'대체 선수' 시마무라, 페퍼저축은행의 '복덩이'

한국배구연맹

시즌 개막 후 5경기를 치렀을 뿐이지만 이제 시마무라가 없는 페퍼저축은행은 상상하기 힘들어졌다.네 시즌 연속 최하위 추락에도 장위의 맹활약으로 미들블로커 고민을 털어냈던 페퍼저축은행은 장위와 재계약하고 FA자격을 얻은 하혜진을 붙잡으면서 2025-2026 시즌 미들블로커 라인을 꾸릴 예정이었다. 하지만 페퍼저축은행과의 재계약이 유력해 보였던 아시아쿼터 장위는 올해 열린 중화인민공화국 전국운동회로 인한 해외파 선수들의 복귀 지시로 V리그를 떠나 중국으로 돌아갈 수 밖에 없었다.졸지에 주전 미들블로커를 잃은 페퍼저축은행은 아시아쿼터 드래프트에서 전체 1순위로 지난 시즌 GS칼텍스에서 활약했던 195cm의 장신 스테파니 와일러를 지명했다. 하지만 와일러의 주 포지션은 미들블로커가 아닌 아웃사이드히터로 와일러나 박정아 등이 자신의 포지션을 떠나 미들블로커로 변신해야 하는 불안 요소가 있었다. 설상가상으로 와일러는 아킬레스건 부상이 재발 하면서 팀 합류가 무산됐다.하지만 이는 결과적으로 페퍼저축은행에게 '전화위복'이 됐다. 페퍼저축은행이 와일러의 대체 선수로 일본 국가대표 출신 미들블로커 시마무라를 영입했기 때문이다. 시마무라는 만33세의 나이와 미들블로커로는 크지 않은 신장(182cm) 때문에 아시아쿼터 드래프트에서 선발되지 못했지만 대체 선수로 페퍼저축은행에 합류해 수준 높은 기량을 선보이며 페퍼저축은행의 초반 상승세를 이끌고 있다.10월 21일 도로공사와의 첫 경기부터 19득점을 올린 시마무라는 24일 IBK기업은행 알토스전 14득점, 30일 현대건설전 13득점에 이어 11월 2일 흥국생명 핑크스파이더스와의 경기에서도 13득점을 기록했다. 시즌 개막 후 4경기 연속 두 자리 수 득점을 기록하며 페퍼저축은행의 중앙을 든든히 지킨 시마무라는 6일 GS칼텍스와의 경기에서 블로킹 7개를 포함해 18득점으로 페퍼저축은행의 3-2 승리에 크게 기여했다.이번 시즌 46.83%의 성공률로 77득점을 기록하고 있는 시마무라는 득점 9위와 블로킹(세트당 0.80개), 속공(56.25%) 2위, 이동공격 3위(47.62%)를 달리고 있다. 특히 이동공격은 성공률 1위(60%) 이주아(기업은행,20회)보다 2배가 넘는 42회를 시도하고 있다. 지난 시즌 흥국생명이 아닐리스 피치를 대체선수로 영입한 후 통합 우승을 차지했던 것처럼 시마무라도 시즌 초반 페퍼저축은행의 '복덩이'가 되고 있다.