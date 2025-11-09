사이트 전체보기
[인터뷰] 몸으로 기억하는 제주 4·3, 김남식 안무가

이향림(hyanglim87)
25.11.09 10:33최종업데이트25.11.09 11:47
현대무용 작품 '바람은 알고 있다 El Viento lo Saba' 제주 4·3의 역사적 상처와 희생을 ‘몸의 언어’로 되살리는 예술적 시도이다. 한강의 <작별하지 않는다>가 지닌 서정성과 성남훈의 사진집 <서걱이는 바람의 말>의 강렬한 이미지에서 출발한 이 작품은, 김남식 안무가의 시적 움직임을 통해 바람의 정적과 찢긴 기억의 질감을 무대 위에 구현한다. 한 여인의 생애를 따라 흐르는 이 서사는 문학과 사진, 무용이 교차하며 인간의 비극과 용서, 그리고 기억의 회복을 탐구한다.
흑백 사진을 배경으로, 무용수가 검은 망토를 입고 나무 위에 올라 균형을 잡는 장면을 담은 포스터. 그 아래에 '바람은 알고 있다 El Viento lo sabe'라는 제목을 오렌지빛 서체로 강조해, 제주 4·3의 기억과 바람, 몸, 용서라는 주제의 감각적·상징적 분위기를 전했다.

11월 12~14일 오후 6시, 한국문화예술위원회 예술가의집(서울 종로구 동숭동 1-130)에서 성남훈 사진집 <서걱이는 바람의 말>을 모티프로 한 공연이 진행된다. 공연의 안무와 예술감독을 맡은 김남식 안무가에게 직접 공연 소개를 들어보았다. 그에 앞서 그는 어쩌다 안무가가 되었을까? 먼저 예술가로서의 그의 삶 속으로 들어가보기로 했다.

1985년 12월 3일 오후 6시. 산골에서 광주까지 왕복 세 시간 넘는 길을 다니던 한 소년. 중학교 때는 하키 선수였지만, 한 무용 선생님의 눈에 띄어 고등학교에 올라와 무용을 권유받았다. 처음엔 제 길이 아니라고 생각했다. 남자가 춤을? 이라는 인식이 지금보다 더욱 심할 때였다. 그러나 마음의 끌림을 거부할 수 없었고, 부정적인 주변의 시선을 딛고 한국 최초의 '무용학 박사'가 되었고, 100여 도시에서 100편이 넘는 작품을 만들었다. 어떤 일을 함에 있어 중요한 건 의도보다는 끌림이라는 점은 여전하다. 그 행적은 평범한 안무가의 길과는 사뭇 다르게 만들었다.

전남 장성군에서 시작해 광주로, 다시 세계로 나아갔다. 넉넉지 않은 환경에서 몸 하나로 삶을 일구며 그는 '끌림'에 이끌려 사회적 약자들과 예술을 나누는 길을 꾸준히 걸었다. 정신질환 당사자, 노숙인, 자살 예방 현장, 탈북민 자녀들과의 작업, 그리고 전국 26곳의 청소년들과의 만남이 이어졌다. "반드시 하겠다기보다, 역사와 삶이 건넨 인연과 연관성을 따라왔다. 그래서 계속 지속하고 싶었다."

멕시코로 향한 이유

"멕시코에도 비극이 많았다. 마약 카르텔, 혼혈, 부패… 우리도 1960~1970년대에 겪었듯 상흔이 있다."

그의 멕시코 행은 1989년에 처음 시작돼 30여 년 사이 20번이 넘었다. "예술가면 유럽이나 뉴욕에 가야 한다는 말을 들었지만, 문화적 약소국에도 배울 것이 많았다." 그 배움의 경험을 한국 사회에 환기했고, 사진작가 성남훈과의 협업으로 한국의 또 다른 예술의 결을 멕시코에 전하고자 했다. 그는 "성남훈, 김남식이 아니어도 이 일이 계속되길 바란다"며 누구를 통해서든 그 길이 계속 이어지길 바라고 있다.

멕시코의 비극을 묻는 질문에 그는 즉시 사례를 꺼냈다. "멕시코 역사에서 가장 비극적인 사건 중 하나로 꼽히는 것은 틀라텔롤코 학살(Tlatelolco Massacre)이다. 1968년 10월 2일에 일어난 이 사건은 현대 멕시코 사회에 깊은 상처를 남겼다. 주정부의 은폐와 시민들의 항의가 뒤따랐다. 지금도 기억과 정의를 요구하는 목소리가 이어지고 있다. 중국의 예술가 아이 웨이웨이가 그 사건으로 작업을 하기도 했다."

<바람은 알고 있다> 후반부에 등장하는 김남식 멕시코 산루이스포토시 시에 위치하며 지역을 대표하는 역사적 극장 ‘테아트로 데 라 파스(Teatro de la Paz)’에서 2025년 7월 2일 공연 된 <바람은 알고 있다> 후반부에 등장하는 김남식의 솔로 부분은 망자의 혼이 묘비 앞에서 여러 운명을 만나고 그와 함께 제주4.3의 희생 된 수많은 사람들의 원혼을 상징하는 장면으로 에밀리아노 까시 딜로 멕시코 출신의 아티스트의 목소리가 망자의 목소리로 하여 대략 십여 분 동안 진행되었다.
사실 멕시코와 한국의 연결은 더 멀리 뻗어 있었다. 115년 전 구한말, 동인도회사 계약 노동으로 쿠바와 멕시코 유카탄의 선인장 농장에 팔려간 우리나라 이주민들의 역사였다. "십여 년 전 유카탄에서 3세, 4세 후손을 만났다. '할아버지 나라에서 왔다'며 조개껍데기로 만든 팔찌와 목걸이를 건네던 그 표정을 잊을 수 없었다. 그 순간, 내가 하는 일로 무언가 해야겠다고 마음먹었다."

