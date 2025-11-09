▲현대무용 작품 '바람은 알고 있다 El Viento lo Saba'
제주 4·3의 역사적 상처와 희생을 ‘몸의 언어’로 되살리는 예술적 시도이다. 한강의 <작별하지 않는다>가 지닌 서정성과 성남훈의 사진집 <서걱이는 바람의 말>의 강렬한 이미지에서 출발한 이 작품은, 김남식 안무가의 시적 움직임을 통해 바람의 정적과 찢긴 기억의 질감을 무대 위에 구현한다. 한 여인의 생애를 따라 흐르는 이 서사는 문학과 사진, 무용이 교차하며 인간의 비극과 용서, 그리고 기억의 회복을 탐구한다.김남식
흑백 사진을 배경으로, 무용수가 검은 망토를 입고 나무 위에 올라 균형을 잡는 장면을 담은 포스터. 그 아래에 '바람은 알고 있다 El Viento lo sabe'라는 제목을 오렌지빛 서체로 강조해, 제주 4·3의 기억과 바람, 몸, 용서라는 주제의 감각적·상징적 분위기를 전했다.
11월 12~14일 오후 6시, 한국문화예술위원회 예술가의집(서울 종로구 동숭동 1-130)에서 성남훈 사진집 <서걱이는 바람의 말>을 모티프로 한 공연이 진행된다. 공연의 안무와 예술감독을 맡은 김남식 안무가에게 직접 공연 소개를 들어보았다. 그에 앞서 그는 어쩌다 안무가가 되었을까? 먼저 예술가로서의 그의 삶 속으로 들어가보기로 했다.
1985년 12월 3일 오후 6시. 산골에서 광주까지 왕복 세 시간 넘는 길을 다니던 한 소년. 중학교 때는 하키 선수였지만, 한 무용 선생님의 눈에 띄어 고등학교에 올라와 무용을 권유받았다. 처음엔 제 길이 아니라고 생각했다. 남자가 춤을? 이라는 인식이 지금보다 더욱 심할 때였다. 그러나 마음의 끌림을 거부할 수 없었고, 부정적인 주변의 시선을 딛고 한국 최초의 '무용학 박사'가 되었고, 100여 도시에서 100편이 넘는 작품을 만들었다. 어떤 일을 함에 있어 중요한 건 의도보다는 끌림이라는 점은 여전하다. 그 행적은 평범한 안무가의 길과는 사뭇 다르게 만들었다.
전남 장성군에서 시작해 광주로, 다시 세계로 나아갔다. 넉넉지 않은 환경에서 몸 하나로 삶을 일구며 그는 '끌림'에 이끌려 사회적 약자들과 예술을 나누는 길을 꾸준히 걸었다. 정신질환 당사자, 노숙인, 자살 예방 현장, 탈북민 자녀들과의 작업, 그리고 전국 26곳의 청소년들과의 만남이 이어졌다. "반드시 하겠다기보다, 역사와 삶이 건넨 인연과 연관성을 따라왔다. 그래서 계속 지속하고 싶었다."
멕시코로 향한 이유
"멕시코에도 비극이 많았다. 마약 카르텔, 혼혈, 부패… 우리도 1960~1970년대에 겪었듯 상흔이 있다."
그의 멕시코 행은 1989년에 처음 시작돼 30여 년 사이 20번이 넘었다. "예술가면 유럽이나 뉴욕에 가야 한다는 말을 들었지만, 문화적 약소국에도 배울 것이 많았다." 그 배움의 경험을 한국 사회에 환기했고, 사진작가 성남훈과의 협업으로 한국의 또 다른 예술의 결을 멕시코에 전하고자 했다. 그는 "성남훈, 김남식이 아니어도 이 일이 계속되길 바란다"며 누구를 통해서든 그 길이 계속 이어지길 바라고 있다.
멕시코의 비극을 묻는 질문에 그는 즉시 사례를 꺼냈다. "멕시코 역사에서 가장 비극적인 사건 중 하나로 꼽히는 것은 틀라텔롤코 학살(Tlatelolco Massacre)이다. 1968년 10월 2일에 일어난 이 사건은 현대 멕시코 사회에 깊은 상처를 남겼다. 주정부의 은폐와 시민들의 항의가 뒤따랐다. 지금도 기억과 정의를 요구하는 목소리가 이어지고 있다. 중국의 예술가 아이 웨이웨이가 그 사건으로 작업을 하기도 했다."