납치당한 대기업 CEO, 음모론이 만들어낸 파국

<부고니아> 스틸.영화는 비스타비전 포맷으로 인물들을 조각상처럼 부각시킨다. 테디(제시 플레먼스)가 미셸(엠마 스톤)을 심문할 때 카메라는 테디를 로우 앵글로, 미셸을 하이 앵글로 잡는다. 삭발당하고 넓은 눈으로 위를 올려다보는 스톤의 얼굴은 칼 테오도르 드레이어의 <잔 다르크의 수난>을 떠올리게 한다.납치당한 대기업 CEO를 순교자처럼 촬영하는 구도 자체가 역설적이다. 이러한 카메라앵글은 영화의 주제를 시각화한다. 테디는 미셸을 납치하여 다짜고짜 외계인이 아니냐고 심문하지만, 그렇다고 미셸이 죄없는 존재는 아니다. 자신이 운영하는 회사의 임상실험 중 희생자를 만들어냈지만 이를 유야무야 넘어가려고 했던 존재이기도 하다. 둘 중 누가 진짜 외계인이며 현 사회를 위협하는지 영화는 묻는다.원작의 키치한 미장센은 사라졌다. 테디가 미셸을 가두는 지하실은 더럽고 낡았지만, 카메라는 그 공간을 단순한 지하실로 평면화하지 않는다. 롱테이크와 정적인 프레임은 요르고스 란티모스 감독의 영화 세계에서 줄곧 느낄 수 있었던 특유의 거리감을 만든다. 원작이 주인공 병규(신하균)의 피해망상 속으로 관객을 끌어당긴 반면, <부고니아>는 관객을 인물들의 상황을 멀리서 관조할 수 있게 스크린 밖으로 밀어낸다. 테디와 미셸을 관찰할 뿐 그들과 함께 호흡하지 않는다.인물을 관조하는 블랙코미디적 연출은 교차 편집에서도 드러난다. 영화는 두 배우를 같은 프레임에 거의 담지 않는다. 테디의 클로즈업과 미셸의 클로즈업은 동등하게 대비되지 않고 화면의 우측으로 몰아세우거나 그늘진 중앙에 배치한다. 연기는 반응이라는 격언을 무시하는 듯한 편집은 다분히 의도적이다. 배우들은 각자의 프레임 안에서 고립되고 관객은 둘 사이의 간극을 메우기 위해 스스로 사유해야만 한다.테디는 음모론자다. 그는 벌의 군집붕괴현상을 외계인이 지구를 위협하는 증상으로 믿고 이를 부추기는게 제약회사 CEO인 미셸이라고 확신한다. 테디는 확신에 찬 설교자인 동시에 음모론이 야기하는 공포에 불안해하는 패배자이기도 하다. 미국의 푸어 화이트 계층을 대표하는 인물인 테디는 홈트레이닝으로 몸을 단련하면서 확증편향에 갇혀 외부와 단절된 세계를 구축했다. 그에게 음모론은 설명할 수 없는 세계를 설명하는 유일한 언어다.미셸은 대기업 CEO다. 이 인물은 기업 언어와 수동공격적 화술로 상대방을 혼란스럽게 한다. 다양성을 위한 홍보영상을 찍고 직원들을 가족이라 부르지만 자기 위선에 불과한 언어다. 테디에게 납치당해 삭발됐음에도 미셸은 생존자의 계산을 멈추지 않는다. 테디가 미셸을 납치했음에도 영화는 납치극의 권력 관계를 전복시킨다.테디는 포획자이고 미셸은 피해자이지만 이 관계를 단순하게 유지하지 않는다. 테디는 대학을 '특권을 세탁하는 곳'이라 부르고, 미셸은 테디를 '패배자'라고 규정한다. 현시대 미국의 리버럴과 레드넥의 대비를 상징하는 이런 구도는 부와 권위를 쥔 자본가, 그리고 음모론으로 자기폐쇄적 세계를 구축한 푸어 화이트의 극단적 대립을 은유한다. 그리고 그 대립의 근간은 가짜 뉴스, 음모론에 쉽게 빠지는 현 미국 사회다.