치매 엄마를 홀로 돌보는 아들, 그가 한국행 결심한 까닭은?

영화 <엄마를 버리러 갑니다> 스틸컷싸이더스
03.
"그만하자 엄마. 나 너무 힘들다."
타이틀인 <엄마를 버리러 갑니다>라는 아이러니가 발생하는 것 역시 그 지점이다. 이 문장은 관객으로 하여금 마주하게 되는 그 즉시 윤리적 긴장감을 불러일으키기에 조금도 모자람이 없는데, 아들 환을 향한 도덕적 판단은 이미 그때부터 시작하게 되는 것이나 다름이 없다. (영화가 오프닝에서 스릴러 장르의 외피를 잠시 가져다 쓰는 것 역시 그런 이유 때문일 것이다.) 하지만 영화의 전개를 따르다 보면, 환은 엄마 레티한을 버리는 행동을 하지 않는다. 오히려 홀로 돌보는 일의 한계를 어렵게 인정하고 그의 기억이 머물러 있는 곳으로 인도하고자 하는 인물로 그려진다.
다시 말하면, '엄마를 버린다'라는 표현은 영화 전체를 역설적으로 뒤집어 보게 만들기 위한, 인물의 내면 깊숙한 곳에 자리한 상처와 결단을 은폐한 채 관객들이 먼저 가까이 다가갈 수 있도록 만들기 위한 방안에 해당한다. 실제로 극중 인물인 환의 선택은 윤리적 무책임이 아닌 감정적 피로와 현실의 무게가 (지난 10여 년간) 축적된 결과에 가깝다. 엄마를 돌보기는커녕, 언제 또 자신이 정신을 잃고 쓰러질지 알 수 없는 막연한 상황에서 할 수 있는 최선이자 최후의 선택인 것이다. 한국으로 향하기로 마음먹기 전, 베트남 다른 지역에 엄마를 버리려는 시도를 했다가 다시 찾아가는 장면이 한 번 배치되는 것도 그 때문이다.
'Leaving Mom'이라는 원제를 찾아보면 국내 개봉을 위해 선택된 이 문장이 얼마나 더 효과적이었는지 알 수 있다. 자동(自動)의 의미가 담긴 원제와 달리, 지금의 표현에는 일종의 죄책감과 같은 감정이 내포되어 있는 것처럼 느껴진다. 이는 사랑과 책임이라는 가치가 사회적 구조가 아닌 개인의 결단으로 환원되어야 할 때의 현실적 문제와 함께 영화의 중심에 서 있는 환이라는 인물의 감정적 구조가 얼마나 복잡한지를 보여주기 위함이었으리라 생각한다.
04.
한편, 영화가 한국이라는 공간을 어떻게 바라보고 활용하고 있는지에 대해서도 한번 생각해 볼 법 하다. 엄마 레티한이 기억을 잃은 상태에서도 마지막까지 매달리는 장소는 자신이 태어난 베트남이 아닌 한국이다. 치매 환자가 놓지 않고 끝까지 매달리는 장소는 그의 일생에서 가장 두터운 기억 혹은 정체성이 어디인가 하는 문제와 연결된다고도 볼 수 있을 것이다. 실제로 그는 한국에서 정민이라는 남자를 만나고 아들 지환을 낳아 생애 가장 행복한 순간을 보냈다. 그리고 어떤 사고도 겪게 된다. 일련의 과정은 앞서 이야기했던 과거 서사에서 모두 밝혀지는 일들이다.
한 개인의 기억이 체험적 집합에 지나는 것이 아니라 어떤 방식으로 일생에 달라붙게 되는지 가늠해 볼 수 있는 지점이다. 결코 시간의 문제나 질병의 증상이라고는 말할 수 없다. 물론 서사적으로는 일련의 방향을 향해 그려진다. 하지만 환과 레티한이 방문하게 되는 한국에서 어떤 선택을 하게 되는지와는 조금도 상관이 없다. 이후 벌어지는 일은 결과적 사건일 뿐이다. 오히려 자신의 청춘을 모두 바쳐 보살피고도 고맙다는 소리 한번 듣지 못하고 얼굴도 알지 못하는 이부형제의 이름만 부르는 엄마의 모습을 지켜봐야 하는 환의 마음과 처지가 훨씬 더 가까운 곳에서 영향받는다. 한국이라는 공간이 어쩌면 엄마가 원하는 마지막 안식처일지도 모른다는 생각으로 인해서다.