몇 번 제안은 있었지만 저도 누울 자리를 보고 파악하는 편이라 고사했었다. 기술이나 경험도 부족했던 것도 맞다. 무엇보다 가정과 아이가 있는 한 아이의 엄마이니 자극이 필요하기도 했다"고 전했다.이어 10년 차 배우로 자리잡았지만 연기를 하면 할 수록 어렵다고 털어놨다. "모델을 할 때와 달리 현장에는 수많은 스태프와 선배님들이 있어 존재감이 작았다. <세자매>부터 본격적인 연기를 시작했지만 다른 영역의 메커니즘을 익히는 게 체력적으로 힘들었다. 연기를 괜히 했나 싶어 스스로 질문도 수없이 던져봤다. 확신 없이 방황하던 시간을 1년 정도 보냈다. 그때 우리 딸 리사의 응원에 힘을 얻었다"다며 슬럼프를 극복했다고 전했다.끝으로 차기작은 아직 결정되지 않았지만 가선영을 떠나보내지 못할 것 같다며 여운이 길다고 고백했다. 가선영은 대중의 미움을 받았지만 자신은 기꺼이 사랑해 주어야 한다는 배우 본연의 자세도 흐트러짐 없이 보여줬다. 모델에서 배우로 그리고 엄마가 된 장윤주의 아름다운 행보가 앞으로 더 기다려지는 이유다.