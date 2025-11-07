'대체 선수' 시마무라, 페퍼저축은행의 '복덩이'

페퍼저축은행이 안방에서 GS칼텍스를 꺾고 파죽의 3연승을 내달렸다.
장소연 감독이 이끄는 페퍼저축은행 AI페퍼스는 6일 광주 페퍼스타디움에서 열린 진에어 2025-2026 V리그 여자부 1라운드 GS칼텍스 KIXX와의 홈경기에서 세트스코어 3-2(26-24,25-19,22-25,22-25,15-5)로 승리했다. 지난 시즌 한 차례 3연승을 기록한 이후 10개월 만에 창단 최다연승 타이기록을 세운 페퍼저축은행은 승점 2점을 적립하면서 현대건설 힐스테이트를 제치고 단독 2위로 올라섰다(4승1패).
페퍼저축은행은 이번 시즌 처음으로 풀타임으로 출전한 외국인 선수 조 웨더링튼이 48.21%의 성공률로 30득점을 퍼부으며 지젤 실바(32득점)와의 화력 대결에서 밀리지 않았고 박정아도 13득점으로 힘을 보탰다. 그리고 우여곡절 끝에 페퍼저축은행 유니폼을 입은 일본 국가표 출신의 아시아쿼터 시마무라 하루요는 블로킹 7개를 포함해 18득점을 기록하며 페퍼저축은행의 3연승 질주를 견인했다.
페퍼저축은행의 고질적인 약점이던 미들블로커