지속은 우연히 오지 않았다. "벌써 21번째 멕시코 행이었다. 사비로 시작했고, 더 많은 사람들에게 알려 지속성을 갖추려면 재정과 후원이 필요했다. 그래도 끝까지 최선을 다하겠다는 건 스스로와의 약속이었고 사명감이었다."

성남훈과의 만남, 그리고 '바람'의 언어

성남훈 사진작가와의 인연은 어떻게 시작된걸까? 발단은 2019년 준비하던 말레비치의 〈검은 사각형〉에서 비롯된 질문이었다. "세상의 짐을 진 몸을 어떻게 풀어낼 것인가." 김남식 안무가는 히말라야의 스님들을 배경으로 한 성남훈 사진작가의 <연화지정>이라는 사진집에서 실마리를 얻었다. 성남훈은 그 사진집으로 세계보도상을 받은 사진가였다. 2018년 겨울 성남훈을 수소문 끝에 만났다. 만남 이후 두 사람은 서로의 작업을 아카이빙하고 재해석하는 상호보완적 협업을 이어왔다.

제주 4·3의 현장을 찾아다니며 성남훈은 바위와 흙, 이끼와 나무를 문지르듯 사진 위에 시간과 공간의 촉감을 새겼다. "토굴 어귀에서 바깥을 찍는데 렌즈가 세 번이나 깨졌다. 미신을 믿자는 게 아니라, 그 자리에 서서 몸으로 느낀 에너지가 있었다"는 얘기를 듣고 잊을 수 없었다는 김남식 안무가. 다큐 감독 김지욱도 현장에서 "설명되지 않는 기운"을 느꼈다고 전했다고 한다. 그리고 유족들은 마지막에 이렇게 말했다. "바람은 다 알고 있다." <4·3을 묻는 너에게>를 쓴 허영선 작가는 <서걱이는 바람의 말> 서문을 남겨주기도 했다. 지난 무대에서는 제주 4·3을 기억하고자 하는 바람들이 사진과 영상, 몸의 궤적이 되어 관객의 가슴에 스며들었다.

'배운다'는 일, 그리고 사랑처럼 온 예술

그에게 예술은 다양한 장르의 문으로 통했다. "영화, 건축, 음악, 미술 등 호기심이 많았다." 특히 김윤신 조각가는 그의 정신적 스승이었다. 91세의 나이에도 직접 전기톱을 들고 작업한다고 했다. 스승의 실천이 담긴 묵직한 말은 그를 지탱하는 힘이 되어주었다.

아무리 힘들어도 절대 포기하지 말고 하세요.
그럼 언젠가 이런 모든 것들을 세상이 알아줄 때가 옵니다.

그는 사랑을 이렇게 말했다. "천둥번개처럼 심장이 벌렁거리는 사랑도 있었지만, 이슬비처럼 스며드는 사랑도 있었다." 예술도 그랬다. 그에게도 첫사랑처럼 설렘을 주던 안무가의 길이 군 면제, 해외 유학, 강단에 섰던 시간들로 이끌며 젊은 날의 꿈을 다 이룬 것처럼 느껴졌을 때가 있었다. 그리고는 공허감이 찾아왔다. 그러다 가족의 전폭적 지지와 현장에서의 눈물이 그를 다시 길 위에 세웠다. "대만 자이시에서 아이들과 만든 1500석 공연 〈꿈의 무게〉. 아내가 영상을 돌려보며 울었고, 그날 밤 '이 일을 계속했으면 좋겠다'고 말했다. 그 말이 흔들리던 나에게 큰 힘을 주었다." 그는 이후 충북 음성의 멘탈 아트 페스티벌, 수원역 '다시서기 센터'와의 노숙인 협업 공연, 청소년과 탈북민과의 프로젝트를 이어갔다.

"처음에는 불안도 컸다. 그러나 손을 잡고, 무대를 만들고, 함께 눈물을 흘리며 알았다. 돈으로는 살 수 없고, 말로 할 수 없는 기쁨이 있다는 것을."
덧붙이는 글 2025 예술가의집 & 꽃피는몸 프로젝트 공동기획 프로그램

〈바람은 알고 있다〉(El Viento lo sabe)는 제주 4·3의 트라우마와 희생을 ‘몸’과 ‘무용’으로 재조명하고자 했다. 성남훈의 연작 『바람의 사람들』을 토대로 ‘바람·꽃·길·걸음’의 상징과 움직임을 엮어 한 여인의 일상 속 기억·망각·용서를 시각화했고, 사진·영상·음악을 결합한 무대 이미지로 집단 기억의 서사를 빚었다.

2024년 5월 전북도립미술관 서울분원 초연 이후, 2025년 6~7월 멕시코의 국가 주요 극장 중 하나로 평가되는 산루이스포토시주에 위치한 Teatro de la Paz, Museo Histórico de Ciudad Valles에서 확장 버전으로 공연되었다.

안무·예술감독: 김남식
출연: 박라연·허명원·김보성·에밀리아노 까스트리요·김남식
제작진: 총연출/안무 김남식, 사진 성남훈, 협력 김세리

일시: 2025년 11월 12–14일 저녁 6시
장소: 한국문화예술위원회 예술가의집(서울 종로구 동숭동 1-130)
문의: bacon417@hanmail.net
김남식 성남훈 바람은알고있다 제주43 안무공연

댓글
