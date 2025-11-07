조카가 재현한 마이클 잭슨 영화, 드디어 베일 벗었다

▲
영화 <마이클>유니버설 픽쳐스
팝의 황제 마이클 잭슨이 스크린에서 부활한다. 오는 2026년 5월 13일 한국에서 개봉하는 마이클 잭슨의 전기 영화 <마이클>을 통해서다.
<마이클>의 배급사 유니버설 픽처스는 티저 포스터와 예고편을 동시에 공개했다. 마이클 잭슨은 역사상 가장 성공한 팝스타다. 1969년 열두 살의 나이로 데뷔한 그는 수십년간 전 세계 대중음악을 지배하며 '팝의 황제'라는 유일무이한 칭호를 얻었다.
타의 추종을 불허하는 보컬 실력과 퍼포먼스를 겸비한 그는 수많은 아티스트에게 영향을 미쳤다. 특히 1980년대 MTV의 등장과 함께 한 마이클 잭슨의 전성기는 대중음악을 '듣는 음악'에서 '보는 음악'으로 진화시킨 결정적 순간으로 평가받는다. 대표작 < Thriller >는 전 세계에서 약 1억 장이 팔려, 여전히 역사상 가장 많이 팔린 단일 앨범으로 기록되고 있다. 지금까지 그는 그래미 어워즈 12관왕, 아메리칸 뮤직 어워즈 26관왕에 올랐으며 13곡을 빌보드 핫 100 차트 1위에 올렸다.
마이클 잭슨이 세상을 떠난 이후, 그의 삶을 본격적으로 다룬 전기 영화는 이번이 처음이다. 연출은 <트레이닝 데이> <매그니피센트 7>, TV 시리즈 <더 이퀄라이저>를 만든 안톤 후쿠아 감독이 맡았다. 각본은 존 로건, 제작은 <보헤미안 랩소디>의 그레이엄 킹이 맡는 등, 초호화 제작진이 의기투합했다.