'작은 망치' 봉핌, UFC 4연승 성공할까?

가브리엘 봉핌의 상승세는 무서울 정도다.UFC 제공
UFC 웰터급(77.1kg) 랭킹 14위 '마헤치냐(작은 망치)' 가브리엘 봉핌(28, 브라질)이 UFC 4연승에 도전한다.
봉핌은 오는 9일(한국시간) 미국 네바다주 라스베이거스 UFC 에이펙스에서 있을 UFC 파이트 나이트 '봉핌 vs 브라운' 메인이벤트에서 '루드 보이' 랜디 브라운(35, 미국/자메이카)과 격돌한다.
파죽지세를 이어간다. 봉핌은 지난 7월 한 시대를 풍미한 가라테 타격가 '원더보이' 스티븐 톰슨을 2 대 1 스플릿 판정으로 제압하고 처음 랭킹에 진입했다. 통산 전적 18승 1패에, UFC에서는 5승 1패다. 14살 때부터 복싱을 배운 5승 무패의 프로 복서 출신이지만 MMA 무대에선 주짓수 실력이 더 돋보인다. 18승 중 13번이 서브미션승이다는 사실이 이를 입증한다.
공교롭다. 봉핌에 맞서는 랜디 브라운도 복싱이 베이스다. 15살 때 복싱에 입문해 19살에 MMA로 전향한 케이스다. 키가 191cm에 리치가 198cm로 웰터급에서 매우 뛰어난 신체 조건을 갖췄다. UFC에서만 20경기를 뛰어 14승 6패를 기록하고 있는 베테랑이다. 통산 20승 6패다.
봉핌이 믿는 건 역시 그라운드 게임이다. 봉핌은 "브라운은 복싱 베이스에 키가 크고, 팔이 긴 위협적인 선수다. 그게 유일하게 까다로운 부분이다. 나는 훨씬 더 많은 무기가 있기에 그를 피니시할 수 있다고 믿는다"는 말로 그래플링을 적극적으로 활용할 의사를 내비쳤다. 봉핌은 UFC에서 15분당 4번 테이크다운을 성공할 정도로 뛰어난 레슬링 실력을 갖고 있다.