김남식

아무리 힘들어도 절대 포기하지 말고 하세요.

그럼 언젠가 이런 모든 것들을 세상이 알아줄 때가 옵니다.

"처음에는 불안도 컸다. 그러나 손을 잡고, 무대를 만들고, 함께 눈물을 흘리며 알았다. 돈으로는 살 수 없고, 말로 할 수 없는 기쁨이 있다는 것을."

멕시코 산루이스포토시 시에 위치하며 지역을 대표하는 역사적 극장 ‘테아트로 데 라 파스(Teatro de la Paz)’에서 2025년 7월 2일 공연 된 <바람은 알고 있다> 후반부에 등장하는 김남식의 솔로 부분은 망자의 혼이 묘비 앞에서 여러 운명을 만나고 그와 함께 제주4.3의 희생 된 수많은 사람들의 원혼을 상징하는 장면으로 에밀리아노 까시 딜로 멕시코 출신의 아티스트의 목소리가 망자의 목소리로 하여 대략 십여 분 동안 진행되었다.사실 멕시코와 한국의 연결은 더 멀리 뻗어 있었다. 115년 전 구한말, 동인도회사 계약 노동으로 쿠바와 멕시코 유카탄의 선인장 농장에 팔려간 우리나라 이주민들의 역사였다. "십여 년 전 유카탄에서 3세, 4세 후손을 만났다. '할아버지 나라에서 왔다'며 조개껍데기로 만든 팔찌와 목걸이를 건네던 그 표정을 잊을 수 없었다. 그 순간, 내가 하는 일로 무언가 해야겠다고 마음먹었다."지속은 우연히 오지 않았다. "벌써 21번째 멕시코 행이었다. 사비로 시작했고, 더 많은 사람들에게 알려 지속성을 갖추려면 재정과 후원이 필요했다. 그래도 끝까지 최선을 다하겠다는 건 스스로와의 약속이었고 사명감이었다."성남훈 사진작가와의 인연은 어떻게 시작된걸까? 발단은 2019년 준비하던 말레비치의 〈검은 사각형〉에서 비롯된 질문이었다. "세상의 짐을 진 몸을 어떻게 풀어낼 것인가." 김남식 안무가는 히말라야의 스님들을 배경으로 한 성남훈 사진작가의 <연화지정>이라는 사진집에서 실마리를 얻었다. 성남훈은 그 사진집으로 세계보도상을 받은 사진가였다. 2018년 겨울 성남훈을 수소문 끝에 만났다. 만남 이후 두 사람은 서로의 작업을 아카이빙하고 재해석하는 상호보완적 협업을 이어왔다.제주 4·3의 현장을 찾아다니며 성남훈은 바위와 흙, 이끼와 나무를 문지르듯 사진 위에 시간과 공간의 촉감을 새겼다. "토굴 어귀에서 바깥을 찍는데 렌즈가 세 번이나 깨졌다. 미신을 믿자는 게 아니라, 그 자리에 서서 몸으로 느낀 에너지가 있었다"는 얘기를 듣고 잊을 수 없었다는 김남식 안무가. 다큐 감독 김지욱도 현장에서 "설명되지 않는 기운"을 느꼈다고 전했다고 한다. 그리고 유족들은 마지막에 이렇게 말했다. "바람은 다 알고 있다." <4·3을 묻는 너에게>를 쓴 허영선 작가는 <서걱이는 바람의 말> 서문을 남겨주기도 했다. 지난 무대에서는 제주 4·3을 기억하고자 하는 바람들이 사진과 영상, 몸의 궤적이 되어 관객의 가슴에 스며들었다.그에게 예술은 다양한 장르의 문으로 통했다. "영화, 건축, 음악, 미술 등 호기심이 많았다." 특히 김윤신 조각가는 그의 정신적 스승이었다. 91세의 나이에도 직접 전기톱을 들고 작업한다고 했다. 스승의 실천이 담긴 묵직한 말은 그를 지탱하는 힘이 되어주었다.그는 사랑을 이렇게 말했다. "천둥번개처럼 심장이 벌렁거리는 사랑도 있었지만, 이슬비처럼 스며드는 사랑도 있었다." 예술도 그랬다. 그에게도 첫사랑처럼 설렘을 주던 안무가의 길이 군 면제, 해외 유학, 강단에 섰던 시간들로 이끌며 젊은 날의 꿈을 다 이룬 것처럼 느껴졌을 때가 있었다. 그리고는 공허감이 찾아왔다. 그러다 가족의 전폭적 지지와 현장에서의 눈물이 그를 다시 길 위에 세웠다. "대만 자이시에서 아이들과 만든 1500석 공연 〈꿈의 무게〉. 아내가 영상을 돌려보며 울었고, 그날 밤 '이 일을 계속했으면 좋겠다'고 말했다. 그 말이 흔들리던 나에게 큰 힘을 주었다." 그는 이후 충북 음성의 멘탈 아트 페스티벌, 수원역 '다시서기 센터'와의 노숙인 협업 공연, 청소년과 탈북민과의 프로젝트를 이어갔다.